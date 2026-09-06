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ADRના રિપોર્ટમાં મોટો ધડાકો; ચૂંટણીમાં માંડ 22, 000 વોટ મેળવનાર ગુજરાતના 6 અનામી પક્ષોના ખાતામાં 1700 કરોડનું શંકાસ્પદ ભંડોળ

Ahmedabad News: વર્ષ 2023-24 દરમિયાન ગુજરાતમાં 6 અમાન્ય રાજકીય પક્ષોએ મેળવેલું કરોડો રૂપિયાનું અઘોષિત અને શંકાસ્પદ દાન રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR)ના અહેવાલ મુજબ, આ છ અનામી પક્ષોનું કુલ દાન (અંદાજે રૂ. 1700 કરોડ) દેશના પાંચ મુખ્ય રાષ્ટ્રીય પક્ષોના કુલ દાન કરતા પણ વધુ છે. આ વિવાદમાં આમ જનમત પાર્ટી, ભારતીય નેશનલ જનતા દળ, ગરીબ કલ્યાણ પાર્ટી, ન્યૂ ઈન્ડિયા યુનાઈટેડ પાર્ટી, સત્યવાદી રક્ષક પાર્ટી અને સ્વતંત્રતા અભિવ્યક્તિ પાર્ટી સામેલ છે. સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે કરોડોનું ફંડ મેળવનારા આમાંથી ચાર પક્ષો અમદાવાદના નારોડા વિસ્તારમાં એક જ સરનામે નોંધાયેલા છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 06, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:10 PM IST
ADRના રિપોર્ટમાં મોટો ધડાકો; ચૂંટણીમાં માંડ 22, 000 વોટ મેળવનાર ગુજરાતના 6 અનામી પક્ષોના ખાતામાં 1700 કરોડનું શંકાસ્પદ ભંડોળ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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