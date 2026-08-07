/ડેડલાઇન પર ડેડલાઇન! ક્યારે પૂર્ણ થશે કરોડોના ખર્ચે બનતા અમદાવાદના ફ્લાયઓવર? હવે ક્યારે મળશે ટ્રાફિકથી છૂટકારો

Ahmedabad Flyover Projects: મકરબાથી એસ.જી. હાઈવે તરફ એક ફ્લાયઓવર બની રહ્યો છે. શહેરના ટ્રાફિકને રાહત આપવા વર્ષ 2022માં 98 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે આ ફ્લાયઓવરનું કામ શરૂ થયું હતું. હવે કામ અંતિમ તબક્કામાં હોવાનું કહેવાય છે. પરંતુ હજુ પણ રેલવે વિભાગ સાથે સંકલન અધૂરું છે. વચ્ચે ડિઝાઇનમાં ફેરફાર થયા અને પરિણામે બે-બે વખત ડેડલાઇન લંબાવવી પડી. હવે કામ ક્યારે પૂરું થશે તેનો જવાબ કોઈ પાસે નથી.
78 કરોડનો પ્રોજેક્ટ ચાર વર્ષ બાદ પણ અધૂરો
આ જ સ્થિતિ વેજલપુર ફ્લાયઓવરની પણ છે. 78 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે શરૂ થયેલો આ પ્રોજેક્ટ ચાર વર્ષ બાદ પણ અધૂરો છે. જૂન 2026ની સમયમર્યાદા પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ. છતાં કામ હજુ ચાલુ જ છે. ફ્લાયઓવરના કામને કારણે રસ્તો સાંકડો બન્યો છે. રેલવે ફાટક પાસે રોજ ટ્રાફિક જામ સર્જાય છે. તૂટેલા રસ્તા અને ખાડાઓથી વાહનચાલકો અને સ્થાનિકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે.
શું ફરી એક વખત સમય વધારાશે?
પરંતુ સૌથી ગંભીર સ્થિતિ છે નરોડા પાટિયાથી ગેલેક્સી સિનેમા સુધી બની રહેલા મેગા ફ્લાયઓવરની. 276 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે વર્ષ 2023માં શરૂ થયેલા આ પ્રોજેક્ટની સમયમર્યાદા હવે જુલાઈ 2027 સુધી લંબાવી દેવામાં આવી છે. કારણ અપાયું છે વન વિભાગ પાસેથી જમીન મેળવવામાં થયેલો વિલંબ. પરંતુ સવાલ એ છે કે શું આ જ છેલ્લી મુદત હશે કે પછી ફરી એક વખત સમય વધારાશે?
કામ શરૂ કરવાની આટલી ઉતાવળ શા માટે?
દરેક પ્રોજેક્ટમાં કારણ લગભગ એકસરખાં જ જોવા મળે છે. ક્યાંક વિભાગો વચ્ચે સંકલનનો અભાવ, ક્યાંક ટેક્નિકલ મુશ્કેલીઓ તો ક્યાંક કામ શરૂ થયા બાદ ડિઝાઇનમાં ફેરફાર. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે જો આ તમામ બાબતો પહેલાથી જાણીતી હતી. તો પૂરતા આયોજન વગર કામ શરૂ કરવાની ઉતાવળ શા માટે?
કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનતા ફ્લાયઓવરનો હેતુ લોકોનો સમય બચાવવાનો છે. પરંતુ વિલંબના કારણે લોકોનો સમય પણ બગડે છે. ઇંધણ પણ બળે છે અને સરકારના વિકાસના દાવા પણ સવાલોના ઘેરામાં આવે છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે AMC સમયસર કામ પૂર્ણ કરાવવાની જવાબદારી નિભાવે છે કે પછી શહેરવાસીઓને હજુ લાંબી રાહ જોવી પડશે.