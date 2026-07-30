/અમદાવાદમાં વહેલી સવારે ભૂકંપનો હળવો આંચકો અનુભવાયો: ઊંચી બિલ્ડિંગોમાં રહેતા લોકોએ ધ્રુજારી અનુભવી, લોકોમાં ફફડાટ

Ahmedabad Earthquake : અમદાવાદ નજીક આજે વહેલી સવારે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં આજે વહેલી સવારે ભૂકંપનો એક આંચકો અનુભવાયો હતો. જોકે, આંચકો હળવો હોવાથી કોઈ જાનમાલના નુકસાનના સમાચાર નથી, પરંતુ વહેલી સવારે આવેલા આ ક્ષણિક કંપનને કારણે લોકોમાં થોડા સમય માટે ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો.
નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (National Center for Seismology) દ્વારા આપવામાં આવેલી સત્તાવાર માહિતી મુજબ ભૂકંપ વહેલી સવારે 04:39 વાગ્યે આવ્યો છે, ત્યારે અમદાવાદીઓ મીઠી નીંદર માણી રહ્યા હતા. રિક્ટર સ્કેલ પર 2.6ની તીવ્રતા નોંધાઈ છે. અમદાવાદથી દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશામાં 29 કિલોમીટર દૂર નોંધાયું છે. જમીનથી 20 કિલોમીટર અંદર કેન્દ્રબિંદુ છે.
સવારે 4.39 વાગ્યે જ્યારે મોટાભાગના લોકો ઘાઢ નિંદ્રામાં હતા, ત્યારે જમીનમાં હળવી ધ્રુજારી અનુભવાઈ હતી. રિક્ટર સ્કેલ પર તીવ્રતા 2.6 જેટલી ઓછી હોવાથી કોઈ મોટું નુકસાન થયું નથી. આટલી ઓછી તીવ્રતાના ભૂકંપથી સામાન્ય રીતે ઈમારતોને કોઈ નુકસાન પહોંચતું નથી. ઊંચી ઈમારતોમાં રહેતા કેટલાક જાગૃત લોકોએ જ આ ધ્રુજારી અનુભવી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ભૂકંપ સમયે રાખવાની સાવચેતીઓ
ગુજરાત ભૂકંપની દ્રષ્ટિએ સંવેદનશીલ ઝોનમાં આવતું હોવાથી, આ પ્રકારના નાના આંચકાઓ વખતે પણ સાવચેત રહેવું જરૂરી છે. જો ભવિષ્યમાં તીવ્ર આંચકો અનુભવાય, તો ગભરાયા વગર "Drop, Cover, and Hold On" (નીચે બેસી જાઓ, મજબૂત ટેબલ નીચે આશ્રય લો અને પકડી રાખો) ના નિયમનું પાલન કરો. ખુલ્લા મેદાન તરફ જવાનો પ્રયાસ કરો અને લિફ્ટનો ઉપયોગ ટાળો. તંત્ર દ્વારા હાલ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને નાગરિકોને કોઈપણ પ્રકારની અફવાઓથી દૂર રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.