/નિરમા યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસરનો દાદાગીરી જેવો મિજાજ: રમૂજી ડાયલોગ પર વિદ્યાર્થીનો કોલર પકડી કરિયર ખતમ કરવાની ધમકી

Nirma University Video: શિક્ષણને સમાજમાં ઉચ્ચ દરજ્જો અને પવિત્ર સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ જ્યારે લાખો રૂપિયાની ફી વસૂલતી ખાનગી યુનિવર્સિટીઓમાંથી વિદ્યાર્થીઓ સાથે અમાનવીય વર્તનના કિસ્સા સામે આવે છે, ત્યારે આખી શિક્ષણ વ્યવસ્થા સામે ગંભીર પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ઊભું થાય છે. અમદાવાદની પ્રતિષ્ઠિત ગણાતી નિરમા યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં વાર્ષિક મહોત્સવ દરમિયાન એક એવી જ શરમજનક અને ચકચારી ઘટના ઘટી છે, જેનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં ચર્ચા જાગી છે.
વાર્ષિક ફેસ્ટ 'TechnoFORA' દરમિયાન ઘટેલી ઘટના
નિરમા યુનિવર્સિટીના ઓડિટોરિયમ ખાતે વાર્ષિક યુથ ફેસ્ટિવલ 'TechnoFORA 2026'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત જાણીતા કોમેડિયન રજત સૂદનો એક સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી શો ચાલી રહ્યો હતો. હજારો વિદ્યાર્થીઓની મધ્યે ચાલી રહેલા આ શો દરમિયાન વાતાવરણ એકદમ હળવાશભર્યું હતું. તે સમયે ઓડિયન્સમાંથી એક વિદ્યાર્થીએ બોલિવૂડનો લોકપ્રિય અને રમૂજી ડાયલોગ “જલ્દી કર, સબહ પનવેલ નિકલના હૈ” કહીને કમેન્ટ કરી હતી. આટલી સહજ અને હળવી કમેન્ટ પર પ્રોફેસરે જે પ્રતિક્રિયા આપી તે સ્તબ્ધ કરી દેનારી હતી.
રમૂજીથી ઘવાયો પ્રોફેસરનો અહંકાર: HOD એ ગુસ્સામાં શિસ્ત અને મર્યાદા નેવે મૂકી
ઓડિટોરિયમમાં ઉપસ્થિત શિક્ષકે આવી રમૂજીને હસીને ટાળવાને બદલે પોતાનો ગુસ્સો સાતમા આસમાને પહોંચાડી દીધો હતો. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન (EC) ડિપાર્ટમેન્ટના HOD પ્રોફેસર ડૉ. હિમાંશુ કે. પટેલે (H.K. Patel) અત્યંત આક્રમક મૂડમાં જોવા મળ્યા હતા. વાયરલ વીડિયો અનુસાર, પ્રોફેસરે વિદ્યાર્થીને સ્ટેજ પર બોલાવી હજારો વિદ્યાર્થીને સામે તેનો કોલર પકડી લીધો હતો. આટલેથી ન અટકતાં તેમણે અત્યંત આક્રમક તેવર સાથે વિદ્યાર્થીને “હું કોઈપણ હદ સુધી જઈ શકું છું” અને “તારું કરિયર ખતમ કરી દઈશ” જેવી સીધી ધમકીઓ આપી હતી.
કેમેરામાં કેદ થઈ ધમકીઓ: સોશિયલ મીડિયા પર ઊઠ્યા ગંભીર સવાલ
સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ થતાં જ યુનિવર્સિટી તંત્ર અને પ્રોફેસરના આ અસંસ્કારી વર્તન સામે વિરોધનો વંટોળ ઊભો થયો છે. વાલીઓ પાસેથી શિક્ષણના નામે મોટી રકમ વસૂલતી સંસ્થામાં વિદ્યાદાન આપતા પ્રોફેસર જ્યારે વિવેક બુદ્ધિ ભૂલીને વિદ્યાર્થીના ભવિષ્યને રગદોળવાની ધમકી આપે, ત્યારે સંસ્થામાં સુરક્ષા અને વાતાવરણ પર સવાલો ઊઠે તે સ્વાભાવિક છે. વીડિયો સામે આવ્યા બાદ યુનિવર્સિટી મેનેજમેન્ટ દ્વારા પ્રોફેસર સામે શું સત્તાવાર પગલાં લેવાય છે તેના પર સૌની નજર મંડાયેલી છે.
વિદ્યાર્થી વિરોધ અને NSUI ની ઉગ્ર આંદોલનની ચેતવણી
નિરમા યુનિવર્સિટીના EC કોર્સમાં વિદ્યાર્થી સાથે કથિત દુર્વ્યવહારનો મામલે NSUIએ માફી અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટના ન બને તેની ખાતરીની માંગ કરી હતી. નિરમા યુનિવર્સિટીના EC કોર્સના HOD HK Patel સાથે સંકળાયેલી એક ગંભીર ઘટના અંગે વિદ્યાર્થી તરફથી ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
“અમે નવરા નથી, કામ હોય અને વાત કરવી હોય તો અહીં આવીને મળો”
મળેલી માહિતી અનુસાર, નિરમા યુનિવર્સિટીના ઓડિટોરિયમમાં ચાલી રહેલા સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડી કાર્યક્રમ દરમિયાન એક વિદ્યાર્થીને ઊભો કરી પોતાની પાસે બોલાવવામાં આવ્યો અને તેની સાથે કથિત રીતે અયોગ્ય વર્તન કરવામાં આવ્યું. વિદ્યાર્થીનો કોલર પકડીને તેને ધમકાવવામાં આવ્યો હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. આ બાબતે વિદ્યાર્થીની ચિંતા રજૂ કરવા માટે જ્યારે NSUI તરફથી ફોન પર વાત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે HK Patel દ્વારા કથિત રીતે “અમે નવરા નથી, કામ હોય અને વાત કરવી હોય તો અહીં આવીને મળો” જેવા શબ્દોમાં જવાબ આપવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ છે. NSUIનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે કોઈપણ શૈક્ષણિક સંસ્થામાં વિદ્યાર્થી સાથે સન્માનપૂર્વક વ્યવહાર થવો જોઈએ. કોઈપણ પ્રકારની ધમકી, અપમાનજનક વર્તન અથવા અયોગ્ય ભાષાનો ઉપયોગ સ્વીકાર્ય નથી.
NSUIની માંગ છે કે HK Patel વિદ્યાર્થી સમક્ષ સ્પષ્ટ માફી માંગે. યુનિવર્સિટી દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની યોગ્ય તપાસ કરવામાં આવે. ભવિષ્યમાં કોઈપણ વિદ્યાર્થી સાથે આવી ઘટના ન બને તેની સ્પષ્ટ ખાતરી આપવામાં આવે. વિદ્યાર્થીઓની ફરિયાદો અને ચિંતાઓને સન્માનપૂર્વક સાંભળવા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. જો સંબંધિત પ્રોફેસર વિદ્યાર્થીની માફી નહીં માંગે અને યુનિવર્સિટી તરફથી ભવિષ્યમાં આવી ઘટના નહીં બને તેની યોગ્ય ખાતરી નહીં આપવામાં આવે, તો NSUI આગામી દિવસોમાં નિર્મા યુનિવર્સિટી ખાતે લોકતાંત્રિક અને શાંતિપૂર્ણ રીતે મોટું આંદોલન કરશે. વિદ્યાર્થીના સન્માન સાથે કોઈ સમાધાન નહીં. વિદ્યાર્થી સાથે બદતમીજી નહીં — વિદ્યાર્થીના સન્માન માટે NSUIનો અવાજ સતત ઉઠશે.