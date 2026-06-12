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"ગ્લોવ્ઝ પહેર્યા હોવા છતાં હાથ બળતા હતા!" એરપોર્ટ પર આવજો કહીને નીકળેલા વસ્ત્રાપુરના પટેલ પરિવારની કાયમી અધૂરી સફર!

Ahmedabad Plane Crash: 12 જૂન 2025ના એ કાળા દિવસની હૃદયદ્રાવક આપત્તિ, 108 એમ્બ્યુલન્સની તાબડતોડ કામગીરી, જાગૃત નાગરિકોની સેવાકીય લાગણી અને સ્વજનો ગુમાવનારા પરિવારની કાયમી કળતરને લોકો આજે પણ ભૂલ્યા નથી, ઘા રૂઝાયા છે આક્રંદની કળ હજુ વળી નથી. કાળજું ચીરી નાખતી 12 જૂનની એ કાળી બપોરની ઘટના જ્યારે અમદાવાદની ધરતી પર 'AI 171' ફ્લાઇટ સપનાઓનો કાટમાળ બનીને ખાબકી!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 12, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:45 AM IST
"ગ્લોવ્ઝ પહેર્યા હોવા છતાં હાથ બળતા હતા!" એરપોર્ટ પર આવજો કહીને નીકળેલા વસ્ત્રાપુરના પટેલ પરિવારની કાયમી અધૂરી સફર!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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