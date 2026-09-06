/ચાંદખેડાનો CBD મોલ, 5 મિનિટનો સમગ્ર ડ્રામા અને કિંજલ રબારી જૂના જાનુની કાળી ગાડીમાં રફુચક્કર!

લોકગાયક કિંજલ રબારી...ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે ગૂંજતું એક એવું નામ જે ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યું છે. કિંજલ પોતાના પતિ સાથે અમદાવાદના એક મોલમાં મુવી જોવા માટે ગઈ...મુવી જોઈને બહાર આવ્યા બાદ અજાણી કાર આવી અને તેના પતિની નજર સામે જ કિંજલ તે કારમાં બેસીને ફરાર થઈ ગઈ...પહેલા તો આ ઘટનામાં કિંજલનું અપહરણ થયાનું સામે આવ્યું...પરંતુ સામે આવેલા CCTV ફૂટેજ અને ખુદ કિંજલના ખુલાસાથી સમગ્ર ઘટના પરથી પડદો ઉઠી ગયો છે...શું થયું કિંજલ સાથે?...કોની સાથે ભાગી કિંજલ રબારી?...જુઓ આ અહેવાલમાં....
પ્રેમ, પરંપરા અને બળજબરી વચ્ચે ખેંચાયેલી એક એવી સત્યઘટના... જેણે સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારે ચર્ચા જગાડી છે...વાત છે, ગાયક કિંજલ રબારીની, બે પતિ અને ચાંદખેડા મોલના પાર્કિંગમાં બનેલી એ ડ્રામેટિક 5 મિનિટ... પહેલાં વાત અપહરણની વહેતી થઈ... પણ જ્યારે CCTV આવ્યા, ત્યારે એક એવો ખુલાસો થયો જેણે સોશિયલ મીડિયા પર સસપેન્સનો અંત આણી દીધો.
અપહરણના હાઈડ્રામા પર કિંજલ રબારીનો મોટો ધડાકો! વીડિયો જાહેર કરીને જણાવી સમગ્ર સત્ય હકીકત#KinjalRabari #VideoStatement #TruthRevealed #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/XkBxLUhHKT
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 6, 2026
વાત શરૂ થાય છે 2 મે 2024થી... જ્યારે કિંજલે પોતાના દિલની વાત સાંભળીને અશોક ચૌધરી સાથે પ્રેમલગ્ન કર્યા. પણ સમાજના હોબાળા અને સામાજિક દબાણ સામે આ પ્રેમ વધુ સમય ન ટકી શક્યો. 10 માર્ચ 2026ના રોજ કિંજલને બળજબરીથી ઘરે લાવી રાધનપુર કોર્ટમાં છૂટાછેડાની અરજી કરાવાઈ અને અન્ય રબારી યુવક મુકેશ સાથે તેના લગ્ન કરાવી દેવાયા. શારીરિક રીતે કિંજલ અલગ થઈ ગઈ, પણ મનથી તે આજેય અશોકને જ વરેલી હતી...
તારીખ 6 સપ્ટેમ્બર 2026... સમય બપોરના 2 વાગ્યાનો...સ્થળ – અમદાવાદના ચાંદખેડામાં આવેલો CBD મોલ....કિંજલ તેના વર્તમાન પતિ મુકેશ સાથે ‘મિર્ઝાપુર’ મુવી જોઈને બહાર નીકળે છે. પાર્કિંગમાં એક બ્લેક કલરની કાર આવીને ઊભી રહે છે. એક શખ્સ મુકેશને પકડી રાખે છે અને કિંજલ પોતાની મરજીથી, એ કારમાં બેસી ગાયબ થઈ જાય છે...
શરૂઆતમાં આને સનસનાટીભર્યું અપહરણ ગણાવવામાં આવ્યું હતું... પણ CCTVએ દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી કરી દીધું....
BREAKING: લોકગાયિકા Kinjal Rabariના કથિત અપહરણ કેસમાં નવો મોડ, અપહરણના CCTV આવ્યા સામે!#KinjalRabari #CCTV #GujaratiSinger #viral #trending pic.twitter.com/rA65b2VjSj
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 6, 2026
ઘટના બાદ તરત જ કિંજલે સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ કરીને સ્પષ્ટતા કરી..કહ્યું કે, મારું અપહરણ નથી થયું, મને બળજબરીથી ગોંધી રખાઈ હતી. હું મારા ઓરિજનલ પતિ અશોક સાથે જ રહેવા માંગુ છું...
બીજી તરફ, આ ઘટનાથી માલધારી સમાજમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડ્યા. માલધારી એકતા સમિતિના પ્રમુખ નાગજીભાઈ દેસાઈએ યુવાનોને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરતાં ધારદાર શબ્દોમાં કહ્યું કે – જે પોતાના જન્મદાતા કે સપ્તપદીના સાથીની ન થઈ શકી, તે ભવિષ્યમાં કોઈની સગી નહીં થાય....
લોકગાયિકા કિંજલ રબારીના કથિત અપહરણ કેસમાં નવો મોડ, અપહરણના CCTV આવ્યા સામે!#KinjalRabari #CCTV #GujaratiSinger #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/FYPEz8Damb
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 6, 2026
સમાજની મર્યાદા કે દિલનો આવેગ?...બંધનોની સાંકળ તોડીને કિંજલ તો પોતાના પહેલા પ્રેમ પાસે પહોંચી ગઈ છે, પરંતુ આ રોમેન્ટિક ડ્રામામાં હવે કાયદો શું વળતો પ્રહાર કરે છે... તેના પર સૌની નજર મંડાયેલી છે.