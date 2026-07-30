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ખાડીની મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ ગુજરાતમાં કરશે તાંડવ; અમદાવાદ સહિત આ વિસ્તારોમાં 8થી 20 ઈંચ સુધીનો પડશે ભારે વરસાદ

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાત પર આગામી દિવસોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદનું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલું મજબૂત ડિપ્રેશન હવે ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જેને પગલે હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાતો દ્વારા રાજ્યમાં આગામી ચારથી છ દિવસ સુધી અસામાન્ય અને અત્યંત ભારે વરસાદની ગંભીર ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. હાલમાં એકસાથે ડીપ ડિપ્રેશન, મોન્સૂન ટ્રફ, શીયર ઝોન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને ઓફશોર ટ્રફ એમ પાંચ-પાંચ વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય થતાં રાજ્યભરમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 30, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:52 PM IST
ખાડીની મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ ગુજરાતમાં કરશે તાંડવ; અમદાવાદ સહિત આ વિસ્તારોમાં 8થી 20 ઈંચ સુધીનો પડશે ભારે વરસાદ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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