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ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડ મુદ્દે કોંગ્રેસના પ્રહાર, કહ્યું; 'ગુજરાતમાં ચારે સરહદોથી ટેન્કરો ભરી ભરીને આવે છે, હપ્તાખોરીથી દારૂબંધી માત્ર કાગળ પર..!'

Ahmedabad News: ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડની દુઃખદ ઘટના સંદર્ભે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ એક મહત્વપૂર્ણ પત્રકાર પરિષદ યોજીને રાજ્ય સરકાર પર તીખા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે ગંભીર આરોપ લગાવતા જણાવ્યું કે રાજ્યમાં ભાજપ સરકારની હાફતાખોરી નીતિના કારણે દારૂબંધીનો કાયદો માત્ર કાગળ પર જ રહી ગયો છે અને ગુજરાતની ચારેય સરહદો પરથી દારૂના ટેન્કરો ખુલ્લેઆમ ઘૂસી રહ્યા છે. એક તરફ રાજ્યના ખેલમંત્રી ગરબા રમવામાં અને સોશિયલ મીડિયા પર રીલ બનાવવામાં વ્યસ્ત જોવા મળે છે, તો બીજી તરફ લઠ્ઠાકાંડમાં નિર્દોષ લોકો પોતાના જીવ ગુમાવી રહ્યા છે, જેની સીધી જવાબદારી રાજ્યના ગૃહમંત્રીની બને છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 20, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:02 PM IST
ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડ મુદ્દે કોંગ્રેસના પ્રહાર, કહ્યું; 'ગુજરાતમાં ચારે સરહદોથી ટેન્કરો ભરી ભરીને આવે છે, હપ્તાખોરીથી દારૂબંધી માત્ર કાગળ પર..!'

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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