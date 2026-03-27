ખેડૂતો અને મહિલાઓના કાન કાપી લૂંટ કરનાર નરાધમો ઝડપાયા: સાણંદ-ચાંગોદર પંથકમાં રાહતનો શ્વાસ
Night Robbery Gang Arrested Ahmedabad: અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCB એ ખેડૂતો અને મહિલાઓને નિશાન બનાવી લૂંટ કરતી ગેંગના બે સભ્યોને 6.99 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા છે. આ ગેંગ રાત્રિના સમયે ખેતરોમાં સૂતેલા લોકોને માર મારી કાન કાપી દાગીના લૂંટી લેતી હતી.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં છેલ્લા 8 મહિનાથી ખેડૂતો અને મહિલાઓ માટે ફફડાટનું કારણ બનેલી કાન કાપતી ગેંગનો આખરે અંત થયો છે. આ કોઈ સામાન્ય લૂંટારુઓ નથી, પરંતુ માનવતા નેવે મૂકીને લૂંટ કરવા માટે ખેડૂતોના કાન કાપી નાખતા લુટારૂ છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCB એ બાતમીના આધારે આ ગેંગના બે સાગરીતોને ઝડપી પાડ્યા છે. આ શખ્સોની ધરપકડથી સાણંદ અને ચાંગોદર પંથકના ખેડૂતોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
અમદાવાદ ગ્રામ્ય ના ગામડા માં રાત્રિના અંધકારમાં ખેતરમાં પાણી વાળતા કે પાક રક્ષણ કરતા કે સૂતા એકલ-દોકલ ખેડૂત અને મહિલા પર ત્રાટકતી આ ગેંગે છેલ્લા 8 મહિનાથી તરખાટ મચાવ્યો હતો. સાણંદ ટાઉન, સાણંદ GIDC, કેરાળા GIDC અને ચાંગોદર વિસ્તારમાં રાત્રે સૂતેલા લોકો પર આ શખ્સો જીવલેણ હુમલો કરતા હતા. તેમની મોડસ ઓપરેન્ડી એટલી ભયાનક હતી કે, મહિલાઓના કાનમાંથી સોનાની બુટી કાઢવા માટે તેઓ નિર્મમ રીતે કાન કાપી નાખતા હતા અને દાગીના લૂંટી ફરાર થઈ જતા હતા. આવા પ્રકાર ની ફરિયાદો મળવા પામી હતી ત્યારે અમદાવાદ ગ્રામ્ય એલસીબી એ એક ખાસ ટીમ બનાવી ને આરોપીઓ ને ઝડપી પાડવા તપાસ હાથ ધરી હતી જેમાં બે આરોપી ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCB ની ટીમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને હ્યુમન સોર્સની મદદથી સાણંદના સંજય ઝીલીયા અને દશરથ દેવીપૂજક ઉર્ફે દશા નામના બે રીઢા ગુનેગારોની ધરપકડ કરી છે. એલસીબી દ્વારા આરોપીઓની પૂછપરછમાં 6 લૂંટના ગુનાની કબૂલાત થઈ છે. પોલીસને તેમની પાસેથી લૂંટ માં ગયેલ 6.99 લાખની કિંમતનું 57 ગ્રામ સોનું અને ચાંદીના દાગીના કબ્જે કર્યા છે. આ ગેંગનો અન્ય એક સાગરીત પ્રકાશ રતીલાલ દેવીપૂજક હાલ વોન્ટેડ છે, જેને પકડવા પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
આરોપીઓ લૂંટ કરવા માટે હંમેશા એવા અવાવરુ ખેતરો પસંદ કરતા હતા જ્યાં કોઈની અવરજવર ન હોય. નિર્દોષ ખેડૂતોને ઢોર માર મારીને લૂંટતી આ ગેંગ પકડાતા ગ્રામ્ય પંથકમાં ભયનો માહોલ ઓછો થયો છે. પોલીસ હવે એ તપાસ કરી રહી છે કે, શું આ ગેંગે અન્ય કોઈ જિલ્લામાં પણ આ પ્રકારે કાન કાપીને લૂંટ ચલાવી છે કે કેમ ખેડૂતોના લોહીથી હાથ રંગનારા આ લૂંટારુઓ હવે જેલના સળિયા પાછળ છે. પોલીસની આ સફળતાથી ગ્રામ્ય અમદાવાદમાં લોકો એ પણ રાહત નો શ્વાસ લીધો છે.
