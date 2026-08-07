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ડેડલાઇન પર ડેડલાઇન! ક્યારે પૂર્ણ થશે કરોડોના ખર્ચે બનતા અમદાવાદના ફ્લાયઓવર? હવે ક્યારે મળશે ટ્રાફિકથી છૂટકારો

Ahmedabad Flyover Projects: અમદાવાદમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવા માટે કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે ફ્લાયઓવર અને અંડરપાસ બનાવવાની જાહેરાતો તો ધામધૂમથી થાય છે. પરંતુ કામ સમયસર પૂરું થાય છે કે નહીં તેની જવાબદારી જાણે કોઈની જ નથી. પરિણામે પ્રોજેક્ટ પાછળ પ્રોજેક્ટ લંબાતા જાય છે, લોકો ટ્રાફિકમાં અટવાતા રહે છે અને કોન્ટ્રાક્ટરોને મળતો રહે છે વધુ સમય, વધુ ખર્ચ અને વધુ છૂટછાટ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 07, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:52 PM IST
ડેડલાઇન પર ડેડલાઇન! ક્યારે પૂર્ણ થશે કરોડોના ખર્ચે બનતા અમદાવાદના ફ્લાયઓવર? હવે ક્યારે મળશે ટ્રાફિકથી છૂટકારો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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