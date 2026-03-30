ચૂંટણી પહેલાં કોંગ્રેસનું 'ચાર્જશીટ' અસ્ત્ર, અમદાવાદના વિકાસને બદલે ગણાવ્યા 20 વર્ષના '20 પાપ; શું ભાજપના ગઢમાં ગાબડું પડશે?
Chargesheet Bhajapap: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી ટુક સમયમાં તારીખો જાહેર થશે ત્યારે જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકા ની ચૂંટણી માં તમામ પક્ષો પોતાના પક્ષ ને જીતાડવા માટે અત્યારથી જ ગતિવિધિ તેજ કરી છે. ત્યારે કોંગ્રેસે ભાજપને ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દે ઘેરવા માટે કોંગ્રેસે 'ચાર્જશીટ ભાજપાપ' નામની પુસ્તિકા જાહેર કરી છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ શું છે આ 'ચાર્જશીટ ભાજપાપ' પુસ્તિકા.
Chargesheet Bhajapap: અમદાવાદમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો જંગ હવે 'પોસ્ટર' અને 'પુસ્તિકા' સુધી પહોંચ્યો છે. સત્તાધારી ભાજપને ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દે ઘેરવા માટે કોંગ્રેસે 'ચાર્જશીટ ભાજપાપ' નામની પુસ્તિકા જાહેર કરી છે. જેમાં અમદાવાદીઓના ટેક્સના પૈસા ક્યાં વેડફાયા તેનો હિસાબ કોંગ્રેસે માગ્યો છે. ત્યારે કૌભાંડોનો ચિઠ્ઠો ખોલતી કોંગ્રેસની આ રણનીતિ શું ભાજપના ગઢમાં ગાબડું પાડશે?
ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પડઘમ વાગતા જ રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. અમદાવાદ કોંગ્રેસે ભાજપને ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દે ઘેરવા 'ચાર્જશીટ ભાજપાપ' પુસ્તિકા જાહેર કરી છે. જેમાં હાટકેશ્વર બ્રિજ, વી.એસ. હોસ્પિટલની દુર્દશા અને સ્માર્ટ સિટીના નામે વેડફાતા ટેક્સના પૈસાનો હિસાબ માગવામાં આવ્યો છે. ભાજપના 20 વર્ષના શાસનને 'ભ્રષ્ટાચારનું એપીસેન્ટર' ગણાવી કોંગ્રેસે ચૂંટણી જંગ તેજ કર્યો છે.
અમદાવાદ કોંગ્રેસ ફૂલ એક્શન મોડમાં
ચૂંટણીના પડઘમ વાગતા જ અમદાવાદ કોંગ્રેસ ફૂલ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા 'ભાજપના 20 વર્ષના 20 પાપ' ગણાવતી એક સ્ફોટક પુસ્તિકા જાહેર કરી છે. જેમાં કોંગ્રેસનો સીધો આક્ષેપ છે કે છેલ્લા બે દાયકામાં અમદાવાદ વિકાસનું નહીં પણ 'ભ્રષ્ટાચારનું એપીસેન્ટર' બની ગયું છે. પુસ્તિકામાં જણાવાયું છે કે કરોડોના બજેટ છતાં સામાન્ય વરસાદમાં સ્માર્ટ સિટીના રસ્તાઓ સ્વિમિંગ પૂલ બની જાય છે અને 'નળથી જળ'ના નામે જનતાના નસીબમાં માત્ર ગટરનું ગંદુ પાણી જ આવ્યું છે.
કોંગ્રેસે ભ્રષ્ટાચારના જીવતા જાગતા પુરાવા તરીકે હાટકેશ્વર બ્રિજને 'ભ્રષ્ટાચારનું મોન્યુમેન્ટ' જાહેર કર્યું. એટલું જ નહીં કોંગ્રેસનો આરોપ છે કે ભાજપના શાસનમાં ગરીબોની કસ્તુરબા સમાન વી.એસ. હોસ્પિટલને ખંડેર બનાવી દેવાઈ છે. વધતું પ્રદૂષણ અને આઉટસોર્સિંગના નામે મળતિયા એજન્સીઓને કરોડોની લ્હાણી કરીને યુવાનોના ભવિષ્ય સાથે ચેડાં કર્યાનો પણ કોંગ્રેસનો
ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસનું આ 'ચાર્જશીટ' અસ્ત્ર
કોંગ્રેસના મતે છેલ્લા 13 વર્ષમાં જનતાના નાણાં લોકહિતમાં નહીં, પણ માત્ર VVIP કલ્ચર અને સિક્યુરિટી પાછળ જ વેડફાયા છે. ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસનું આ 'ચાર્જશીટ' અસ્ત્ર ભાજપ માટે મુશ્કેલી ઉભી કરી શકે છે. ત્યારે હવે જોવાનું એ રહેશે કે કોંગ્રેસ આ 20 પાપ જનતાના મન સુધી પહોંચાડવામાં કેટલી સફળ રહે છે.
