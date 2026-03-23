મૃતક કોન્સ્ટેબલે પત્નીને બદલે પ્રેમિકાને નોમિની બનાવી, મોતના આઠ મહિના બાદ સામે આવ્યો નવો વિવાદ

ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabad

અમદાવાદમાં આશરે આઠ મહિના પહેલા પત્નીએ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પતિની હત્યા કરી પોતે આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. હવે આ કેસમાં પતિના આડાસંબંધનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 23, 2026, 09:37 AM IST
  • આઠ મહિના પહેલા પત્નીએ કરી હતી કોન્સ્ટેબલ પતિની હત્યા
  • પતિના આડાસંબંધને કારણે પતિ-પત્ની વચ્ચે થયો હતો વિવાદ
  • કોન્સ્ટેબલની પ્રેમિકા વિરુદ્ધ દાખલ થઈ ફરિયાદ

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરના દાણીલીમડા પોલીસ લાઈનમાં આઠ મહિના પહેલા પતિએ પત્ની પર હુમલો કર્યો હતો. આ દરમિયાન પત્નીએ ઘોડિયાનું લાકડું મારી પતિની હત્યા કરી હતી અને ત્યારબાદ મહિલાએ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. હવે આ કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. 

પોલીસ કોન્સ્ટેબલને અન્ય મહિલા સાથે હતા સંબંધ
પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર મૃતક પોલીસ કોન્સ્ટેબલને એક મહિલા કર્મચારી સાથે આડા સંબંધ હતા. આ મહિલા કર્મચારી માટે કોન્સ્ટેબલે અલગ ફ્લેટ પણ ખરીદ્યો હતો. કોન્સ્ટેબલે પીએફ નોમિનીમાં પત્નીનું નામ કાઢી પ્રેમીકાનું નામ સામેલ કરાવ્યું હતું. પતિ-પત્નીના મોત બાદ ગીતા નામની પોલીસ કર્મચારીએ પીએણના નાણા હડપ કરવાના ઈરાદે સમાધાન ન કરતા તેની વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

પુત્રની નજર સામે બની હતી ઘટના
આ હચમચાવી દેતી ઘટના નવ વર્ષના પુત્રની નજર સામે બની હતી. હવે આ કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. મૃતક સંગીતાના ભાઈ સંજયે દાણીલીમડા પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે તેમના બનેવી પોલીસ વિભાગમાં નોકરી કરતા હતા અને ગીતા નામની મહિલા સાથે આડા સંબંધ હતા. 

મૃતક કોન્સ્ટેબલ મુકેશે પત્ની સંગીતાને ધમકી આપી હતી કે તે ગીતા સાથે રહેશે અને પગારના પૈસા પણ ગીતાને આપતો હતો. તેના માટે ફ્લેટ પણ લીધો હતો. આ વિવાદ ઉગ્ર બની ગયો હતો. જેથી પતિની હત્યા કર્યા બાદ પત્નીએ આપઘાત કર્યો હતો. આ ઘટના બાદ મૃતકના પુત્રએ પિતાના પીએફ અને ગ્રેચ્યુઇટીના પૈસા પોતાને મળે તે અંગે તપાસ કરતા ચોંકાવનારી વાત સામે આવી હતી. પિતાએ નોમિનીમાં પત્ની સંગીતાનું નામ કાઢી ગીતાનું નામ સામેલ કરાવ્યું હતું.

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

