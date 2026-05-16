તમારું મકાન ભાડે આપતા પહેલા સાવધાન! અમદાવાદમાં ૩ ભાડુઆત મહિલાઓએ DySP સાથે કર્યો મોટો 'ખેલ'!

Ahmedabad News: ચાંદખેડા વિસ્તારમાં અમરેલીના ડીવાયએસપીનું ન્યૂ સી.જી. રોડ પર આવેલી સકલ રેસિડેન્સી એપાર્ટમેન્ટનું મકાન ભાડૂઆત તરીકે રહેતી ત્રણ મહિલાઓએ છ વર્ષથી ખાલી ન કરીને પચાવી પાડયું હતુ.
Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં ભાડુઆતો દ્વારા મકાન માલિકોના કરોડોની કિંમતના મકાનો પચાવી પાડવાના કિસ્સાઓ સતત વધી રહ્યા છે, ત્યારે ચાંદખેડા વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. અમરેલીના એક DySPના ફ્લેટ પર ત્રણ ભાડુઆત મહિલાઓએ ગેરકાયદેસર કબજો જમાવી લીધો છે. છેલ્લા છ વર્ષથી ફ્લેટ ખાલી ન કરી, મકાન ખાલી કરાવવા આવતા લોકોને છેડતીના કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપતી આ ત્રણેય મહિલાઓ સામે આખરે ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગ કાયદા હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
PI તરીકેની ફરજ દરમિયાન રાખ્યો હતો ફ્લેટ
મળતી માહિતી મુજબ, હાલ અમરેલી ખાતે DySP તરીકે ફરજ બજાવતા અશોકસિંહ ગોહિલ વર્ષ 2012માં ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનમાં પીઆઈ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. તે સમયે તેમણે પરિવાર સાથે રહેવા માટે ચાંદખેડાના ન્યૂ સી.જી. રોડ પર આવેલા સકલ રેસિડેન્સી એપાર્ટમેન્ટમાં પ્રવીણભાઈ પંચાલ નામની વ્યક્તિનો ફ્લેટ ભાડે રાખ્યો હતો. અશોકસિંહ વર્ષ 2017 સુધી આ ફ્લેટમાં ભાડે રહ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને DySP તરીકે પ્રમોશન મળતાં તેમની બદલી રાજપીપળા ખાતે થઈ હતી.
બાળકોના અભ્યાસ માટે 95 લાખમાં ફ્લેટ ખરીદ્યો, માનવતા ભારે પડી
વર્ષ 2020માં અશોકસિંહ ગોહિલને પોતાના બાળકોના ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે અમદાવાદમાં ઘરની જરૂરિયાત ઊભી થઈ હતી. આથી તેમણે જે ફ્લેટમાં તેઓ અગાઉ ભાડે રહેતા હતા, તે જ ફ્લેટ મૂળ માલિક પ્રવીણભાઈ પંચાલ પાસેથી 95 લાખની કિંમતે ખરીદી લીધો હતો. અશોકસિંહે જ્યારે આ ફ્લેટ ખરીદ્યો ત્યારે તેમાં જાનકી મોહરાણા, અંજલી મોહરાણા અને અંકિતા મોહરાણા નામની ત્રણ મહિલાઓ ભાડે રહેતી હતી. જાનકીની દીકરીઓ નજીકમાં જ અભ્યાસ કરતી હોવાથી, તેમણે એપ્રિલ 2020 સુધી ફ્લેટ ખાલી ન કરવા માટે મધુબેન નામના મધ્યસ્થી મહિલાને વિનંતી કરી હતી. મધુબેને નવા મકાન માલિક અશોકસિંહને વાત કરતાં તેમણે માનવતાના ધોરણે દીકરીઓની પરીક્ષા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી કોઈ પણ ભાડું લીધા વિના તેમને રહેવાની મંજૂરી આપી હતી.
ખાલી કરાવવા જતાં છેડતીના કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપી
એપ્રિલ 2020 પછી દેશભરમાં કોરોનાની મહામારી અને લોકડાઉન આવી જતાં મહિલાઓએ ફ્લેટ ખાલી કર્યો ન હતો. કોરોનાકાળ વીત્યા બાદ પણ અશોકસિંહ દ્વારા અવારનવાર ફ્લેટ ખાલી કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ મહિલાઓએ ઘર ખાલી કરવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી દીધો હતો. જ્યારે DySP અશોકસિંહે પોતાના સંબંધીઓને આ ફ્લેટ ખાલી કરાવવા માટે મોકલ્યા, ત્યારે આ ત્રણેય મહિલાઓએ ફ્લેટ ખાલી કરવાના બદલે ઉલટાનું સંબંધીઓને "છેડતીના ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની ગંભીર ધમકીઓ આપીને ભગાડી મૂક્યા હતા.
લેન્ડ ગ્રેબિંગની ફરિયાદ દાખલ
છેલ્લા 6 વર્ષથી પોતાની કાયદેસરની માલિકીનો ફ્લેટ પચાવી પાડીને બેઠેલી ત્રણેય મહિલાઓની દાદાગીરી સામે આખરે કાયદાના રક્ષકે કાયદાકીય હથિયાર ઉગામ્યું છે. DySP અશોકસિંહ ગોહિલે આ મામલે ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્રણેય મહિલાઓ (જાનકી, અંજલી અને અંકિતા મોહરાણા) વિરુદ્ધ ગુજરાત જમીન પચાવી પાડવા પરતિબંધ (લેન્ડ ગ્રેબિંગ) એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાવ્યો છે. પોલીસે આ મામલે આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.