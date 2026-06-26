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અમદાવાદમાં રખડતાં ઢોરના ત્રાસ સામે પોલીસ એક્શનમાં: કમિશનરે બહાર પાડ્યું જાહેરનામું, નિયમ તોડ્યો તો જેલભેગા થશો!

Police Commissioner issues notification: અમદાવાદમાં રખડતા ઢોરના વધતા ત્રાસને રોકવામાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નિષ્ફળ રહ્યું હોવાના આક્ષેપો વચ્ચે હવે શહેર પોલીસ મેદાને આવી છે. શહેર પોલીસ કમિશનરે રખડતા ઢોરના પ્રશ્નને નિયંત્રણમાં લેવા જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 26, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:26 AM IST
અમદાવાદમાં રખડતાં ઢોરના ત્રાસ સામે પોલીસ એક્શનમાં: કમિશનરે બહાર પાડ્યું જાહેરનામું, નિયમ તોડ્યો તો જેલભેગા થશો!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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