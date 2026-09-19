'સાહેબ, 22 વર્ષથી જેલમાં છું, હવે...' CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો સાબરમતી જેલમાં કેદીઓ સાથે સંવાદ

CM Bhupendra Patel : અમદાવાદની સાબરમતી મધ્યસ્થ જેલ ખાતે સેવા સંકલ્પ અભિયાન અંતર્ગત કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીએ જેલના ગાંધી યાર્ડ અને સરદાર યાર્ડની મુલાકાત લઈ કેદીઓ સાથે સીધો સંવાદ કર્યો હતો.
સંવાદ દરમિયાન અનેક કેદીઓએ પોતાની પરિસ્થિતિ અને વિનંતી મુખ્યમંત્રી સમક્ષ રજૂ કરી હતી. એક કેદીએ 14થી 15 વર્ષથી જેલમાં રહેલા કેદીઓની સજા માફી અંગે રજૂઆત કરી હતી. અન્ય એક કેદીએ જણાવ્યું કે તે છેલ્લા 18 વર્ષથી જેલમાં છે અને જેલમાં કડિયાકામ સહિતના વિવિધ કામ કરે છે. તેણે પણ સજા માફી માટે રજૂઆત કરી હતી.
'સાહેબ, 22 વર્ષથી જેલમાં છું...'
અન્ય એક કેદીએ જણાવ્યું કે તે 22 વર્ષથી જેલમાં છે અને પેરોલ માટે અરજી કરી છે. પરિવારની સ્થિતિ સારી ન હોવાથી પેરોલની જરૂરિયાત હોવાનું તેણે મુખ્યમંત્રીને જણાવ્યું હતું. જેલમાં કોઈ તકલીફ ન હોવાનું પણ તેણે કહ્યું હતું, પરંતુ પેરોલની અરજી અંગે કાર્યવાહી થાય તેવી વિનંતી કરી હતી.
એક કેદીએ જણાવ્યું કે વર્ષ 2001માં 10 વર્ષની સજા ધરાવતા કેટલાક કેદીઓને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ હજુ સુધી તેને મુક્ત કરવામાં આવ્યો નથી. તેના જવાબમાં મુખ્યમંત્રીએ આ મામલે યોગ્ય થતું કરવાની વાત કરી હતી.
'માત્ર પાંચ મિનિટના ગુસ્સામાં પરિવાર બરબાદ થઈ ગયો'
સંવાદ દરમિયાન એક કેદીએ પોતાના ગુનાની વાત કરતાં જણાવ્યું કે માત્ર પાંચ મિનિટના ગુસ્સામાં પરિવાર બરબાદ થઈ ગયો અને મિત્રોની ખરાબ સંગતના કારણે હત્યા થઈ. તેણે કહ્યું કે જીવનમાં ક્યારેય ગુનો ન કરવો જોઈએ અને પરિવાર સાથે જીવન જીવવું જોઈએ.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કેદીઓને કહ્યું કે સરકાર તરફથી કોઈ સુવિધાની જરૂર હોય તો જણાવો. કેદીઓએ જેલમાં જરૂરી સુવિધાઓ મળી રહેતી હોવાનું જણાવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રીએ કેદીઓને સારા વિચારો અને ભજન તરફ વળવા પ્રેરિત કર્યા હતા.
કેદીઓ સાથે સારો વ્યવહાર થાય તેનું સરકાર ધ્યાન રાખશે : CM
મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે પીડા, ગુસ્સો અને સજા કોઈના હાથમાં નથી. પાંચ મિનિટના ગુસ્સાના કારણે 20-22 વર્ષ જેલમાં પસાર કરવા પડે છે. તેમણે કહ્યું કે કેદીઓ સાથે સારો વ્યવહાર થાય તેનું સરકાર ધ્યાન રાખશે અને તેમની સજા શક્ય તેટલી સારી રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે જરૂરી બાબતો જોવામાં આવશે.
સાથે જ મુખ્યમંત્રીએ કેદીઓને કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સૌને પોતાના ગણ્યા છે. કેદીઓ જેલમાં જે સેવા કે કામ કરે છે તે પણ સમાજ માટે ઉપયોગી બને તેવી ભાવના સાથે કામ કરવા તેમણે અપીલ કરી હતી. ગુજરાતની ભજીયા જેવી વાનગીઓ દેશભરમાં વખણાય છે તેનો ઉલ્લેખ કરી કેદીઓના કામની પણ સરાહના કરી હતી.