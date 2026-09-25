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નિરમા યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસરનો દાદાગીરી જેવો મિજાજ: રમૂજી ડાયલોગ પર વિદ્યાર્થીનો કોલર પકડી કરિયર ખતમ કરવાની ધમકી

Nirma University Professor Video Viral: અમદાવાદની જાણીતી નિરમા યુનિવર્સિટીમાં આયોજિત ‘TechnoFora’ કાર્યક્રમ દરમિયાન પ્રોફેસર અને વિદ્યાર્થી વચ્ચેના વિવાદનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. કોમેડિયન રજત સૂદના સ્ટેન્ડઅપ શો દરમિયાન એક વિદ્યાર્થીએ કથિત રીતે “જલ્દી કર, પનવેલ નિકલના હૈ” એવી કમેન્ટ કરી હતી. આ કમેન્ટ બાદ પ્રોફેસર ડૉ. હિમાંશુ કે. પટેલે વિદ્યાર્થીને સ્ટેજ પર બોલાવ્યો હતો. વાયરલ વીડિયોમાં પ્રોફેસર વિદ્યાર્થીનો કોલર પકડીને તેને ધમકાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. ઘટનાનો વીડિયો સામે આવ્યા બાદ સોશિયલ મીડિયામાં આ મામલે ચર્ચા તેજ બની છે અને વિદ્યાર્થીઓ સાથેના વર્તનને લઈને સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 25, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:40 AM IST
નિરમા યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસરનો દાદાગીરી જેવો મિજાજ: રમૂજી ડાયલોગ પર વિદ્યાર્થીનો કોલર પકડી કરિયર ખતમ કરવાની ધમકી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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