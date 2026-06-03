/સાવધાન! હવે એરપોર્ટ પર રીલ્સ કે વીડિયો બનાવ્યા તો ખેર નથી, લાગી શકે છે આ પ્રતિબંધ

Ahmedabad News: જો તમે પણ ફ્લાઈટ પકડતા પહેલા એરપોર્ટ પર સેલ્ફી લેવી, ઈન્સ્ટાગ્રામ રીલ બનાવવી કે ટ્રાવેલ વ્લોગ (Travel Vlog) રેકોર્ડ કરવાનું પસંદ કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વના છે. સોશિયલ મીડિયાના આ ક્રેઝી યુગમાં એરપોર્ટ પર ઘણા મુસાફરો ચેક-ઈનથી લઈને બોર્ડિંગ અને રનવે સુધીના વીડિયો રેકોર્ડ કરીને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરતા હોય છે. પરંતુ હવે ડિજિટલ દુનિયાનો આ શોખ તમને ભારે પડી શકે છે. ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) એ એરપોર્ટની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને એક અત્યંત કડક ગાઇડલાઇન જારી કરી છે.
સિક્યોરિટી એરિયામાં કેમેરો ઓન કર્યો તો 'નો ફ્લાય લિસ્ટ'માં જશો!
તાજેતરમાં જ DGCA તરફથી એરપોર્ટના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં અનધિકૃત (Unauthorized) ફોટો અને વીડિયો રેકોર્ડિંગને લઈને કડક ચેતવણી આપવામાં આવી છે. જો કોઈ મુસાફર નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા ઝડપાશે, તો એરપોર્ટ સુરક્ષાકર્મીઓ તેનો મોબાઈલ ફોન કે કેમેરો જપ્ત કરી શકે છે. એટલું જ નહીં, મામલો ગંભીર જણાશે તો મુસાફરનું નામ 'નો-ફ્લાય લિસ્ટ' (No-Fly List) માં પણ નાખી શકાય છે, જેનો અર્થ એ કે તમે ભવિષ્યમાં હવાઈ મુસાફરી કરી શકશો નહીં.
આ વિસ્તારોમાં ફોટોગ્રાફી પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સોશિયલ મીડિયા પર વધતા ટ્રાવેલ બ્લોગ્સ અને રીલ્સના કારણે ઘણી વખત એવી ગુપ્ત માહિતી સાર્વજનિક થઈ જાય છે જે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ અત્યંત સંવેદનશીલ હોય છે. તેથી નવી ગાઇડલાઇન મુજબ, એરપોર્ટના સિક્યોરિટી ચેકપોઈન્ટ, બોર્ડિંગ ગેટ, રન-વે બસ, એરક્રાફ્ટ હેન્ડલિંગ એરિયા અને એરપોર્ટ એપ્રન આ સ્થળો પર કેમેરો કે ફોન વાપરવાની સખત મનાઈ છે.
નિયમ તોડવા પર થઈ શકે છે આ કડક કાર્યવાહી
નવી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, જો કોઈ મુસાફર પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં શૂટિંગ કરતો પકડાશે, તો તેની સામે ઓન-ધ-સ્પોટ તાત્કાલિક શૂટ કરેલો વીડિયો કે ફોટો તાત્કાલિક ડિલીટ કરાવવામાં આવશે. નિયમો તોડવા બદલ સ્થળ પર જ મોટો દંડ ફટકારી શકે છે. તપાસ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી મોબાઈલ ફોન કે કેમેરો જપ્ત થઈ શકે છે. ગંભીર બેદરકારી બદલ આગળની કાનૂની કાર્યવાહી (FIR) માટે ભલામણ થઈ શકે છે. વારંવાર આ ભૂલ કરનારા મુસાફરોને હંમેશા માટે બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવી શકે છે.