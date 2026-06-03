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સાવધાન! હવે એરપોર્ટ પર રીલ્સ કે વીડિયો બનાવ્યા તો ખેર નથી, લાગી શકે છે આ પ્રતિબંધ

Ahmedabad News: જો તમે પણ ફ્લાઈટ પકડતા પહેલા એરપોર્ટ પર સેલ્ફી લેવી, ઈન્સ્ટાગ્રામ રીલ બનાવવી કે ટ્રાવેલ બ્લોગ રેકોર્ડ કરવાનું પસંદ કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વના છે. સોશિયલ મીડિયાના આ યુગમાં એરપોર્ટ પર ઘણા મુસાફરો ચેક-ઈનથી લઈને બોર્ડિંગ અને રનવે સુધીના વીડિયો રેકોર્ડ કરીને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરે છે. પરંતુ હવે આવું કરવું તમને ભારે પડી શકે છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 03, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:23 AM IST
સાવધાન! હવે એરપોર્ટ પર રીલ્સ કે વીડિયો બનાવ્યા તો ખેર નથી, લાગી શકે છે આ પ્રતિબંધ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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