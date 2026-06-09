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અમદાવાદના ઇતિહાસનો એ કાળમૂખો દિવસ... કોણ ભૂલી શકે? પળભરમાં રાખ થઈ હતી 260 જિંદગી, વિમાન દુર્ઘટનાનું રહસ્ય આજે પણ યથાવત

Ahmedabad Plane Crash: એવી તારીખ... જે અમદાવાદના ઇતિહાસમાં કાળા અક્ષરે લખાઈ ગઈ. એક એવી બપોર... જેણે સેંકડો સપનાઓને રાખ કરી દીધા. એક એવી દુર્ઘટના જેને યાદ કરતાં આજે પણ હજારો આંખો ભીની થઈ જાય છે. એર ઈન્ડિયાનું AI-171 વિમાન અમદાવાદથી લંડન જવા માટે ઉડાન ભર્યા બાદ થોડી જ ક્ષણોમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું. સેંકડો પરિવારોના સપનાઓ રાખ બની ગયા અને અનેક સવાલો આજે પણ જવાબની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થવા આવ્યું છે. સૌથી ગોઝારી ઘટનાની એવી કહાનીઓ વાંચીને તમે પણ હચમચી ઉઠશો. તો વાંચો અમારી ખાસ સીરિઝ 'ઠરેલી રાખ, સળગતા પ્રશ્નો'.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 09, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:48 PM IST
અમદાવાદના ઇતિહાસનો એ કાળમૂખો દિવસ... કોણ ભૂલી શકે? પળભરમાં રાખ થઈ હતી 260 જિંદગી, વિમાન દુર્ઘટનાનું રહસ્ય આજે પણ યથાવત

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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