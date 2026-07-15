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હૈયે હરખ અને ભક્તિની હેલી: કાલે નગરચર્યાએ નીકળશે જગતનો નાથ; 149મી રથયાત્રા માટે અમદાવાદ સજ્જ

હૈયે હરખ ન સમાય તેવી રૂડી અષાઢી બીજ આવી પહોંચી છે. કાલે જગતનો નાથ, મહાપ્રભુ જગન્નાથ બહેન સુભદ્રા અને ભાઈ બલભદ્ર સાથે રથ પર સવાર થઈને નગરચર્યાએ નીકળશે. અમદાવાદમાં કાલે યોજાનારી 149મી રથયાત્રાને લઈ ભક્તિમય માહોલ છવાયો છે. પ્રભુના સોના વેશના દર્શન કરવા જમાલપુર મંદિરે ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું છે. ત્યારે રથયાત્રા પર જુઓ આ વિશેષ અહેવાલ...
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 15, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:08 PM IST
હૈયે હરખ અને ભક્તિની હેલી: કાલે નગરચર્યાએ નીકળશે જગતનો નાથ; 149મી રથયાત્રા માટે અમદાવાદ સજ્જ
Image Credit: AI Image

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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