/અમદાવાદમાં રખડતાં ઢોરના ત્રાસ સામે પોલીસ એક્શનમાં: કમિશનરે બહાર પાડ્યું જાહેરનામું, નિયમ તોડ્યો તો જેલભેગા થશો!

Police Commissioner issues notification: શહેરમાં રખડતા ઢોરોના કારણે સર્જાતા અકસ્માતો અને નિર્દોષ નાગરિકોની જાનહાનિના વધતા કિસ્સાઓને રોકવા માટે હવે તંત્ર એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) ની નિષ્ફળતા અંગે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ વચ્ચે હવે શહેર પોલીસ વડાએ પોતે આ મામલે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. અમદાવાદ શહેરના પોલીસ કમિશનર જી.એસ.મલિક (I.P.S.) દ્વારા એક વિશેષ જાહેરનામું બહાર પાડીને પશુ માલિકો સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહીની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
ગુજરાત પોલીસ એક્ટ હેઠળ લેવાયો મોટો નિર્ણય
નાગરિકોની સુરક્ષા અને ટ્રાફિકની સમસ્યાના કાયમી નિવારણ માટે પોલીસ કમિશનરે ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ 1951 (Gujarat Police Act 1951) ની કલમ 33(1)(બી)(સી)(ઇ) અન્વયે સત્તાવાર આદેશ જારી કર્યો છે. આ આદેશ હેઠળ અમદાવાદના કેટલાક વિસ્તારોને સંપૂર્ણપણે પશુમુક્ત બનાવવાની દિશામાં કવાયત શરૂ કરાઈ છે.
'નો-કેટલ ઝોન' અને 'કેટલ ફ્રી એરિયા'ની જાહેરાત
નવા જાહેરનામા અનુસાર, અમદાવાદના ચોક્કસ વિસ્તારોને 'નો-કેટલ ઝોન' (No-Cattle Zone) અને 'કેટલ ફ્રી એરિયા' (Cattle Free Area) તરીકે ઘોષિત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રાથમિક તબક્કે રામોલ, વસ્ત્રાલ અને હાથીજણ જેવા વિસ્તારોને આ ઝોન હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે. આ પ્રતિબંધિત વિસ્તારોમાં કોઈપણ પશુ માલિક પોતાના પશુઓને જાહેરમાં રખડતા મૂકી શકશે નહીં.
60 દિવસમાં રજિસ્ટ્રેશન અને RFID ચીપ ફરજિયાત
જાહેરનામામાં પશુ માલિકો માટે માર્ગદર્શિકા જાહેર કરતા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે આગામી 60 દિવસની અંદર તમામ પશુ માલિકોએ પોતાના પશુઓનું ફરજિયાત રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે. દરેક પશુ પર RFID (Radio Frequency Identification) ચીપ અને ટેગ લગાવવાના રહેશે, જેથી પશુ કોનું છે તેની તુરંત ઓળખ થઈ શકે. જો પશુની માલિકીમાં ફેરફાર થાય, તેનું વેચાણ થાય કે પશુનું મૃત્યુ થાય, તો તેની જાણ કોર્પોરેશનને કરવી ફરજિયાત રહેશે.
જાહેરમાં ઘાસચારાના વેચાણ પર પ્રતિબંધ
પશુઓ રસ્તા પર એકઠા ન થાય તે માટે આ જાહેરનામામાં અન્ય એક મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે. અમદાવાદના જાહેર રસ્તાઓ પર ઘાસચારાના વેચાણ કરવા પર અને જાહેરમાં પશુઓને ઘાસ નીરવા (નાખવા) પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદી દેવામાં આવ્યો છે.
નિયમભંગ કરનારાઓ સામે થશે કાયદેસરની કાર્યવાહી
જો કોઈ પણ પશુ માલિક આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા પકડાશે, તો તેમની સામે પોલીસ ફરિયાદ (FIR) નોંધીને જાહેરનામા ભંગ હેઠળ કડક કાયદેસરના પગલાં લેવાશે. આ સમગ્ર ઝુંબેશને સફળ બનાવવા માટે અમદાવાદ શહેર પોલીસ અને AMCનો ઢોર ત્રાસ અંકુશ વિભાગ (CNCD) સંયુક્ત રીતે સંકલન કરીને કામ કરશે.