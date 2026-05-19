'અભયમ' બની મહિલાઓનું રક્ષણ કવચ; ગુજરાતમાં માત્ર 4 મહિનાના આંકડા જાણી મોઢું વકાસતા રહી જશો!

Gujarat 181 Abhayam Helpline Cases: ગુજરાતમાં ઘરેલું કકળાટ વધ્યો: માત્ર 4 મહિનામાં 18,316 મહિલાઓએ 'અભયમ 181' હેલ્પલાઇનની મદદ માંગી! ટોપ પર અમદાવાદ: વર્ષ 2026ના પ્રથમ ચાર મહિનામાં '181 અભયમ હેલ્પલાઇન' પર કુલ 63,199 કાઉન્સિલિંગના કેસ નોંધાયા, જેમાં સૌથી વધુ 17,452 કેસ સાથે અમદાવાદ મોખરે છે. સોશિયલ મીડિયા અને કૌટુંબિક અણબનાવના કારણે વિવાદો વધ્યા; 4,085 કેસોમાં ગંભીરતા જોતા પોલીસ સ્ટેશને એફઆઈઆર (FIR) નોંધાવવામાં આવી.
Gujarat 181 Abhayam Helpline Cases: ગુજરાત જેને આપણે શાંત અને સુરક્ષિત રાજ્ય માનીએ છીએ, ત્યાં અત્યારે ચિંતાજનક ચિત્ર સામે આવી રહ્યું છે. રાજ્યમાં પારિવારિક વિવાદો અને ઘરેલું હિંસાના કેસોમાં ઘરખમ વધારો થયો છે. વર્ષ 2026ના શરૂઆતના માત્ર ચાર મહિનામાં જ હજારો મહિલાઓએ પોતાના ઘરના ચાર દીવાલોની લડાઈથી કંટાળીને ન્યાય અને સુરક્ષા માટે '181 અભયમ' મહિલા હેલ્પલાઇનનો દરવાજો ખટખટાવવો પડ્યો છે. પ્રાપ્ત આંકડા અનુસાર, આ ટૂંકા ગાળામાં 18,316 મહિલાઓએ હેલ્પલાઇન પર મદદની પોકાર કરી છે.
કાઉન્સિલિંગના કેસોમાં અમદાવાદ મોખરે
વર્ષ 2026ના પ્રથમ ચાર મહિનામાં '181 અભયમ હેલ્પલાઇન' પર કુલ 63,199 કાઉન્સિલિંગના કેસ નોંધાયા છે. આ આંકડો દર્શાવે છે કે સમાજમાં માનસિક તણાવ અને અસંતોષ કેટલો હદ સુધી વધી ગયો છે. આ યાદીમાં આર્થિક પાટનગર અને મેટ્રો સિટી ગણાતું અમદાવાદ સૌથી વધુ 17,452 કેસ સાથે મોખરે (ટોપ પર) રહ્યું છે. સુરત, વડોદરા અને રાજકોટ જેવા મોટા શહેરોમાં પણ સ્થિતિ ચિંતાજનક છે.
વિવાદો પાછળના મુખ્ય કારણો: સોશિયલ મીડિયા અને કૌટુંબિક અણબનાવ
આજના ડિજિટલ યુગમાં સોશિયલ મીડિયા જેટલું ઉપયોગી છે, તેટલું જ તે સંબંધોમાં ઝેર ઘોળવાનું કામ કરી રહ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. અભયમની ટીમ દ્વારા કરાયેલા વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને વોટ્સએપના કારણે પાર્ટનર પર શંકા વહેમ, અને અતિશય વ્યસ્તતાના લીધે દંપતીઓ વચ્ચે અંતર વધી રહ્યું છે. સંયુક્ત પરિવારના ઝઘડા, આર્થિક સંકડામણ, અને એકબીજા પ્રત્યે અસહનશીલતા કકળાટનું મુખ્ય કારણ બની રહ્યા છે.
4,085 કેસોમાં પોલીસ સ્ટેશને FIR નોંધાઈ
અભયમ હેલ્પલાઇનની ટીમ સામાન્ય રીતે સ્થળ પર જઈને કાઉન્સિલિંગ દ્વારા મામલો થાળે પાડવાનો પ્રયાસ કરતી હોય છે, પરંતુ કેટલાક કિસ્સાઓમાં પાણી માથા પરથી પસાર થઈ ગયું હતું. આ ચાર મહિના દરમિયાન 4,085 જેટલા કેસોમાં પરિસ્થિતિની ગંભીરતા જોતા તાત્કાલિક પોલીસની મદદ લેવી પડી હતી અને સત્તાવાર રીતે એફઆઈઆર (FIR) નોંધાવવાની ફરજ પડી હતી.
'અભયમ' બની મહિલાઓનું રક્ષણ કવચ
આ કપરા સમયમાં પણ '181 અભયમ હેલ્પલાઇન' મહિલાઓ માટે સાચા અર્થમાં આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહી છે. ગમે તેવો કપરો સમય હોય, મધ્યરાત્રિ હોય કે કટોકટીની પળ, અભયમની રેસ્ક્યૂ વાન પીડિત મહિલાઓ સુધી પહોંચીને તેમને સુરક્ષા અને માનસિક હૂંફ પુરી પાડી રહી છે. પરંતુ, વધતા જતા આ આંકડા લાલબત્તી સમાન છે. તે સાબિત કરે છે કે બદલાતી જીવનશૈલીમાં આપણે ક્યાંક કૌટુંબિક મૂલ્યો અને પરસ્પર વિશ્વાસ ગુમાવી રહ્યા છીએ.