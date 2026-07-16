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Ahmedabad Rath Yatra 2026: અમદાવાદના આ રસ્તાઓ પર આજે ભૂલથી પણ નીકળતા નહીં, જાણો કયા રૂટ બંધ રહેશે અને કયા ખુલ્લા

Ahmedabad Rath Yatra 2026: અમદાવાદ શહેરમાં આગામી તા. 16/07/2026 ના રોજ પરંપરાગત રીતે ભગવાન જગન્નાથજીની 149 મી ભવ્ય રથયાત્રા નીકળનાર છે. આ પવિત્ર પ્રસંગે લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડતા હોય છે, જેના કારણે શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા તેમજ ટ્રાફિકની ગંભીર સમસ્યા નિવારવા માટે અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા મહત્વનું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર દ્વારા રથયાત્રાને લઈને એક જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, જે મુજબ 15 જુલાઈની મધરાતથી રથયાત્રા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં ટ્રાફિક પ્રતિબંધ અમલમાં રહેશે. અમદાવાદવાસીઓને રથયાત્રાના દિવસે કોઈ અગવડતા ન પડે તે માટે ટ્રાફિક રૂટ, ડાયવર્ઝન અને પોલીસ બંદોબસ્તની કેવી છે તૈયારી..??

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 16, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:02 AM IST
Ahmedabad Rath Yatra 2026: અમદાવાદના આ રસ્તાઓ પર આજે ભૂલથી પણ નીકળતા નહીં, જાણો કયા રૂટ બંધ રહેશે અને કયા ખુલ્લા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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