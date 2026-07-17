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  • /લુડો ગેમથી સંપર્કમાં આવેલી હિન્દુ યુવતી લવ જેહાદનો શિકાર, હિન્દુ નામ રાખી ન્યૂડ વીડિયો કોલ કરાવનાર મુસ્લિમ યુવક ઝડપાયો

લુડો ગેમથી સંપર્કમાં આવેલી હિન્દુ યુવતી લવ જેહાદનો શિકાર, હિન્દુ નામ રાખી ન્યૂડ વીડિયો કોલ કરાવનાર મુસ્લિમ યુવક ઝડપાયો

Ahmedabad News: અમદાવાદ ગ્રામ્ય માં આવેલા એક ગામમાં રહેતી સગીરા વલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતે અભ્યાસ કરે છે. આ સગીરાએ તેની બહેનપણીની મદદથી ફોન ખરીદીને મેસેજિંગ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી હતી. જેમાં તેને એક યુવક સાથે સંપર્ક થયો હતો. આ યુવકે પોતાનું નામ સોનુ જણાવીને સગીરા સાથે સંપર્ક કેળવીને સગીરાની મરજી વિના ન્યુડ વિડીયો કોલ કરાવીને ધમકી આપીને બ્લેકમેલ કરી હતી. બંને વચ્ચે ઝઘડો થતા સગીરાએ તપાસ કરી ત્યારે આ યુવકનું નામ સોનુ નહીં પરંતુ બીટ્ટુ ખાન હોવાનું અને તે પરણીત તથા એક પુત્રનો પિતા હોવાનું સામે આવ્યું હતું જેથી સમગ્ર મામલે સગીરાની માતાએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 17, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:56 AM IST
લુડો ગેમથી સંપર્કમાં આવેલી હિન્દુ યુવતી લવ જેહાદનો શિકાર, હિન્દુ નામ રાખી ન્યૂડ વીડિયો કોલ કરાવનાર મુસ્લિમ યુવક ઝડપાયો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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