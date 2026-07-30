/ખાડીની મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ ગુજરાતમાં કરશે તાંડવ; અમદાવાદ સહિત આ વિસ્તારોમાં 8થી 20 ઈંચ સુધીનો પડશે ભારે વરસાદ

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં એક સાથે વરસાદની ચાર સિસ્ટમ સક્રિય થતા આજરોજ 30 જુલાઈથી ફરી વરસાદી માહોલ જામશે. આગામી 6 દિવસ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી શકે છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આજ રોજ (30 જુલાઈ) સુરત સહિત 8 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. તો 31 જુલાઈએ અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત સહિત 13 જિલ્લામાં અત્યંત ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે.
વહીવટી તંત્ર સજ્જ: રજાઓ રદ્દ અને સ્થળાંતરના આદેશ
વરસાદના આ રૌદ્ર સ્વરૂપને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યના મુખ્યમંત્રીના આદેશથી તમામ સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની મંજૂર થયેલી રજાઓ તાત્કાલિક અસરથી રદ્દ કરી દેવામાં આવી છે. તમામ જિલ્લા વહીવટી તંત્રને ૨૪ કલાક સતર્ક અને એલર્ટ મોડ પર રહેવા માટે વિગતવાર ગાઈડલાઈન જારી કરવામાં આવી છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાંથી લોકોના સ્થળાંતર માટેની તૈયારીઓ કરી લેવાઈ છે.
આ ઉપરાંત, પવન અને ભારે વરસાદના કારણે હોર્ડિંગ્સ કે જોખમી વૃક્ષો ધારાશાહી થઈને હોનારત ન સર્જે તે માટે તેમને તાત્કાલિક દૂર કરવા સૂચના અપાઈ છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને અતિભારે વરસાદના આ દિવસોમાં બિનજરૂરી રીતે ઘરની બહાર ન નીકળવા ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે. સાથે જ આગામી બે દિવસ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા કડક આદેશો અપાયા છે.
હવામાન વિભાગની જિલ્લાવાર આગાહી અને એલર્ટ્સ
આગામી 48 કલાકથી લઈને 1 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારો માટે રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે:
24 થી 48 કલાક દરમિયાનનું રેડ એલર્ટ (અત્યંત ભારેથી અસામાન્ય વરસાદ)
આવતીકાલે અને આગામી દિવસોમાં અમદાવાદ, બોટાદ, જામનગર, આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નાગર હવેલીમાં અત્યંત ભારે વરસાદની શક્યતા હોવાથી 'રેડ એલર્ટ' આપવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં આકાશી આફત જેવા 8 ઇંચથી પણ વધુ ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. નર્મદા જિલ્લામાં 12 ઇંચ જેટલો અસામાન્ય અને રેકોર્ડબ્રેક વરસાદ પડી શકે છે.
ઓરેન્જ એલર્ટ વાળા વિસ્તારો
આજે છૂટાછવાયા ભાગો જેવા કે વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, નવસારી, વલસાડ, તાપી, ડાંગ અને દાદરા નાગર હવેલીમાં 'ઓરેન્જ એલર્ટ' સાથે જળબંબાકારની શક્યતા છે. આવતીકાલે સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, અમરેલી, ગાંધીનગર, ખેડા, પંચમહાલ અને દાહોદમાં અતિભારે વરસાદ સાથે 'ઓરેન્જ એલર્ટ' રહેશે.
1 ઓગસ્ટ માટે કેવી છે આગાહી
અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ અને આણંદમાં 1 ઓગસ્ટે છૂટાછવાયા સ્થળોએ અત્યંત ભારે વરસાદ સાથે રેડ એલર્ટ રહેશે. જ્યારે કચ્છ, મોરબી, વાવ, થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, બોટાદ, ભાવનગર અને ભરૂચમાં ઓરેન્જ એલર્ટસાથે ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ સિવાય જામનગર, દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ અને મધ્ય ગુજરાતના બાકીના વિસ્તારોમાં પણ મુસળધાર વરસાદ ચાલુ રહેશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, એકસાથે ચારથી પાંચ વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય હોવાથી આજથી આગામી 6 દિવસ સુધી ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે ધબધબાટી બોલશે. ખાસ કરીને આગામી 48 કલાક અમદાવાદ અને ગાંધીનગર માટે ભારેથી અતિભારે સાબિત થઈ શકે છે. મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં 15 થી 20 ઇંચ જેટલો આકાશી વરસાદ થવાની પૂરતી શક્યતાઓ છે. 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં વ્યાપક અસર જોવા મળશે. આ સિવાય, આ રાઉન્ડ પૂરો થયા બાદ પણ રાહત મળવાની શક્યતા ઓછી છે, કારણ કે 3 ઓગસ્ટથી 13-14 ઓગસ્ટ સુધી તબક્કાવાર રીતે વરસાદનો નવો રાઉન્ડ સતત ચાલુ રહેશે.