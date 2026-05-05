સાવધાન! સોશિયલ મીડિયા પર 'માતાજી' અને 'જ્યોતિષ' બની શ્રદ્ધાળુઓને લૂંટતી ટોળકી સક્રિય: રાજસ્થાનથી ઠગને દબોચ્યો

Ahmedabad Cyber Crime: અમદાવાદ શહેરના સાયબર ક્રાઈમ વિભાગે સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલા એક ભયાનક "લવ ગુરુ" સ્કેમનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર “Pooja Kinnar Guruma” ના નામે ખોટી ઓળખ આપી મહિલાઓને પ્રેમ લગ્ન અને વશીકરણ જેવી સમસ્યાઓ ઉકેલવાના બહાને ઠગતા આરોપી રાજનીશ ગોવિંદલાલ ભાર્ગવાની રાજસ્થાનના બિકાનેરથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધા વચ્ચેની પાતળી રેખાનો લાભ ઉઠાવતા સાયબર ઠગ હવે ઓનલાઇન સક્રિય થયા છે. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમે એક એવા જ ગઠિયાની ધરપકડ કરી છે, જે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર માતાજી અને જ્યોતિષ'બનીને લોકોની અંગત સમસ્યાઓ ઉકેલવાના બહાને તેમને બ્લેકમેઈલ કરતો હતો. રાજસ્થાનના બીકાનેરથી પકડાયેલા આ શખ્સે શુદ્ધિકરણના નામે જે ખેલ ખેલ્યો છે, તે જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો.
ગેંગ વિધિ અને વશીકરણના નામે ઠગાઈ કરતી
અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમના ગિરફ્ત માં ઉભેલો આ શખ્સ છે રજનીશ ગોવિંદલાલ ભાર્ગવ. રજનીશ અને તેની ગેંગ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર astrologer_pooja_kinnar_maa જેવા અનેક ફેક આઈડી બનાવીને ભોળા લોકોને પોતાની જાળમાં ફસાવતા હતા. ખાસ કરીને જે લોકો પ્રેમ સંબંધ, લગ્ન જીવનમાં વિખવાદ કે આર્થિક સમસ્યાઓથી હેરાન પરેશાન હોય તેવા લોકોને આ ગેંગ વિધિ અને વશીકરણના નામે ઠગાઈ કરી હતી.
ઠગાઈ અને બ્લેકમેઇલનો અસલી ખેલ
આરોપીઓની મોડસ ઓપરેન્ડી વાત કરવામાં આવે તો એક વાર વિશ્વાસ કેળવ્યા બાદ, તેઓ ભોગ બનનાર પાસે પૂજા-વિધિ અને શુદ્ધિકરણના બહાને અંગત ફોટા મંગાવતા હતા. જો ભોગ બનનાર મહિલા હોય, તો તેને ન્યૂડ ફોટા કે વીડિયો મોકલવા મજબૂર કરવામાં આવતી હતી. જેવો જ ફોટો હાથમાં આવે એટલે તરત જ ઠગાઈ અને બ્લેકમેઇલનો અસલી ખેલ શરૂ થતો.
મહિલા પાસેથી વિધિના નામે 1.43 લાખ રૂપિયા પડાવ્યા
આરોપીઓ આ ફોટાને એડિટ કરીને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરવાની ધમકી આપતા અને બ્લેકમેઈલિંગ શરૂ કરી દેતા હતા. આવી જ એક પીડિતા એ સાયબર ક્રાઈમમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી જે આધારે સાયબર ક્રાઇમ.બ્રાન્ચે તપાસ કરી આરોપીને ઝડપવામાં આવ્યો છે આ પીડિત મહિલા પાસેથી આરોપીએ 10 દિવસમાં અલગ અલગ વિધિનાનામે 1.43 લાખ રૂપિયા પડાવ્યા હોવા નું સામે આવ્યું છે.
ભાર્ગવ અને રવિ ભાર્ગવને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા
સાયબર ક્રાઈમ બ્રાંચની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ ગેંગે આચાર્ય વિકાસ શાસ્ત્રી અને અઘોરી બાલકનાથ જેવા નામોથી પણ ફેક એકાઉન્ટ્સ બનાવ્યા હતા. હાલ રજનીશ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાંચની ગિરફ્તમાં જ્યારે તેના અન્ય બે સાથીદારો વિકાસ ભાર્ગવ અને રવિ ભાર્ગવને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.