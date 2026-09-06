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અમદાવાદ અને સુરતમાં નશાના સોદાગરોનો પર્દાફાશ: કૂકીઝના પેકેટમાંથી ઝડપાયો હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો

Ahmedabad News: ગુજરાતમાં યુવાધનને બરબાદ કરવા માટે નશાના સોદાગરો અવનવી તરકીબો અજમાવી રહ્યા છે, પરંતુ સતર્ક સુરક્ષા એજન્સીઓ તેમના મનસૂબા પર પાણી ફેરવી રહી છે. તાજેતરમાં જ રાજ્યના બે મોટા શહેરો, અમદાવાદ અને સુરતમાં ડ્રગ્સની હેરાફેરીનો મોટો પર્દાફાશ થયો છે. ડ્રગ્સ માફિયાઓ હવે કાયદાની નજરથી બચવા માટે રોજબરોજની ચીજવસ્તુઓનો સહારો લઈ રહ્યા છે, જેનો ચોંકાવનારો કિસ્સો અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર જોવા મળ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 06, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:56 AM IST
અમદાવાદ અને સુરતમાં નશાના સોદાગરોનો પર્દાફાશ: કૂકીઝના પેકેટમાંથી ઝડપાયો હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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