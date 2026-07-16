/Ahmedabad Rath Yatra 2026: અમદાવાદના આ રસ્તાઓ પર આજે ભૂલથી પણ નીકળતા નહીં, જાણો કયા રૂટ બંધ રહેશે અને કયા ખુલ્લા

Ahmedabad Rath Yatra 2026: આજે અમદાવાદના રસ્તા પર ભગવાન જગન્નાથની ભવ્ય રથયાત્રા નીકળી છે. અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં આજે દરેક રસ્તા પર ભક્તિમય માહોલ છવાયો છે. અમદાવાદમાં 16 કિલોમીટરના રુટ પર રથયાત્રા નીકળવાની છે. ત્યારે જો તમે અમદાવાદમાં ક્યાંય બહાર નીકળવાના હોવ તો સાચવજો, કારણ કે રથયાત્રાને કારણે કેટલાક રસ્તાઓ બંધ રહેશે, કેટલાક રસ્તાઓ ડાયવર્ટ કરાયા છે, તો કેટલાક વિસ્તારોને નો પાર્કિંગ ઝોન જાહેર કરાયા છે. આ માટે અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા જાહેરનામુ બહાર પાડવામા આવ્યું છે.
અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા 16 જૂલાઈ ગુરુવારના દિવસે નિકળશે. જેને લઈ શહેરમાં અનેક રૂટ માં સવારે 5 થી 11 વાગ્યે અને સાંજે 6 થી 8 વાગ્યા સુધી આસ્ટોડિયા સર્કલથી રાયખડ સુધીનો રોડ બંધ રહેશે. ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા મુખ્ય 6 રસ્તાઓ બંધ કરીને ડાયવર્ઝન રૂટ નકકી કરવામાં આવ્યા છે. રથયાત્રાના રુટ પરથી પસાર થનારા તમામ વાહનોને અવર જવર બંઘ રહેશે. વૈકલ્પિક રૂટ દ્વારા વાહનો અવર જવર થઇ શકશે. ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ 1951ની કલમ 33 જોગવાઇ હેઠળ 15 જુલાઇ 2026ના રોજ રાતના 12 વાગ્યા થી 16 જુલાઇ 2026ના રોજ રથયાત્રા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી નો પાર્કિંગ ઝોન રહેશે.
રથયાત્રાનો રૂટ અને પ્રતિબંધિત માર્ગો
ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાનો કુલ રૂટ અંદાજે 16 કિલોમીટરનો રહેશે. જેમાં જગન્નાથ મંદિરથી સરસપુર મંદિર સુધીનો 5.8 કિલોમીટરનો રૂટ અને સરસપુરથી પરત નિજમંદિર સુધીનો 10.1 કિલોમીટરનો રૂટ સામેલ છે.
સંપૂર્ણ બંધ રહેનારા મુખ્ય માર્ગો
જમાલપુર, આસ્ટોડિયા, ખાડિયા, કાલુપુર, સરસપુર, દિલ્હી દરવાજા અને શાહપુર સહિતના મુખ્ય રૂટ.
અન્ય બંધ માર્ગો
ત્રણ દરવાજા, પાનકોર નાકા, માણેકચોક અને ગોળલીમડા તરફ જતા અનેક માર્ગો બંધ રહેશે
વહેલી સવારનો પ્રતિબંધ
સવારે 5 વાગ્યાથી જ જમાલપુર પોલીસ ચોકીથી ખમાસા તરફનો ટ્રાફિક વાહનો માટે સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવશે.
જાહેર કરાયેલા વૈકલ્પિક માર્ગો અને ડાયવર્ઝન
રથયાત્રાના રૂટ પર આવતા માર્ગો બંધ હોવાથી નાગરિકોની સુવિધા માટે કુલ 6 જેટલા રૂટ ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યા છે. વાહનચાલકો રાયખડ–રિવરફ્રન્ટ, ગીતામંદિર, ગાંધીબ્રિજ અને ઇન્કમટેક્સ જેવા વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરી શકશે. કાલુપુર બ્રિજ, પ્રેમ દરવાજા, દિલ્હી દરવાજા, ઘી-કાંટા, સારંગપુર, પાંચકુવા, અમદુપુરા, નિર્મલપુરા અને રખિયાલ વિસ્તારમાં ટ્રાફિકના રૂટ બદલવામાં આવ્યા છે. કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન જવા માંગતા મુસાફરોએ સારંગપુર સર્કલ તરફથી જવાની ખાસ સલાહ આપવામાં આવી છે.
1500થી વધુ જવાનોનો લોખંડી બંદોબસ્ત
રથયાત્રાના રૂટ પર ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અકબંધ રહે તે માટે રાત્રિના ૨ વાગ્યાથી જ અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસના જવાનો તૈનાત થઈ જશે.
પોલીસ ફોર્સ: 1 JCP, 4 DCP, 6 ACP, 18 PI, 30 PSI, 800 ટ્રાફિક પોલીસ કર્મીઓ, 300 હોમગાર્ડ અને 350 TRB જવાનો મળીને કુલ 1500 થી વધુ અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ ફરજ બજાવશે.
સુરક્ષા વાહનો: ટ્રાફિક નિયમન માટે 23 ક્રેન, 9 ઈન્ટરસેપ્ટર વાહન, 1 પેટ્રોલિંગ કાર અને CCTV કેમેરાથી સજ્જ 18 વાહનો તૈનાત રહેશે.
મુખ્ય રથયાત્રા ઉપરાંત, શહેરની અન્ય 6 નાની-મોટી રથયાત્રાઓનું પણ ટ્રાફિક નિયમન પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવશે.
નો પાર્કિંગ ઝોન
જમાલપુર દરવાજા બહાર જગન્નાથ મંદિરથી જમાલપુર ચકલા, વૈશ્યસભ,ખમાસા, ગોળલીમડા, આસ્ટોડીયા ચકલા,(બીઆરટીએસ રુટ સહિત) મદનગોપાલની હવેલી, રાયપુર ચકલા, ખાડીયા જૂની ગેટ, ખાડીયા ચાર રસ્તા, પાંચકુવા, કાલુપુર સર્કલ, કાલુપુર ઓવરબ્રિજ, સરસપુર, પ્રેમ દરવાજા, જોર્ડનરોડ, બેચર લશ્કરની હવેલી, દિલ્હી ચકલા, હલીમની ખડકી, શાહપુર દરવાજા, શાહપુર ચકલા, રંગીલા ચોકી, ઔતમ પોળ, આર સી હાઈ સ્કૂલ, દિલ્હી ચકલા, ઘી કાંટા રોડ, પાનકોર નાકા, ફુવારા, ચાંદલા ઓળ, સાંકડી શેરીના નાકે થઈ માણેકચોક શાક માર્કેટ, દાણીપીઠ, ખમાસા થઈ જગન્નાથ મંદિર સુધીનો વિસ્તારમાં નો માર્કિંગ ઝોન રહેશે. આ જાહેરનામનો અમલ રથયાત્રા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી રહેશે.