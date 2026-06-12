"ગ્લોવ્ઝ પહેર્યા હોવા છતાં હાથ બળતા હતા!" એરપોર્ટ પર આવજો કહીને નીકળેલા વસ્ત્રાપુરના પટેલ પરિવારની કાયમી અધૂરી સફર!

Ahmedabad Plane Crash: 12 જૂન વર્ષ 2025... દિવસ ઉગતાની સાથે જ અમદાવાદ શહેર હંમેશાની જેમ ધબકતું હતું, બધું જ એકદમ સામાન્ય હતું. અમદાવાદને કલ્પના પણ ન હતી કે ટૂંક સમયમાં જ તેને એક એવો ઊંડો ઘા મળવાનો છે, જેના પર કદાચ ક્યારેય રૂઝ નહીં આવે.
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી એર ઈન્ડિયાની 171 ફ્લાઈટે ટેક-ઓફ કર્યું. અંદર બેઠેલા મુસાફરો, ક્રૂ મેમ્બર્સ સહિત 242 જિંદગીઓમાંથી કોઈને અંદાજ નહોતો કે તેઓ થોડી જ ક્ષણોમાં એક દર્દનાક દુર્ઘટનાનો ભોગ બનવાના છે. વિમાને હજી આકાશ તરફ ઉડાન ભરી જ હતી, ત્યાં ગણતરીની સેકન્ડોમાં એરપોર્ટથી માત્ર 1.7 કિલોમીટર દૂર આવેલી બી.જે. મેડિકલ કોલેજની મેશ (કેન્ટીન) અને હોસ્ટેલ બિલ્ડિંગ પર આ પ્લેન ધડાકાભેર ક્રેશ થઈ ગયું! સિવિલ હોસ્પિટલથી માત્ર 200 મીટરના અંતરે આવેલો આ આખોય વિસ્તાર જોતજોતામાં ચીસો, કાળા ડિબાંગ ધુમાડા અને ભયાનક આગની જ્વાળાઓમાં ફેરવાઈ ગયો.
ધડાકો સાંભળતા જ ધ્રૂજી ઉઠ્યા 108ના જવાનો
એ સમયે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં EMRI 108ના કર્મચારી સતિન્દરસિંહ સંધુ ઓન-ડ્યુટી હતા. અચાનક થયેલા કાન ફાડી નાખતા ધડાકાએ આખી સિવિલને હચમચાવી દીધી હતી. સતિન્દરસિંહે પળવારનોય વિલંબ કર્યા વિના સિવિલમાં હાજર 108ની 4 એમ્બ્યુલન્સને પોતાની પાછળ આવવા સૂચના આપી અને ઘટનાસ્થળ તરફ દોડ્યા ગયા હતા.
સતિન્દરસિંહ સંધુ એ દિવસને યાદ કરતા જણાવ્યું કે, "અમે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા ત્યારે મેશ અને બે હોસ્ટેલ બિલ્ડિંગ ભીષણ આગની ચપેટમાં હતા. એ મંજર જોઈને અમારું કાળજું ધ્રૂજી ઉઠ્યું હતું. અમે તાત્કાલિક લોકોને સિવિલના ટ્રોમા સેન્ટર પહોંચાડવાની કામગીરી શરૂ કરી અને હેડ ઓફિસમાં ફોન કરીને વધુ એમ્બ્યુલન્સો મંગાવી."
3 મિનિટમાં 25 કોલ અને 2 મિનિટમાં એમ્બ્યુલન્સ સ્પોટ પર
આટલી મોટી હવાઈ દુર્ઘટનાના સમયે સૌથી મહત્વની જવાબદારી ઘાયલો અને ભોગ બનેલા લોકોને હોસ્પિટલ પહોંચાડવાની હતી. EMRIના COO જશવંત પ્રજાપતિએ એ સમયની યુદ્ધના ધોરણે થયેલી કામગીરી વિશે પોતાની વાત વર્ણવી હતી.
જશવંત પ્રજાપતિએ જણાવ્યું કે, "બપોરે 1:41 વાગ્યે અમને પ્લેન ક્રેશનો પહેલો કોલ મળ્યો હતો અને તેનાથી માત્ર 2 જ મિનિટમાં, એટલે કે 1:43 વાગ્યે અમારી એમ્બ્યુલન્સ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ચૂકી હતી. ઘટના બન્યાની 3 થી 4 મિનિટની અંદર જ 108 કંટ્રોલ રૂમને 25થી વધુ કોલ મળ્યા હતા. પરિસ્થિતિની ગંભીરતા જોઈને અમે તાત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સોનો મોટો કાફલો અને હેડ ઓફિસથી ઉચ્ચ અધિકારીઓની સ્પેશિયલ ટીમ સ્થળ પર રવાના કરી દીધી હતી."
"ગ્લોવ્ઝ પહેર્યા હોવા છતાં હાથ બળતા હતા..."
આ કાળી મિનિટો દરમિયાન માત્ર સરકારી તંત્ર જ નહીં, પણ અમદાવાદના જાગૃત નાગરિકો પણ દેવદૂત બનીને મદદે આવ્યા હતા. તે સમયે એરપોર્ટ પર હાજર મનીષ જાદવ નામના નાગરિકે એરપોર્ટની બહારથી જ કાળો ધુમાડો જોયો. કંઈક અજુકતું બન્યાની આશંકા સાથે તેઓ પોતાના સાથીઓ સાથે દોડીને ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા. ત્યાંનો મંજર એટલો ભયાનક હતો કે, પથ્થર દિલ માણસ પણ હબકાઈ જાય.
ZEE 24 કલાક સાથે ખાસ વાતચીત દરમિયાન મનીષ જાદવે ધ્રૂજતા અવાજે જણાવ્યું હતું કે, "વિમાનના બળતણ (Aviation Fuel)ને કારણે મૃતદેહો એટલા બધા ગરમ હતા કે તેમને સામાન્ય રીતે હાથમાં ઊંચકવા શક્ય જ નહોતા. અમે ગ્લોવ્ઝ (મોજાં) પહેર્યા હોવા છતાં અમારા હાથ અંદરથી બળી રહ્યા હતા. છતાં અમે હિંમત હાર્યા વગર તાત્કાલિક ડેડબોડીઝ હોસ્પિટલ પહોંચાડવાનું શરૂ કર્યું. આજે પણ જ્યારે એ સળગતી લાશો અને એ દ્રશ્યો યાદ આવે છે, ત્યારે આંખોમાંથી આંસુ રોકાતા નથી."
કોણે ખબર હતી કે આ 'અંતિમ વિદાય' બની જશે
આ આખીય દુર્ઘટનામાં સૌથી વધુ દયનીય અને હૃદયદ્રાવક સ્થિતિ એ પરિવારોની હતી. જેઓ પોતાના વ્હાલસોયા સભ્યોને હસતા મુખે એરપોર્ટ પર લંડન-અમેરિકાની મુસાફરીએ વિદાય આપીને હજી ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા. તેમને અંદેશો પણ નહોતો કે વ્હાલથી ભેટીને આપેલી આ વિદાય હંમેશા માટેની 'અંતિમ વિદાય' બની જશે.
અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં રહેતા અમિતભાઈ પટેલના પરિવાર પર તો જાણે આભ તૂટી પડ્યું. કોરોનાકાળ પછી અમિતભાઈના માતા ક્યારેય લંડન ગયા નહોતા. આ વખતે તેમના માતા અને કાકા-કાકી લંડનમાં રહેતા અમિતભાઈના મોટા ભાઈના ઘરે જવાના હતા. કાકા તો જિંદગીમાં પહેલીવાર વિદેશ પ્રવાસે (લંડન) જઈ રહ્યા હતા, પરિવારમાં ભારે ઉત્સાહ હતો.
ત્રણેય ભાઈઓ અલગ-અલગ જગ્યાએ દોડ્યા
તે દિવસે અમિતભાઈના મોટા ભાઈ આખા પરિવારને એરપોર્ટ પર ડ્રોપ કરીને માંડ પોતાની ઓફિસે પહોંચ્યા હશે, ત્યાં જ ફોનમાં પ્લેન ક્રેશના સમાચાર ફ્લેશ થયા. સમાચાર સાંભળતા જ અમિતભાઈના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ. ત્રણેય ભાઈઓ અલગ-અલગ જગ્યાએ દોડ્યા, એક ભાઈ એરપોર્ટ, બીજા સિવિલ હોસ્પિટલ અને અમિતભાઈ પોતે સીધા પ્લેન ક્રેશ સાઈટ પર પહોંચ્યા.
સિવિલ હોસ્પિટલની પાછળ હોસ્ટેલ અને મેશ પર વિમાનનો કાટમાળ, આગની લપેટો અને ચારેતરફ સળગી ગયેલી લાશો જોઈને અનિલભાઈ (અમિતભાઈના ભાઈ) ઘટનાસ્થળે જ સમજી ગયા હતા કે, "હવે અહીંથી આપણું કોઈ જીવતું પાછું નહીં મળે..."
આજે પણ વસ્ત્રાપુરના આ પટેલ પરિવારના ઘરના આંગણે માત્ર શૂન્યતા વ્યાપેલી છે અને તેમની આંખોના આંસુ સુકાવાનું નામ નથી લેતા. 12 જૂન 2025નો એ દિવસ અમદાવાદના ઈતિહાસમાં સેંકડો પરિવારોના સપનાઓને જીવતા સળગાવી દેનારી એક અકાળ કાળી રાત તરીકે કાયમ યાદ રહેશે.