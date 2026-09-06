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  • /ચાંદખેડાનો CBD મોલ, 5 મિનિટનો સમગ્ર ડ્રામા અને કિંજલ રબારી જૂના જાનુની કાળી ગાડીમાં રફુચક્કર!

ચાંદખેડાનો CBD મોલ, 5 મિનિટનો સમગ્ર ડ્રામા અને કિંજલ રબારી જૂના જાનુની કાળી ગાડીમાં રફુચક્કર!

પહેલાં સમાચાર આવ્યા કે અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં આવેલા સીબીડી મોલની બહારથી ગાયિકા કિંજલ પટેલનું અપહરણ થયું છે, પરંતુ થોડા સમયમાં સમગ્ર મામલે નવો વળાંક આવ્યો હતો. કિંજલ રબારીએ એક વીડિયો શેર કરી જણાવ્યું કે તે તેના જૂના પતિ અશોક ચૌધરી સાથે જતી રહી છે. ત્યારે અહીં જાણો સમગ્ર ઘટનાક્રમ....

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 06, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:46 PM IST
ચાંદખેડાનો CBD મોલ, 5 મિનિટનો સમગ્ર ડ્રામા અને કિંજલ રબારી જૂના જાનુની કાળી ગાડીમાં રફુચક્કર!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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