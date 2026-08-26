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10 રૂપિયાનો કુરિયર ચાર્જ પડી શકે છે મોંઘો! રક્ષાબંધન પર ઓનલાઈન ગિફ્ટ અને પાર્સલ સ્કેમથી બચો, તમારું ખાતું થઈ જશે ખાલી!

Ahmedabad News: રક્ષાબંધનના પવિત્ર તહેવાર નિમિત્તે સાયબર ક્રાઇમ કરતા ગઠિયાઓ હવે વધુ સક્રિય થયા છે. ભાઈઓ અને બહેનો, તમારા ફોનમાં આવતી કોઈપણ પ્રકારની 'ડિસ્કાઉન્ટ લિંક', 'ફ્રી ગિફ્ટ' કે 'સ્પેશિયલ ઓફર'ની લિંકથી ખાસ સાવધાન રહેજો, કારણ કે આવી અજાણી લિંક ખોલતા જ તમારું આખું બેંક એકાઉન્ટ સાફ થઈ શકે છે. હાલમાં ઓનલાઈન ગિફ્ટ કાર્ડ અને પાર્સલ ફ્રોડ આચરવા માટે ઠગો પૂરી તૈયારીમાં બેઠા છે, તેથી કોઈ પણ અજાણી લિંક કે મેસેજ બિલકુલ ન ખોલવા અપીલ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, તમારા પાર્સલ માટે માત્ર ૫ કે ૧૦ રૂપિયાનો કુરિયર ચાર્જ માંગતા ફેક કોલ કે મેસેજથી પણ ચેતતા રહેજો. છેતરપિંડીથી બચવા માટે રાખડી અને ગિફ્ટની ખરીદી માત્ર સત્તાવાર અને જાણીતા ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પરથી જ કરવી હિતાવહ છે. સાવચેત રહો અને તહેવારને સુરક્ષિત રીતે ઉજવો!

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 26, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:27 PM IST
10 રૂપિયાનો કુરિયર ચાર્જ પડી શકે છે મોંઘો! રક્ષાબંધન પર ઓનલાઈન ગિફ્ટ અને પાર્સલ સ્કેમથી બચો, તમારું ખાતું થઈ જશે ખાલી!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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