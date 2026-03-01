Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabad

નશામાં ધૂત યુવકે સગીરાની છેડતી કરી ધાર્મિક સૂત્રોચ્ચાર માટે કર્યું દબાણ, આરોપ પર ટોળાનો પોલીસ સ્ટેશનમાં જ હુમલો

Ahmedabad News: અમદાવાદના કાગડાપીઠ વિસ્તારમાં એક એવી ઘટના બની છે, જેણે કોમી સૌહાર્દ સામે સવાલો ઉભા કર્યા છે. દારૂના નશામાં ચકચૂર એક હિન્દુ યુવકે લઘુમતી સમાજની સગીરાની છેડતી કરી તેને 'જય શ્રી રામ' બોલવા મજબૂર કરી. આ ઘટના બાદ વાતાવરણ એટલું તંગ બન્યું કે પોલીસ સ્ટેશનમાં જ ટોળાએ આરોપી પર જીવલેણ હુમલો કરી દીધો. આ મામલે અત્યાર સુધીમાં છેડતી, ડ્રીંક એન્ડ ડ્રાઈવ અને રાયોટિંગ સહિતની કુલ 3 ફરિયાદો નોંધાઈ છે. શું છે આ આખો વિવાદ? ચાલો જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 01, 2026, 09:48 PM IST
  • નશામાં ધૂત યુવકે સગીરાની છેડતી કરી 'જય શ્રી રામ' બોલવા કર્યું દબાણ 
  • છેડતીના આરોપી પર ટોળાનો પોલીસ સ્ટેશનમાં જ જીવલેણ હુમલો
  • પોલીસે યુવક અને ટોળા સામે નોંધ્યો ગુનો

Trending Photos

નશામાં ધૂત યુવકે સગીરાની છેડતી કરી ધાર્મિક સૂત્રોચ્ચાર માટે કર્યું દબાણ, આરોપ પર ટોળાનો પોલીસ સ્ટેશનમાં જ હુમલો

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ગત રાત્રે જાહેરમાં હંગામો મચી જવા પામ્યો હતો. નશાની હાલતમાં પોતાની બુલેટ પર જઈ રહેલા રાજદીપ નામના યુવકે રસ્તા પર ચાલતા એક મુસ્લિમ પરિવારને અટકાવ્યો. રાજદીપે પરિવારની સગીર યુવતી સાથે અભદ્ર વર્તન કર્યું અને તેને પરાણે જય શ્રી રામ બોલવા દબાણ કરીને ધાર્મિક લાગણી દુભાવી હતી.

પરિવારે બૂમાબૂમ કરતા સ્થાનિક લોકો ઉમટી પડ્યા અને રાજદીપને ઘેરી લીધો. પેટ્રોલિંગમાં રહેલી એ-ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસે સમય સૂચકતા વાપરી રાજદીપને ટોળાથી બચાવી તાત્કાલિક દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન ખસેડ્યો હતો. પરંતુ ત્યાં સુધીમાં મામલો વણસી ચૂક્યો હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

પોલીસ સ્ટેશનમાં જ ટોળાએ આરોપી પર હુમલો
આરોપી રાજદીપને જ્યારે પોલીસની ગાડીમાં દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવ્યો, ત્યારે ત્યાં અગાઉથી જ લઘુમતી સમાજનું 80થી 100 લોકોનું ટોળું એકઠું થઈ ગયું હતું. જેવો રાજદીપ ગાડીમાંથી નીચે ઉતર્યો કે તરત જ ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ તેના પર જીવલેણ હુમલો કરી દીધો. ગળદા-પાટુનો માર મારી રાજદીપને અધમુઓ કરી દેવામાં આવ્યો, જેનો વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. પોલીસે ભારે જહેમત બાદ રાજદીપને ફરી ગાડીમાં બેસાડી ટોળાને વિખેર્યું હતું. તપાસમાં સામે આવ્યું કે રાજદીપ દારૂના નશામાં હતો, જેથી તેની સામે છેડતી અને ડ્રીંક એન્ડ ડ્રાઈવનો ગુનો નોંધાયો છે.

પોલીસે ટોળા સામે પણ નોંધ્યો ગુનો
કાયદો હાથમાં લેનારા ટોળા વિરુદ્ધ પણ પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘૂસીને હુમલો કરનાર 7 નામજોગ અને 50 થી વધુના ટોળા સામે રાયોટિંગ અને હત્યાના પ્રયાસની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે પોલીસે અત્યાર સુધીમાં સમીરહુસેન શેખ, રિયાઝ રંગરેજ, સાહિલઅલી સૈયદ અને ગુલામકાસ શેખની ધરપકડ કરી છે. આ ટોળું શાહઆલમ અને દાણીલીમડા વિસ્તારમાંથી આવ્યું હોવાનું ખુલ્યું છે. હાલ પોલીસ ફિરોજ, સતારભાઈ અને અસ્લમ સહિતના વોન્ટેડ આરોપીઓને શોધવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

એક તરફ છેડતી કરનાર આરોપી રાજદીપની ધરપકડ કરીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યો છે, તો બીજી તરફ કાયદો હાથમાં લેનાર ટોળા સામે પણ પોલીસે ગાળિયો કસ્યો છે. શહેરમાં શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ હાલ ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથે તપાસ કરી રહી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Ahmedabad NewsKagadapith Police StationMolestation Caseસગીરાની છેડતીપોલીસ સ્ટેશનમાં હુમલો

Trending news