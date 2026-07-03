/આવા ભુવાથી સાવધાન રહેજો! મૈત્રી કરાર તૂટ્યા બાદ પાખંડી ભુવાએ વિધવા મહિલાને ઘરે બોલાવી દુષ્કર્મ આચર્યું!

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ધર્મના ઓથા હેઠળ પાપલીલા કરતા વધુ એક ઢોંગી ભુવાજીનો અસલી ચહેરો સામે આવ્યો છે. ઇસનપુર વિસ્તારમાં લોકોની સમસ્યા દૂર કરવાના નામે ભુવાજીએ એક વિધવા મહિલાની મજબૂરીનો ફાયદો ઉઠાવી તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની ફરિયાદ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. વિધવા મહિલા સાથે મૈત્રી કરાર તૂટ્યા બાદ પણ મહિલા ને ઘરે બોલાવીને બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો. SC ST સેલે ભુવાજી અર્પિત દેસાઈની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
એક મહિલાને પોતાના જાસામાં ફસાવી
અમદાવાદ ના એસટી એસી સેલ ની ગિરફ્ત માં ઉભેલા આ શખ્સ નું નામ છે ભુવાજી અર્પિત દેસાઈ જેના પર બળાત્કાર ના ગંભીર આરોપ લાગ્યા છે જો ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ના ચોપડે નોંધાયેલ ફરિયાદ ના ઘટના ક્રમની વાત કરવા માં આવે તો અમદાવાદના ઇસનપુરમાં રહેતો 30 વર્ષીય અર્પિત વિષ્ણુપ્રસાદ દેસાઈ નામનો આ શખ્સ દર મંગળવારે પોતાના ઘરે માતાજી નૂ ભુવો બની ને દરબાર ભરતો હતો. લોકોની ધાર્મિક આસ્થા અને સમસ્યા દૂર કરવા નો ફાયદો ઉઠાવી એક મહિલાને પોતાના જાસામાં ફસાવી હતી.
ભુવાજીએ મહિલાને પોતાની મીઠી વાતોમાં ફસાવી
જેમાં આજથી આશરે 7 વર્ષ પહેલાં સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં રહેતી 53 વર્ષીય એક વિધવા મહિલા પોતાની પારિવારિક સમસ્યાઓના નિવારણ માટે આ ભુવાજી અર્પિત દેસાઈ ના સંપર્કમાં આવી હતી. સમય જતાં ભુવાજીએ મહિલાને પોતાની મીઠી વાતોમાં ફસાવી અને બંને વચ્ચે મિત્રતા પ્રેમમાં પરિણમી. વર્ષ 2021 માં આ ઢોંગી ભુવાજી અર્પિત દેસાઈ એ વિધવા મહિલા સાથે મૈત્રી કરાર કર્યો અને બંને સાથે રહેવા લાગ્યા હતા. આ દરમિયાન આરોપી અલગ-અલગ હોટલો અને પોતાના ઘરે મહિલા સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધતો રહ્યો હતો.
ભુવાજી અર્પિત દેસાઈ ના અન્ય સ્ત્રીઓ સાથેના સંબંધોની જાણ થઈ
વર્ષીય મહિલા અને ભુવાજી અર્પિત દેસાઈ સાથે મૈત્રી કરારના થોડા વર્ષો બાદ પીડિત મહિલાને ઢોંગી ભુવાજી અર્પિત દેસાઈ ના અન્ય સ્ત્રીઓ સાથેના સંબંધોની જાણ થઈ ગઈ હતી ત્યારે ભુવાજી નો ભાંડો ફૂટી જતાં આશરે 20 જૂન 2024 ના રોજ આ મૈત્રી કરાર સત્તાવાર રીતે તોડી નાખવામાં આવ્યો. પરંતુ, આ મામલામાં માત્ર શારીરિક શોષણ જ નહીં, આર્થિક છેતરપિંડી પણ થઈ હતી જેમાં જ્યારે મૈત્રી કરાર પૂરો કરવામાં આવ્યા હતા ત્યારે મહિલા એ મૈત્રી કરાર તૂટ્યા બાદ ભુવાજી એ મહિલા ને 3 લાખ રૂપિયા આપવાની વાત થઇ હતી ત્યારે ગત 19 જૂનના રોજ અર્પિતે પોતાના પિતાના ફોનથી મહિલાને છેલ્લી વાર મળવા અને પૈસાની લેવડ-દેવડ બાબતે પોતાના ઘરે બોલાવી હતી.
ભુવાજી અર્પિત દેસાઈ સામે દુષ્કર્મ અને એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ
ફરિયાદી વિધવા મહિલા જ્યારે ભુવાજી અર્પિત દેસાઈ ના ઘરે પહોંચી ત્યારે ઘરમાં કોઈ ન હોવાનો લાભ ઉઠાવી આરોપી ભુવાજી મહિલાને ઘરના ઉપરના માળે લઈ ગયો હતો અને તેની મજબૂરી નો ફાયદો ઉઠાવી તેની મરજી વિરુદ્ધ બળજબરી પૂર્વક દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ત્યારે પીડિતાએ ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં પાપી ભુવાજી અર્પિત દેસાઈ સામે દુષ્કર્મ અને એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
ઇસનપુર પોલીસે પણ ગણતરીના કલાકોમાં જ 30 વર્ષીય આરોપી ભુવાજી અર્પિત દેસાઈ ની ધરપકડ કરી ને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે ત્યારે પોલીસે એ દિશા માં પણ તપાસ હાથ ધરી છે કે આ ભુવાજી એ આવી અન્ય કોઈ મહિલા ને પોતાનો શિકાર બનાવી છે કે કેમ.