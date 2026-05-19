  અભયમ બની મહિલાઓનું રક્ષણ કવચ; ગુજરાતમાં માત્ર 4 મહિનાના આંકડા જાણી મોઢું વકાસતા રહી જશો!

'અભયમ' બની મહિલાઓનું રક્ષણ કવચ; ગુજરાતમાં માત્ર 4 મહિનાના આંકડા જાણી મોઢું વકાસતા રહી જશો!

Gujarat 181 Abhayam Helpline Cases: ગુજરાતમાં ઘરેલું કકળાટ વધ્યો: માત્ર 4 મહિનામાં 18,316 મહિલાઓએ 'અભયમ 181' હેલ્પલાઇનની મદદ માંગી! ટોપ પર અમદાવાદ: વર્ષ 2026ના પ્રથમ ચાર મહિનામાં '181 અભયમ હેલ્પલાઇન' પર કુલ 63,199 કાઉન્સિલિંગના કેસ નોંધાયા, જેમાં સૌથી વધુ 17,452 કેસ સાથે અમદાવાદ મોખરે છે. સોશિયલ મીડિયા અને કૌટુંબિક અણબનાવના કારણે વિવાદો વધ્યા; 4,085 કેસોમાં ગંભીરતા જોતા પોલીસ સ્ટેશને એફઆઈઆર (FIR) નોંધાવવામાં આવી.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 19, 2026, 09:31 AM IST|Updated: May 19, 2026, 09:31 AM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

