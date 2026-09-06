/ADRના રિપોર્ટમાં મોટો ધડાકો; ચૂંટણીમાં માંડ 22, 000 વોટ મેળવનાર ગુજરાતના 6 અનામી પક્ષોના ખાતામાં 1700 કરોડનું શંકાસ્પદ ભંડોળ

Ahmedabad News: ગુજરાતની રાજનીતિમાં એક ચોંકાવનારો અહેવાલ સામે આવ્યો છે, જેમાં રાજ્યના 6 અમાન્ય રાજકીય પક્ષો દ્વારા વર્ષ 2023-24 દરમિયાન કુલ રૂ. 1,700 કરોડથી વધુનું અઘોષિત અને શંકાસ્પદ દાન મેળવવામાં આવ્યું હોવાનું ખુલ્યું છે. એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR) ના આ રિપોર્ટ મુજબ, ગુજરાતના આ 6 પક્ષોનું કુલ દાન દેશના પાંચ મુખ્ય રાષ્ટ્રીય પક્ષો જેમ કે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વગેરેના સંયુક્ત દાન (રૂ. 1480 કરોડ) કરતાં પણ ઘણું વધારે છે, જે રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
ગુજરાતમાં શંકાસ્પદ પક્ષો અને એક જ સરનામાનું છે સૌથી મોટું રહસ્ય
આ વિવાદના કેન્દ્રમાં રહેલા છ અમાન્ય પક્ષોમાં આમ જનમત પાર્ટી, ભારતીય નેશનલ જનતા દળ, ગરીબ કલ્યાણ પાર્ટી, ન્યૂ ઈન્ડિયા યુનાઈટેડ પાર્ટી, સત્યવાદી રક્ષક પાર્ટી અને સ્વતંત્રતા અભિવ્યક્તિ પાર્ટીનો સમાવેશ થાય છે. આ સમગ્ર મા્રમલામાં સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે કરોડો રૂપિયાનું ભંડોળ મેળવનારા આમાંથી 4 પક્ષો અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં આવેલા એક જ સરનામે નોંધાયેલા છે અને ત્યાંથી જ વહીવટી કામકાજ ચાલે છે. નજીવા અસ્તિત્વ ધરાવતા આ પક્ષોની આટલી મોટી ભૌગોલિક કેન્દ્રીયતા ગંભીર શંકાઓ ઊભી કરે છે.
આટલા મોટા પ્રમાણમાં નાણાકીય ભંડોળ એકત્ર થવું લોકશાહી પ્રક્રિયા સામે પ્રશ્નાર્થ
ચૂંટણી પંચના આંકડાઓ અને નાણાકીય રીપોર્ટ પર નજર કરીએ તો, વર્ષ 2019 થી 2024 દરમિયાન આ પક્ષોએ કુલ રૂ. 2316 કરોડથી વધુની જંગી આવક દર્શાવી હતી. તેની સામે વાસ્તવિક ચૂંટણી મેદાનમાં સ્થિતિ તદ્દન વિપરીત રહી હતી, કારણ કે આ તમામ પક્ષોને ચૂંટણીઓ દરમિયાન કુલ મળીને માત્ર 22,000 જેટલા જ મતો મળ્યા હતા. જમીની સ્તરે નહિવત જનસમર્થન હોવા છતાં આટલા મોટા પ્રમાણમાં નાણાકીય ભંડોળ એકત્ર થવું લોકશાહી પ્રક્રિયા સામે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નો ખડા કરે છે.
મની લોન્ડરિંગ આચરવામાં આવી રહ્યું હોવાની પ્રબળ આશંકા
ADR ના અહેવાલમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યા મુજબ, આ પક્ષોને મળેલા કરોડોના દાનમાં દાતાઓના સાચા નામ, પૂરા સરનામા કે પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (PAN) જેવી અત્યંત આવશ્યક વિગતો કાં તો ગાયબ છે અથવા તો અપૂર્ણ રાખવામાં આવી છે. રાજકીય પક્ષોને મળતી ટેક્સ છૂટછાટનો દુરુપયોગ કરીને આ માધ્યમથી ટેક્સ ચોરી અને નાણાંના ગેરકાયદેસર વ્યવહારો એટલે કે મની લોન્ડરિંગ આચરવામાં આવી રહ્યું હોવાની પ્રબળ આશંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે.
દેશની ચૂંટણી પ્રણાલી અને નાણાકીય પારદર્શિતા માટે એક મોટો પડકાર
આ પક્ષો દ્વારા નાણાં મેળવવાની મોડસ ઓપરેન્ડી પણ અત્યંત શંકાસ્પદ રહી છે, જેમાં રોકડ કૂપનો અથવા તો દાતાના સ્પષ્ટ નામ વગરના ચેક તેમજ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ (DD) ના માધ્યમથી બેંક ખાતામાં મોટી રકમો જમા કરાવીને તેને કાયદેસરના દાન તરીકે દર્શાવવાનો ખેલ ખેલાયો છે.
સત્યવાદી રક્ષક પાર્ટીનું ગુજરાત કાર્યાલયનું એડ્રેસ આણંદ
સત્યવાદી રક્ષક પાર્ટીને 330 કરોડનું ફંડિંગ મળ્યાના વિવાદ બાદ સત્યવાદી રક્ષક પાર્ટીનું ગુજરાત કાર્યાલયનું એડ્રેસ આણંદનુ છે. પરંતુ આ સ્થળે પાર્ટીનું કોઈ બોર્ડ કે પોસ્ટર જોવા મળતું નથી. અને પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સ્વાતિબેન ફ્લેટને તાળું મારી બહાર ગયા હોવાનું જોવા મળ્યું હતું. આણંદના અક્ષર ફાર્મ નજીક પૂજા દર્શન ફ્લેટમાં સ્વાતિબેનના પાંચમાં માળે અને ત્રીજા માળે બે ફ્લેટ આવેલા છે જેમાં પાંચમાં માળે ફ્લેટ નંબર 501 માં ઓફિસ અને ત્રીજા માળે ફ્લેટ નંબર 302 માં તેઓ રહેતા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. તેઓ પોતાના પતિ સાથે અહીંયા રહેતા હોવાનું પડોશીઓએ જણાવ્યું હતું.