/અમદાવાદના ઇતિહાસનો એ કાળમૂખો દિવસ... કોણ ભૂલી શકે? પળભરમાં રાખ થઈ હતી 260 જિંદગી, વિમાન દુર્ઘટનાનું રહસ્ય આજે પણ યથાવત

Ahmedabad Plane Crash: 12 જૂન, 2025... સમય બપોરે 1 વાગ્યાને 50 મિનિટ... અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સામાન્ય દિવસ હતો. પરંતુ કોઈને ખબર નહોતી કે આ સામાન્ય દિવસ થોડા જ સમયમાં અસામાન્ય દુઃખની કહાની બની જશે. કોઈ માતાએ પોતાના દીકરાને ફોન પર કહ્યું હતું. "પહોંચીને ફોન કરજે", કોઈ પત્નીએ પતિને કહ્યું હતું "ટેક કેર", કોઈ પિતાએ પોતાના સંતાનને વિદાય આપી હતી. તો કોઈ દીકરાએ પોતાના વૃદ્ધ માતા-પિતાને વચન આપ્યું હતું કે "હું જલ્દી પાછો આવીશ". કોઈ હસતું હતું, કોઈ ભવિષ્યના સપનાઓ જોઈ રહ્યું હતું, પણ કોઈને ક્યાં ખબર હતી કે આ હાસ્ય અને આ વાતચીત જીવનની છેલ્લી વાતચીત બની જશે.
હવે મંજિલ ટૂંક સમયમાં આવી જશે
વિમાનના દરવાજા બંધ થયા, સુરક્ષા સૂચનાઓ પૂરી થઈ, સીટ બેલ્ટ બંધાયા અને એર ઈન્ડિયાનું AI-171 રનવે પર દોડવા લાગ્યું. વિમાને ઝડપ પકડી અને થોડી જ ક્ષણોમાં ધરતીનો સાથ છોડી આકાશ તરફ ઉડાન ભરી. એ ઉડાનમાં બેઠેલા દરેક મુસાફરને લાગ્યું હશે કે હવે તેમની મંજિલ ટૂંક સમયમાં જ નજીક આવી જશે. પરંતુ કદાચ નિયતિએ કંઈક બીજું જ લખ્યું હતું.
લંડનની સફર અચાનક અહીં જ અટકી ગઈ
ટેકઓફ પછીની કેટલીક જ ક્ષણો અને અચાનક એક એવો ધડાકો જેનો અવાજ માત્ર અમદાવાદના મેઘાણીનગરમાં જ નહીં, પરંતુ હજારો પરિવારોના જીવનમાં ગૂંજી ઊઠ્યો. આકાશમાં આગનો વિશાળ ગોળો ઊભો થયો અને પળવારમાં બધું બદલાઈ ગયું. જે લોકો થોડા સમય પહેલાં હસી રહ્યા હતા. તેમના સપનાઓ આગની જ્વાળાઓમાં સમાઈ ગયા. જે સફર લંડન સુધી પહોંચવાની હતી. તે સફર અચાનક અહીં જ અટકી ગઈ.
જે જગ્યાએ વિમાન તૂટી પડ્યું. ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાના મિત્રો સાથે ભોજન લઈ રહ્યા હતા. કોઈ આવનારી પરીક્ષાની ચર્ચા કરી રહ્યું હતું, કોઈ પોતાના ભવિષ્યના સપનાઓ ગૂંથી રહ્યું હતું. પરંતુ અચાનક જાણે આકાશ જ તૂટી પડ્યું. એક ભયાનક ધડાકો, આગની પ્રચંડ જ્વાળાઓ અને પછી માત્ર ચીસો, મદદ માટેની બૂમો અને ચારે તરફ ફેલાયેલો ભય. પળવારમાં હાસ્ય ગાયબ થઈ ગયું અને તેની જગ્યા કરુણ આક્રંદે લઈ લીધી.
ફોનની બીજી બાજુથી કોઈ જવાબ ન મળતો
સમાચાર વાયુવેગે ફેલાયા. કોઈ ટીવી સામે દોડી આવ્યું, કોઈ મોબાઈલમાં સમાચાર શોધવા લાગ્યું, કોઈએ વારંવાર ફોન લગાવ્યો. પરંતુ ફોનની બીજી બાજુથી કોઈ જવાબ મળતો નહોતો. એરપોર્ટ પર રાહ જોતા પરિવારજનોના ચહેરા પર ચિંતા સ્પષ્ટ દેખાવા લાગી. કોઈ ભગવાનને પ્રાર્થના કરતું હતું, કોઈ ચમત્કારની આશા રાખતું હતું અને કોઈ હજુ પણ માની રહ્યું હતું કે કદાચ તેનો સ્વજન બચી ગયો હશે.
જેમ જેમ હકીકત સામે આવતી ગઈ. તેમ તેમ આશા ઓગળતી ગઈ. ઘણા મૃતદેહો એટલી ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા કે ઓળખવા પણ મુશ્કેલ હતા. સિવિલ હોસ્પિટલમાં દિવસો સુધી રાહ જોવાતી રહી. કોઈ પિતા પોતાના સંતાનની ઓળખ માટે બેઠા હતા. કોઈ પત્ની પોતાના પતિના સમાચાર માટે રડી રહી હતી. કોઈ બાળક હજુ પણ પોતાના પિતાના પાછા આવવાની રાહ જોઈ રહ્યું હતું. આ રાહ...આ પીડા... અને આ અસહાયતાને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવી લગભગ અશક્ય હતી.
આ દુર્ઘટનાએ છીવની અનેક ઘરોની ખુશીઓ
આ દુર્ઘટનાએ માત્ર જિંદગીઓ જ નહીં છીનવી. પરંતુ અનેક ઘરોની ખુશીઓ પણ સાથે લઈ ગઈ. કોઈના ઘરમાં હવે પિતાનો અવાજ સંભળાતો નથી. કોઈના ઘરમાં હવે દીકરીનું હાસ્ય ગૂંજતું નથી. કોઈ માતાની આંખો આજે પણ દરવાજા તરફ જોતાં થાકી નથી. કારણ કે દિલ હજુ પણ માને છે કે કદાચ. એક દિવસ તેનો સ્વજન પાછો આવશે.
આખરે એવું શું થયું હતું?
સમય પસાર થયો. કેલેન્ડરમાં એક વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયું. પરંતુ પીડાને કોઈ કેલેન્ડર સમજતું નથી. હ્રદય ચીરી નાંખે તેવી એ પીડાદાયી ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થવા આવ્યું છે. 12 જૂનનો કાળમુખો દિવસ નજીક છે. ત્યારે અનેક ઘરોમાં ફરી એકવાર એ દિવસ જીવંત થઈ ગયો છે. આંખોમાંથી ફરી ચોધાર આંસુ વહેવા લાગ્યા છે. ફરી એકવાર એક જ સવાલ હૃદયમાં ઉઠે છે. આખરે એવું શું થયું હતું? આગ હવે ઠરી ગઈ છે. પરંતુ સ્વજનોના હૃદયમાં સળગતી પીડા હજુ ઠરી નથી. રાખ હવે ઠરી ગઈ છે. પરંતુ જવાબોની શોધ હજુ પૂરી થઈ નથી.
એક વર્ષ થવા આવ્યું છે, પણ અનેક પરિવારો માટે સમય આજે પણ 12 જૂન, 2025 પર જ અટકી ગયો છે. આ માત્ર એક અકસ્માતની કહાની નથી. આ અધૂરા સપનાઓની કહાની છે. અધૂરી વાતોની કહાની છે અને એવા આક્રંદની કહાની છે. જે આજે પણ હજારો હૃદયોમાં ગૂંજી રહ્યો છે. ઠરેલી રાખ અને સળગતા પ્રશ્નો.