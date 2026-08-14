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કોર્ટમાં સમાધાન અને ઘર બદલ્યા બાદ પણ નરાધમથી ન મળ્યો છુટકારો, આખરે માસૂમ દીકરી ભર્યું દર્દનાક પગલું

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવી છે. અમદાવાદ શહેરના સરદારનગર ભદ્રેશ્વરમાં એક સગીરાએ વિધર્મી યુવકના અસહ્ય ત્રાસથી કંટાળીને જીવન ટૂંકાવી લીધું છે. એકતરફી પ્રેમમાં પાગલ આરોપી સગીરાને સંબંધ રાખવા માટે દબાણ કરતો હોવાથી પરિવારે અગાઉ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પરંતુ પોક્સો હેઠળ નોંધાયેલા ગુનામાં કોર્ટમાં બન્ને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન થયા બાદ પણ આરોપ હેરાન કરતો હોવાથી સગીરાએ ગળાફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 14, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:49 PM IST
કોર્ટમાં સમાધાન અને ઘર બદલ્યા બાદ પણ નરાધમથી ન મળ્યો છુટકારો, આખરે માસૂમ દીકરી ભર્યું દર્દનાક પગલું

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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