/પોલીસથી બચવા ડ્રગ્સ માફિયાઓનો નવો કિમીયો, વસ્ત્રાલમાં કરોડોના નેટવર્કનો કર્યો પર્દાફાશ; નવો પેંતરો જાણીને ઉડી જશો હોશ!

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદમાં સ્પાની આડમાં ડ્રગ્સનું નેટવર્ક ચાલતું હોવાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. શહેરના બે સ્પા સંચાલકો રાજસ્થાનથી મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ મંગાવી પોતાના સ્પામાં આવતા ગ્રાહકોને જ તેનું વેચાણ કરતા હતા. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે દરોડો પાડી સ્પાની અંદરથી ડ્રગ્સનો જથ્થો કબજે કર્યો છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે બે સ્પા સંચાલકની ધરપકડ કરી સમગ્ર રેકેટમાં સંડોવાયેલા અન્ય એક ફરાર આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી છે.
સ્પાની આડમાં ડ્રગ્સનો કાળો કારોબાર
સ્પાની આડમાં ડ્રગ્સના કાળા કારોબારનો અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે પર્દાફાશ કર્યો છે. બાતમીના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વસ્ત્રાલ વિસ્તારમાં આવેલા બે સ્પા પર કાર્યવાહી કરી હતી. તપાસ દરમિયાન સ્પાની અંદરથી જ 15 લાખની કિંમતનું 150.080 ગ્રામ મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું. પોલીસે ડ્રગ્સના જથ્થા સાથે બે સ્પા સંચાલકોની પણ ધરપકડ કરી છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, પકડાયેલા બન્ને આરોપીઓ પોતપોતાના સ્પા ચલાવે છે અને સ્પામાં આવતા ગ્રાહકોને ડ્રગ્સનું વેચાણ કરતા હતા. ગ્રાહકોને ટાર્ગેટ બનાવી સ્પાની આડમાં ડ્રગ્સનો ગેરકાયદે ધંધો ચલાવવામાં આવતો હતો.
તપાસમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો
ક્રાઈમ બ્રાન્ચની તપાસમાં વધુ એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. આરોપીઓ રાજસ્થાનના બાલોત્રા ગામથી મેફેડ્રોન મંગાવતા હતા. ડ્રગ્સ અમદાવાદ લાવી સ્પામાં જ સ્ટોક રાખવામાં આવતો અને ત્યાં આવતા ગ્રાહકોને વેચવામાં આવતો હતો. આ સમગ્ર મામલે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ડ્રગ્સની હેરાફેરી અને વેચાણનો ગુનો નોંધીને સપ્લાય ચેઇનની તપાસ શરૂ કરી છે.
પોલીસે એક આરોપને કર્યો વોન્ટેડ જાહેર
આ કેસમાં પવન શર્મા નામનો આરોપી વોન્ટેડ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આરોપીઓએ અત્યાર સુધી કેટલા ગ્રાહકોને ડ્રગ્સ વેચ્યું અને શહેરમાં અન્ય ક્યાં-ક્યાં આ પ્રકારનું નેટવર્ક કાર્યરત છે તે દિશામાં પણ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
પકડાયેલા આરોપીઓ તેજકુમાર ઉર્ફે મોનુ રાજેશકુમાર ઠક્કર અને અભય ઉર્ફે અંશુ હરીશંકર જયસવાલ સામે અગાઉ પણ વિવિધ ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. હાલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે બન્નેની ધરપકડ કરી એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે. બીજી તરફ ફરાર આરોપી પવન શર્માની શોધખોળ તેજ કરવામાં આવી છે. સ્પા સંચાલકો મહિલાઓ મારફતે ડ્રગ્સ વેચાણ કરતા કે પોતે જ ગ્રાહકો સુધી પહોંચતા હતા તે અંગે પણ તપાસ શરૂ કરી છે.