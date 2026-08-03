Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /AMCની નવી પહેલ, હવે મેરેજ સર્ટિફિકેટમાં હશે દંપતીનો ફોટો, ઓનલાઈન અને પેપરલેસ રહેશે પ્રક્રિયા

AMCની નવી પહેલ, હવે મેરેજ સર્ટિફિકેટમાં હશે દંપતીનો ફોટો, ઓનલાઈન અને પેપરલેસ રહેશે પ્રક્રિયા

અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા લગ્ન નોંધણી સર્ટિફિકેટને લઈને નવી શરૂઆત કરવામાં આવી છે. હવે AMC દ્વારા લગ્ન નોંધણી સર્ટિફિકેટમાં દંપત્તિનો ફોટો આપવામાં આવશે. સાથે QR કોડ પણ હશે. લગ્ન નોંધણી માટે હવે અરજદારે ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 03, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:29 PM IST
AMCની નવી પહેલ, હવે મેરેજ સર્ટિફિકેટમાં હશે દંપતીનો ફોટો, ઓનલાઈન અને પેપરલેસ રહેશે પ્રક્રિયા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બાંકીપુર પેટાચૂંટણી પરિણામ: ભાજપના ગઢમાં પ્રશાંત કિશોર આગળ, બિહારમાં મોટો અપસેટ
2
3
4
5