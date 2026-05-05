કોમ્પ્યુટર અને લેપટોપ સામે કલાકો સુધી બેસતા લોકો થઈ જજો સાવધાન! સ્પાઈન હેલ્થ પર મંડરાયો ખતરો

Ahmedabad News: ડિજિટલ ગેજેટના વધુ પડતા ઉપયોગના કારણે સ્પાઈનની સમસ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. બદલાતી લાઈફ સ્ટાઇલ અને બેઠાડુ જીવનની અસર નાની ઉંમરની વ્યક્તિઓ ઉપર પડી રહી છે. 20 થી 40 વર્ષની ઉંમર વાળી વ્યક્તિમાં સ્પાઈનને લગતી ફરિયાદો ઉઠી રહી છે. કલાકો સુધી કોમ્પ્યુટર અને લેપટોપ ઉપર કામ કરતા લોકોમાં કમરના દુખાવાની ફરિયાદો ઉઠી. વ્યસ્કોની સાથે બાળકોમાં પણ વધુ પડતા ઉપયોગના કારણે સ્પાઈનના આકરમાં બદલાવ સાથે દુખાવાની સમસ્યા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 05, 2026, 09:22 AM IST
  • ગેજેટ્સના અતિશય વપરાશથી યુવા પેઢીમાં સ્પાઈનની સમસ્યાઓનું વધતું પ્રમાણ
  • 20 થી 40 વર્ષની ઉંમરે સ્પાઈનની સમસ્યાઓ ચિંતાનો વિષય
  • ઓફિસ વર્કર્સમાં વધતી સાયટીકા અને સ્લિપ ડિસ્કની ફરિયાદો
  • જેટ્સના કારણે બાળકોની કરોડરજ્જુના આકારમાં થઈ રહ્યો છે ફેરફાર
     

Ahmedabad News: ડિજિટલ ગેજેટના વધુ પડતા ઉપયોગના કારણે સ્પાઈનની સમસ્યામાં વધારો થયો છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં સ્પાઈન વિભાગના ડાયરેક્ટર પિયુષ મિતલે જણાવ્યું હતું કે સતત બદલાતી લાઈફ સ્ટાઇલ અને બેઠાડુ જીવનની માઠી અસર યુવાઓ ઉપર પડી રહી છે. તેમના હોસ્પિટલમાં આવતા દર્દીઓમાં 30 ટકા યુવા દર્દીઓ છે કે જેવો સ્પાઈનની ફરિયાદો લઈને આવે છે. કેટલાક સમય પહેલા આ ટકાવારી 10 ટકા આસપાસ રહેતી હતી.

આંકડો વધવા પાછળ બે કારણો જવાબદાર...
ડોક્ટર પિયુષ મિતલે જણાવ્યું હતું કે કલાકો સુધી કોમ્પ્યુટર અને લેપટોપ ઉપર કામ કરતા લોકોમાં કમરના દુખાવાની ફરિયાદો ઉઠી છે. જોકે આં આંકડો વધવા પાછળ તેમણે બે કારણો આપ્યા હતા. પહેલા કારણમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે લોકોમાં દિવસે દિવસે આવેરનેશ વધી રહી છે. તેથી લોકો બીમારી મોટુ સ્વરૂપ લે તે પહેલા જ નજીકના ડોક્ટરને બતાવવે છે. બીજું કલાકો સુધી કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપ સામે બેસી રહેવાથી દુખાવો નિયમિત રહે છે. એટલા માટે જ 20 થી 40 વર્ષની ઉંમર વાળી વ્યક્તિમાં સ્પાઈનને લગતી ફરિયાદો ઉઠી છે.

બાળકોમાં પણ સમસ્યા વધી..
સામાન્ય રીતે આપણે સમજીયે છીએ કે સ્પાઈનની સમસ્યા વૃદ્ધ વ્યક્તિમાં જોવા મળે છે. પણ હોસ્પિટલમાં આવતા દર્દીઓને જોઈ ડોક્ટરનો અનુભવ જુદો છે. વ્યસ્કોની સાથે બાળકોમાં પણ વધુ પડતા ઉપયોગના કારણે સ્પાઈનના આકરમાં બદલાવ સાથે દુખાવાની સમસ્યા વધી છે. બાળકોમાં ગરદનના ભાગે દુખાવો હવે સામાન્ય બનતો જાય છે.

શું કરવું જોઈએ...
આપણી બદલાતી લાઈફ સ્ટાઈલમાં બેઠાંડુ જીવન, કસરત ન કરવી, અને આપણી ખોરાક લેવાની રીત આપણા આરોગ્ય ઉપર અસર કારે છે. જો સતત કોમ્પ્યુટર ઉપર બેસી રહેવું પડતું હોય તો દર 20 મિનિટ બાદ બ્રેક લેવો જોઈએ. સાથે જ દૈનિક કસરત કરવું ખુબ જરૂરી છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

