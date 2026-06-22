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પોલીસથી બચવા ડ્રગ્સ માફિયાઓનો નવો કિમીયો, વસ્ત્રાલમાં કરોડોના નેટવર્કનો કર્યો પર્દાફાશ; નવો પેંતરો જાણીને ઉડી જશો હોશ!

Ahmedabad Drugs Racket Exposed: અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને પહેલી મોટી સફળતા વસ્ત્રાલમાં મળી હતી. અમદાવાદમાં એક ચોંકાવનારો ખેલ સામે આવ્યો છે. અહીં પોલીસથી બચવા માટે ડ્રગ્સ માફિયાઓએ હવે એવો રસ્તો અપનાવ્યો છે જે જાણીને તમારા હોશ ઊડી જશે! અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ડ્રગ્સ માફિયાઓ પર એકસાથે બે મોટા પ્રહાર કરીને કરોડો રૂપિયાના ડ્રગ્સ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 22, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:12 PM IST
પોલીસથી બચવા ડ્રગ્સ માફિયાઓનો નવો કિમીયો, વસ્ત્રાલમાં કરોડોના નેટવર્કનો કર્યો પર્દાફાશ; નવો પેંતરો જાણીને ઉડી જશો હોશ!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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