કોમનવેલ્થ-2030 બાદ ઓલિમ્પિક 2036! બદલાઈ જશે અમદાવાદની દિશા અને દશા, મળશે અનેક ફાયદા
Commonwealth-2030: છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભારતમાં રમત-ગમતના ક્ષેત્રનો સારો વિકાસ થયો છે. વૈશ્વિક સ્તર પર વિવિધ રમતોમાં ભારતના એથલીટો નવી-નવી સિદ્ધિ મેળવી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે અમદાવાદ શહેરને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ની યજમાની મળી છે અને 2036ના ઓલિમ્પિક માટે અમદાવાદ દાવેદારી નોંધાવી રહ્યું છે. તેવામાં આવો જાણીઓ જો ઓલિમ્પિકનું આયોજન પણ અમદાવાદમાં થાય તો ક્યા-ક્યા પરિવર્તન જોવા મળી શકે.
- અમદાવાદ બની શકે છે ભારતનું સ્પોર્ટિંગ હબ
- અમદાવાદમાં બદલાઈ જશે વિકાસની દિશા
- સ્પોર્ટ્સ કલ્ચરમાં થશે વધારો, નવા ખેલાડીઓ થશે તૈયાર
ગુજરાતના અમદાવાદ શહેરને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 ની યજમાની મળી છે. આ સાથે ભારત સરકારનો પ્રયાસ અમદાવાદને 2036ની ઓલિમ્પિક્સ ગેમ્સની યજમાની મળે તેનો છે. અમદાવાદમાં રમત-ગમતના આંતરમાળખાનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. જો કોમનવેલ્થ બાદ ઓલિમ્પિક-2036ના આયોજનની મંજૂરી મળે તો અમદાવાદ શહેરની દિશા અને દશા બદલાઈ શકે છે. આ વૈશ્વિક રમતનું આયોજન કરવાથી શહેરને અનેક ફાયદા મળી શકે છે.
ગુજરાતને મળશે નવી ઓળખ
જો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ બાદ અમદાવાદમાં ઓલિમ્પિકનું આયોજન થાય તો ગુજરાતને વૈશ્વિક સ્થળે નવી ઓળખ મળશે. ખાસ કરીને અમદાવાદના વિકાસમાં ચાર ચાંદ લાગી જશે. શહેરમાં રમત-ગમતના સ્ટેડિયમોથી લઈને આંતરમાળખા, રોડ-રસ્તા સહિત અનેક વસ્તુઓનો વિકાસ થશે. જેનો ફાયદો શહેરીજનોને પણ મળશે. આવો જાણીએ જો અમદાવાદમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 બાદ ઓલિમ્પિક 2036ની યજમાની મળે તો ક્યા-ક્યા ફાયદા થઈ શકે છે.
મુખ્ય ફાયદા આ પ્રકારે છે
1. વિશ્વ સ્તરીય આંતરમાળખું (Infrastructure Boost)
સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવઃ મોટેરામાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની પાસે 236 એકરમાં એક આધુનિક સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવ વિકસિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ સિવાય નારણપુરામાં વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સ પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે.
ટ્રાન્સપોર્ટ અને કનેક્ટિવિટીઃ મેટ્રો રેલ નેટવર્ક, બુલેટ ટ્રેન અને રસ્તાઓના વિસ્તારને ઝડપથી ગતિ મળશે, જેનાથી શહેરમાં ટ્રાન્સપોર્ટ્રેશન વ્યવસ્થા વિશ્વ સ્તરીય થઈ જશે.
સ્માર્ટ સિટી અને આવાસઃ એથલીટો માટે એક આધુનિક ઓલિમ્પિક વિલેજ (17500+ લોકો માટે) અને સારી હોટલ સુવિધાઓનો વિકાસ કરવામાં આવશે.
2. આર્થિક વિકાસ અને રોજગાર (Economic Growth)
રોજગારની તકઃ નિર્માણ, પર્યટન, આતિથ્ય (hospitality), અને ઈવેન્ટ મેનેજમેન્ટના ક્ષેત્રમાં હજારો નોકરીઓ ઉભી થશે.
રિયલ એસ્ટેટમાં તેજીઃ અમદાવાદ, વિશેષ રૂપથી મોટેરા, સાબરમતી રિવરફ્રંટ અને એસજી હાઈવેની પાસે રિયલ એસ્ટેટ અને વ્યાવસાયિક રોકાણમાં વૃદ્ધિ થશે.
3. વૈશ્વિક ઓળખ (Global Visibility)
અમદાવાદનું નામ વૈશ્વિક સ્તર પર એક મુખ્ય સ્પોર્ટ્સ હબ (Sports Capital of India) ના રૂપમાં ઉભરશે. આ આયોજન ભારતના સોફ્ટ પાવરને પ્રોત્સાહન આપશે અને વૈશ્વિક મંચ પર દેશની છબી મજબૂત કરશે.
4. રમતગમતની સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન (Sporting Legacy)
નવી પેઢીને વિશ્વ સ્તરીય સુવિધાઓમાં તાલીમ લેવાની તક મળશે, જેનાથી ભવિષ્યના એથલીટ તૈયાર થશે. આ આયોજન ભારતમાં રમતને કરિયરના રૂપમાં જોવાની ધારણા બદલી નાખશે.
5. પર્યટન અને સાંસ્કૃતિક આદાન-પ્રદાન (Tourism)
હજારો આંતરરાષ્ટ્રીય એથલીટ, અધિકારી અને પર્યટક અમદાવાદ અને ગુજરાતની સંસ્કૃતિ, ખાન-પાન અને વારસાનો અનુભવ કરશે. પર્યટનથી સ્થાનીક વ્યાવસાયોને પ્રોત્સાહન મળશે.
6. ટકાઉ શહેરી વિકાસ (Sustainable Development)
અમદાવાદને એક 'ગ્રીન હબ' બનાવવા પર ભાર આપવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં 320 ઓક્સીજન પાર્ટ અને અર્બન ફોરેસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે.
સંક્ષેપમાં, આ આયોજન અમદાવાદને એક મોટા શહેરમાં પરિવર્તિત કરવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવશે. જેમો અનુભવ પહેલા દિલ્હીએ 2010 કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આયોજન સમયે કર્યો હતો.
