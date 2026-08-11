Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /અમદાવાદમાં ખાખી વર્દી ડાઘી થઈ: કંટ્રોલ રૂમના પોલીસકર્મી જ નીકળ્યા બુટલેગર, વસ્ત્રાપુર પોલીસે કરી ધરપકડ

અમદાવાદમાં ખાખી વર્દી ડાઘી થઈ: કંટ્રોલ રૂમના પોલીસકર્મી જ નીકળ્યા બુટલેગર, વસ્ત્રાપુર પોલીસે કરી ધરપકડ

ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં અનેક જગ્યાએ દારૂ મળે છે. ઘણા બુટલેગરો દારૂનો ગેરકાયદેસર વેપાર કરે છે, પરંતુ હવે ચોંકાવનારા સમાચાર આવ્યા છે. અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં એક પોલીસકર્મી જ બુટલેગર નીકળ્યો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 11, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:43 PM IST
અમદાવાદમાં ખાખી વર્દી ડાઘી થઈ: કંટ્રોલ રૂમના પોલીસકર્મી જ નીકળ્યા બુટલેગર, વસ્ત્રાપુર પોલીસે કરી ધરપકડ
Image Credit: AI Image

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદમાં ખાખી વર્દી ડાઘી થઈ: કંટ્રોલ રૂમના પોલીસકર્મી જ નીકળ્યા બુટલેગર
2
3
4
5