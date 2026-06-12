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MPથી ભાગી ગુજરાત આવેલા પ્રેમી પંખીડાનો કરુણ અંત: ગાંધીનગરના ધણપમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ

Gandhinagar News: ગાંધીનગરના ધણપમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ. પ્રેમીએ પ્રેમિકાની હત્યા કરી જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ. પ્રેમી યુગલ મધ્ય પ્રદેશથી પ્રેમ લગ્ન કરવા ગુજરાત આવ્યું હતું. રાજકોટથી મધ્ય પ્રદેશ પોલીસે યુગલને ઝડપી લીધું હતું. ત્યારબાદ યુવક સંતોષ સિંહે પ્રેમિકાની ચપ્પુ મારી હત્યા કરી. નિંદ્રાધીન પોલીસની હાજરીમાં જ હત્યા થઈ હોવાની રાવ. યુવતીનું ગાંધીનગર સિવિલમાં પીએમ જ્યારે યુવક અમદાવાદ સિવિલ સારવાર હેઠળ ખસેડાયો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 12, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:46 PM IST
MPથી ભાગી ગુજરાત આવેલા પ્રેમી પંખીડાનો કરુણ અંત: ગાંધીનગરના ધણપમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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