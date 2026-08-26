/10 રૂપિયાનો કુરિયર ચાર્જ પડી શકે છે મોંઘો! રક્ષાબંધન પર ઓનલાઈન ગિફ્ટ અને પાર્સલ સ્કેમથી બચો, તમારું ખાતું થઈ જશે ખાલી!

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: ભાઈ-બહેનના અતૂટ પ્રેમનો પવિત્ર તહેવાર એટલે રક્ષાબંધ ભાઈઓ બહેન માટે ગિફ્ટ ખરીદતા હોય છે અને બહેનો ભાઈને રાખડી મોકલતી હોય છે. પરંતુ આ પવિત્ર તહેવારના ઉત્સાહ પર હવે સાયબર માફિયાઓની નજર પડી છે. જી હા, રક્ષાબંધનના તહેવારમાં સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ, ફ્રી ગિફ્ટ અને ઓનલાઈન પાર્સલ ડિલિવરીના નામે સાયબર ઠગાઈ આચરતી ટોળકીઓ પૂરજોશમાં સક્રિય થઈ ગઈ છે. જો તમારા વોટ્સએપ કે મોબાઈલમાં કોઈ લિંક આવે તો તેને ખોલતા પહેલા સો વાર વિચારજો, નહીં તો તમારું આખું બેંક એકાઉન્ટ સાફ થઈ શકે છે..
ગ્રાહક ઓફરની લાલચમાં આવીને લિંક પર ક્લિક ના કરે...
ભારત અને ગુજરાત માં દરેક તહેવાર નું વિશેષ મહત્વ રહ્યું છે ત્યારે તહેવારોની સિઝનમાં લોકો મોટી સંખ્યામાં ઓનલાઈન શોપિંગ, રાખડી ડિલિવરી અને ગિફ્ટ કાર્ડ્સનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. લોકોના આ ઉત્સાહ અને ક્યારેક ઉતાવળનો ગેરફાયદો ઉઠાવવા સાયબર ગઠિયાઓએ અવનવી મોડસ ઓપરેન્ડી અપનાવી લેતા હોય છે. ત્યારે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ સૂચન કરી રહ્યું છે કે તહેવારના દિવસોમાં સાયબર ઠગાઈના કિસ્સામાં સામાન્ય કરતાં બમણો વધારો થાય છે. સાયબર માફિયાઓ વોટ્સએપ અને સોશિયલ મીડિયામાં માલ્વેર વાયરસ વાળી સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટની લિંક્સ વાયરલ કરે છે. ગ્રાહક ઓફરની લાલચમાં આવીને જેવી એ લિંક પર ક્લિક કરે છે, તેનો મોબાઈલ હેક થઈ જાય છે અને ગણતરીની મિનિટોમાં ખાતામાંથી લાખો રૂપિયા ગાયબ થઈ જાય છે.
ગઠિયાઓ કુરિયર ડિલિવરી બોય બનીને કોલ કરે છે
હાલમાં સોશિયલ મીડિયા અને વોટ્સએપ પર ફ્રી ગિફ્ટ કાર્ડ, ઈઝી રાખડી ડિલિવરી કે બહેન માટે સ્પેશિયલ રક્ષાબંધન ઓફર જેવી આકર્ષક ઓફરોની લિંક્સ મોટા પાયે મોકલવામાં આવી રહી છે. ગઠિયાઓ જાણીતી ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ અને કુરિયર સર્વિસ જેવી જ દેખાતી બનાવટી વેબસાઈટ કે એપ બનાવીને લોકોનો વિશ્વાસ જીતે છે. જ્યારે કોઈ બહેન પોતાની રાખડીનું પાર્સલ ટ્રેક કરવા કે ભાઈ ગિફ્ટ કૂપન રિડીમ કરવા લિંક પર ક્લિક કરે, ત્યારે તેમની તમામ બેંકિંગ ડિટેલ્સ ચોરાઈ જાય છે. એટલું જ નહીં, ગઠિયાઓ કુરિયર ડિલિવરી બોય બનીને કોલ કરે છે કે, તમારું પાર્સલ હોલ્ડ પર છે, માત્ર ૫ કે ૧૦ રૂપિયા ચાર્જ ઓનલાઈન ભરીને એડ્રેસ કન્ફર્મ કરો આ ૧૦ રૂપિયા ભરવાના ચક્કરમાં લોકો પોતાનો ઓટીપી આપી દે છે અને લાખો ગુમાવે છે. અથવા નંબર ડાયલ કરવા કહે છે અને આખો ફોન હેક થઈ જાય છે.
ઓટીપી પિન CVV કે પાસવર્ડ કોઈની પણ સાથે શેર કરવો નહીં
અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ ના અધિકારી ઓ લોકો ને જણાવી રહ્યા છે ઉત્સવ ના ઉત્સાહ માં આવી ભૂલ ન કરી બેસતા અને તહેવાર ની ઉજવવાની ઉતાવળ અને ડિસ્કાઉન્ટની લાલચ એ જ સાયબર ક્રાઈમનું મુખ્ય કારણ છે. સાયબર માફિયાઓ સોશિયલ મીડિયા પર ઘાત લગાવીને બેઠા છે. ત્યારે વોટ્સએપ કે SMS પર આવતી ફ્રી ગિફ્ટ કે ડિસ્કાઉન્ટની અજાણી લિંક્સ ક્યારેય ઓપન ન કરવી. ખરીદી હંમેશા સત્તાવાર અને જાણીતી ઈ-કોમર્સ વેબસાઈટ કે પ્લેટફોર્મ પરથી જ કરવી... કુરિયર કંપનીઓ ક્યારેય પાર્સલ છોડાવવા માટે ૫ કે ૧૦ રૂપિયાનું ઓનલાઈન પેમેન્ટ માંગતી નથી અને કોઈ નંબર ડાયલ પણ કરાવવા માં નથી આવતો, તેથી આવા ફેક મેસેજ કે કોલથી સાવધાન રહેવું. અને સૌથી અગત્યની વાત, ભલે ગમે તેવી ઓફર હોય પણ તમારો પિન , ઓટીપી પિન CVV કે પાસવર્ડ કોઈની પણ સાથે શેર કરવો નહીં.