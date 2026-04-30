ભૂત' બનીને પ્રેમિકાએ પ્રેમીના ઘરમાં કરાવ્યો અહેસાસ! રોજ શુક્રવારે રાત્રે અગરબત્તી અને દીવો...આ રીતે ખૂલ્યું રહસ્ય
Ahmedabad Vatva 1992 murder case: અમદાવાદ શહેરના વટવા વિસ્તારમાં એક એવી ઘટના સામે આવી છે જે સાંભળીને ફિલ્મ ‘દ્રશ્યમ’ની યાદ તાજી થઈ જાય. વર્ષ 1992માં બનેલી એક હત્યાનો ભેદ છેક 34 વર્ષ બાદ ઉકેલાયો છે. પ્રેમીએ જ પોતાની પરિણીત પ્રેમિકાની હત્યા કરી, લાશને પોતાના જ ઘરના ખાળકૂવામાં દાટી દીધી હતી.
- પ્રેમિકાની આત્માએ લીધો બદલો?
- વટવામાં 35 વર્ષ જૂના મહિલાના હત્યા કેસમાં તપાસ
- ક્રાઈમ બ્રાંચે મૃતદેહ શોધવા ખોદકામ શરૂ કર્યું
- મહિલાનો મૃતદેહ કુતુબનગરમાં દાટ્યો હોવાની શંકા
Ahmedabad Vatva 1992 murder case: કહેવાય છે કે 'પાપ ગમે તેટલું છુપાવો, પણ એક દિવસ બહાર જરૂર આવે છે.' અમદાવાદમાં એક એવી ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેની કહાની કોઈ હોરર ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ જેવી લાગે છે. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વર્ષ 1992માં થયેલી એક યુવતીની હત્યાનો ભેદ ઉકેલી કાઢ્યો છે. વટવાના કુતુબનગરમાં એક મકાનના ખાળકૂવામાં છેલ્લા 34 વર્ષથી દફન થયેલા રાજ પરથી આખરે પડદો ઊંચકાયો છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
આ રહસ્યમયી હત્યાની શરૂઆત વર્ષ 1992માં થઈ હતી. મૂળ બનાસકાંઠાની ફરઝાના ઉર્ફે શબનમ નામની 21 વર્ષીય યુવતી અચાનક ગાયબ થઈ ગઈ હતી. નવાઈની વાત એ છે કે, તે સમયે તેના પરિવારજનોએ પણ પોલીસમાં કોઈ ફરિયાદ નોંધાવી નહોતી અને સમય જતાં પરિવાર તેને ભૂલી પણ ગયો હતો. જોકે, ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પીઆઈ એ.પી. જેબલિયાની ટીમે 3 દાયકા બાદ આ ગુમ થયેલી કડી શોધી કાઢી છે.
આત્માના ડર અને તાંત્રિક વિધિએ ખોલ્યું પાપ
આ કેસમાં સૌથી રોમાંચક વળાંક એ છે કે પોલીસને આ બાબતની જાણ કેવી રીતે થઈ? સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હત્યારાનો પરિવાર છેલ્લા ઘણા સમયથી માનસિક તણાવમાં હતો. પરિવારના સભ્યોને ઘરમાં ફરઝાનાની હાજરીનો અહેસાસ થતો હતો અને તેને ડરામણા સપના આવતા હતા. પરિવારને લાગતું હતું કે ફરઝાનાની 'રૂહ' તેમનો પીછો કરી રહી છે. આ આત્માના ડરમાંથી મુક્તિ મેળવવા પરિવારે તાંત્રિક વિધિઓનો સહારો લીધો હતો. પરિવારનો એક સભ્ય દર શુક્રવારે રાત્રે તે ચોક્કસ જગ્યાએ અગરબત્તી અને દીવો કરવા પણ આવતો હતો. આ અસામાન્ય હરકતો અને તાંત્રિક વિધિઓની ગુપ્ત માહિતી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સુધી પહોંચી અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો.
12 કલાકનું ખોદકામ અને માનવ અવશેષો
બાતમીના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે વટવાના કુતુબનગર ખાતે આવેલા શમશુદ્દીનના મકાનમાં જેસીબી સાથે તપાસ હાથ ધરી હતી. લગભગ 12 કલાક સુધી ચાલેલા ખોદકામ બાદ ખાળકૂવામાંથી માનવ અવશેષો મળી આવ્યા છે. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, 1992માં પ્રેમ સંબંધના ઝઘડામાં 4 શખ્સોએ ફરઝાનાનું ગળું દબાવી હત્યા કરી હતી અને તેની લાશને નિકાલ કરવા માટે જ આ ખાડો ખોદવામાં આવ્યો હતો.
હવે મળી આવેલા અવશેષોને મૃતકના ભાઈના DNA સાથે મેચ કરવામાં આવશે. હત્યામાં સામેલ 4 આરોપીઓમાંથી 3ના મોત થઈ ચૂક્યા છે, જ્યારે એક જીવિત આરોપીની શોધખોળ ચાલુ છે. શું ખરેખર મૃતકની આત્મા પરિવારને પરેશાન કરતી હતી? શું 21મી સદીમાં પણ આવી અસામાન્ય ઘટનાઓ શક્ય છે? આ સવાલો હાલ આસપાસના વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચ હાલમાં જીવિત આરોપીની ધરપકડ કરવા અને આ હોરર હત્યાકાંડના તમામ પાસાઓને સ્પષ્ટ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. 34 વર્ષ બાદ બહાર આવેલા આ કિસ્સાએ સમગ્ર અમદાવાદમાં સનસનાટી મચાવી દીધી છે.
