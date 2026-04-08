Ahmedabad News: અમદાવાદમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા દિવસેને દિવસે વધી રહી છે. સતત વધી રહેલી ટ્રાફિકની સમસ્યાને ટાળવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા અવાર નવાર પગલા લેવામાં આવે છે, ત્યારે ફરી એકવાર પાર્કિંગના નિયમોમાં ઘરખમ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે જો બિલ્ડિંગની બહાર રસ્તા પર વાહનો પાર્ક થયેલા જણાશે, તો તે બિલ્ડિંગની BU (Buidling Use) પરમિશન સસ્પેન્ડ કરવા સુધીની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ સાથે જ બિલ્ડિંગ માલિકો અને વેપારીઓ માટે AMCનો આ નવા નિયમનું પાલન કરવું એક મોટો પડકાર બની રહેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 08, 2026, 09:31 AM IST

અમદાવાદમાં પાર્કિંગના નિયમોમાં ધરખમ ફેરફાર: હવે બિલ્ડિંગની બહાર વાહન પાર્ક થશે તો BU પરમિશન રદ

Ahmedabad News:  અમદાવાદમાં જાહેર રસ્તાઓ પર થતો બેફામ ટ્રાફિકનો પ્રશ્ન વિકરાળ બની રહ્યો છે. રસ્તા પર આડેધડ પાર્ક કરાતા વાહનો પણ તેના માટેના જવાબદાર છે. હવે અમદાવાદમાં AMC દ્વારા આ  પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવવા માટે ફ્લેટ કે કોર્મિશિયલ બિલ્ડિંગ બહાર વાહનો પાર્ક થયેલા હશે તો બીયુ પરમિશન સસ્પેન્ડ કરવા સુધીના કડક પગલાં લેવાની ચેતવણી મ્યુનિ. દ્વારા આપવામાં આવી છે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નવા નિયમ મુજબ બિલ્ડિંગમાં આવતા સભ્યો કે મુલાકાતીઓના વાહનો પાર્ક કરાવવાની સંપૂર્ણ જવાબદારી હવે જે-તે બિલ્ડિંગના સંચાલક મંડળ (એસોસિએશન/કમિટી)ની રહેશે. બિલ્ડિંગના મેનેજમેન્ટે પાર્કિંગ માટે જરૂરી સ્ટાફ રાખવો પડશે. પાર્કિંગ ક્યાં ઉપલબ્ધ છે તેના સ્પષ્ટ સાઈન બોર્ડ પણ લગાવવાના રહેશે. પાર્કિંગની જગ્યામાં પીળા પટ્ટા (Yellow Lines) મારીને પાર્કિંગ સ્પેસ નક્કી કરવાની રહેશે.

આજકાલ અમદાવાદ શહેરમાં ઠેરઠેર અનેક કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગોમાં માર્જિનની જગ્યામાં લારી-ગલ્લા, ઓટલા કે અન્ય શેડ બનાવીને દબાણો કરવામાં આવ્યા છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે માર્જિનની જગ્યામાં થયેલા તમામ દબાણો તાત્કાલિક હટાવવા પડશે. ગેસ્ટ પાર્કિંગ પણ બિલ્ડિંગની હદની અંદર જ કરવાનું રહેશે, રસ્તા પર નહીં. જો પાર્કિંગની વ્યવસ્થામાં ખામી જણાશે તો CGDCR-2017 ની જોગવાઈ મુજબ બાંધકામનો વપરાશ બંધ કરાવવા સુધીના પગલાં લેવાશે.

દર વર્ષે આપવું પડશે 'સેલ્ફ ડેક્લેરેશન'
તંત્રને ખાતરી કરાવવા માટે કે બિલ્ડિંગમાં પાર્કિંગની જગ્યા સુરક્ષિત છે, દરેક સંચાલક મંડળે દર વર્ષે પોતાની ઝોનલ ઓફિસમાં સેલ્ફ ડેક્લેરેશન સર્ટિફિકેટ જમા કરાવવાનું રહેશે. જેમાં જણાવવાનું રહેશે કે પાર્કિંગની જગ્યામાં કોઈ પણ પ્રકારનું દબાણ કરવામાં આવ્યું નથી. આ નિર્ણયથી રસ્તાઓ પર થતા આડેધડ પાર્કિંગમાં ઘટાડો થશે અને ટ્રાફિકની સમસ્યામાં મોટી રાહત મળે તેવી શક્યતા છે. 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

