Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /નરોડામાં 1.17 કરોડનું હાઈ-પ્રોફાઈલ કોકેઇન જપ્ત, 20 હજાર માટે કોલેજિયન બન્યો પેડલર

નરોડામાં 1.17 કરોડનું હાઈ-પ્રોફાઈલ કોકેઇન જપ્ત, 20 હજાર માટે કોલેજિયન બન્યો પેડલર

અમદાવાદમાં ડ્રગ્સના કાળા કારોબારે ચિંતા જન્માવી છે. શહેરમાં સમયાંતરે ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાતો રહે છે. શહેરમાં ફરી કરોડો રૂપિયાના ડ્રગ્સ સાથે એક યુવક ઝડપાયો છે. અમદાવાદમાં રાજસ્થાનથી ડ્રગ્સની સપ્લાય કરવા આવેલા પેડલરને નરોડા પોલીસે ઝડપી લીધો હતો.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 27, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:39 PM IST
નરોડામાં 1.17 કરોડનું હાઈ-પ્રોફાઈલ કોકેઇન જપ્ત, 20 હજાર માટે કોલેજિયન બન્યો પેડલર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
16 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને ADAS! આ 7-સીટર SUV પર મળી રહ્યું છે ₹1.25 લાખનું ડિસ્કાઉન્ટ
2
3
4
5