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અમદાવાદમાં વહેલી સવારે ભૂકંપનો હળવો આંચકો અનુભવાયો: ઊંચી બિલ્ડિંગોમાં રહેતા લોકોએ ધ્રુજારી અનુભવી, લોકોમાં ફફડાટ

Ahmedabad Earthquake : અમદાવાદ નજીક આજે વહેલી સવારે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી મુજબ સવારે 04:39 વાગ્યે આવેલા આ ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 2.6 નોંધાઈ હતી. આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ અમદાવાદથી દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશામાં 29 કિલોમીટર દૂર, જમીનથી 20 કિલોમીટર ઊંડાઈએ નોંધાયું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 30, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:06 AM IST
અમદાવાદમાં વહેલી સવારે ભૂકંપનો હળવો આંચકો અનુભવાયો: ઊંચી બિલ્ડિંગોમાં રહેતા લોકોએ ધ્રુજારી અનુભવી, લોકોમાં ફફડાટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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