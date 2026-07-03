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આવા ભુવાથી સાવધાન રહેજો! મૈત્રી કરાર તૂટ્યા બાદ પાખંડી ભુવાએ વિધવા મહિલાને ઘરે બોલાવી દુષ્કર્મ આચર્યું!

Ahmedabad News: ઇસનપુર વિસ્તારમાં વિધવા મહિલાને ઘરે બોલાવી તેની મરજી વિરુદ્ધ શારીરિક સંબંધ બાંધી દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હોવાની ઘટના સામે આવી છે. આ મામલે પીડિતાએ હિંમત દાખવીને ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતાં પોલીસે આરોપી ભુવાજી અર્પિત દેસાઈની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 03, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:49 PM IST
આવા ભુવાથી સાવધાન રહેજો! મૈત્રી કરાર તૂટ્યા બાદ પાખંડી ભુવાએ વિધવા મહિલાને ઘરે બોલાવી દુષ્કર્મ આચર્યું!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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