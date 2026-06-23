/નકલી લોહી, નકલી પ્લાઝ્મા અને મોતના સોદાગરો... લોકોના જીવ સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડાં, અમદાવાદમાં નકલી પ્લાઝ્મા કૌભાંડનો પર્દાફાશ

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ ગ્રામ્ય SOGએ બ્લડ પ્લાઝ્મામાં ભેળસેળના મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ગ્રામ્ય એસઓજીએ દિનેશ ચૌધરી, મોહન ગાયકવાડ, રફીક ખલીફા અને જીતેન્દ્ર સોલંકીની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓ દેશની અલગ-અલગ બ્લડ બેન્કોમાંથી ફાર્મા કંપનીમાં સપ્લાય થતા બ્લડ પ્લાઝમા જથ્થામાંથી અમુક પ્લાઝમા બેગ કાઢી લઈ સલાઈન વોટર ભરેલી બેગો મૂકી દેતા હતા. એટલે કે ફાર્મા કંપનીમાં પ્લાઝમાની જગ્યાએ સલાઈન વોટર સપ્લાય થતું હતું. જ્યારે ફાર્મા કંપની તેનું ટેસ્ટિંગ કરે ત્યારે પ્લાઝમા ખરાબ હોવાનુ જણાવી તેને હટાવી દેતા હતા. પરંત બ્લડ બેન્કને મોટુ નુકસાન પહોચું હતું. મહત્વનું છે કે, આરોપીઓ છેલ્લા છ મહિનાથી આ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ ચલાવી રહ્યા હોવાનો ખુલાસો થયો છે.
11 લાખની 1140 બેગ કબજે
ગ્રામ્ય SOGના બે પોલીસ કર્મચારીને માહિતી મળી હતી કે, ચાંગોદરમાં નકલી બ્લડ બેન્ક ચાલી રહી છે. જેની તપાસ કરતા પોલીસે 11 લાખથી વધુની કિંમતની 1140 પ્લાઝમા બેગ કબજે કરી હતી. સાથે જ તપાસમાં બ્લડ બેન્કના ડ્રાઇવર જીતેન્દ્ર સોલંકી અને રફીક ખલીફાની ધરપકડ કરી હતી. જે બન્ને આરોપીઓની તપાસમાં મુખ્ય આરોપી તરીકે દિનેશ ચૌધરી અને મુંબઈમાં બ્લડ બેન્ક ધરાવતા મોહન ગાયકવાડનું નામ સામે આવ્યું હતું.
મુંબઈ સુધી ફેલાયેલું નકલી પ્લાઝ્માનું રેકેટ
જ્યારે બન્ને આરોપીઓની અને નકલી પ્લાઝમા અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી ત્યારે હકીકત સામે આવી કે, ડ્રાઇવર જીતેન્દ્ર જ્યારે પ્લાઝમા લઈને દેશની અલગ અલગ બ્લડ બેન્કમાંથી નીકળે ત્યારે દિનેશ ચૌધરી તેનું સંપર્ક કરી ચાંગોદરમાં રાખેલા ભાડાના મકાનમાં અસલી પ્લાઝ્માની બેગ કાઢી નકલી પ્લાઝમાની બેગો મૂકી દેતો હતો. જ્યાર બાદ અસલી પ્લાઝમા મુંબઈના મોહન ગાયકવાડને આપી તેનું વેચાણ કરતો હોવાનો ખુલાસો થયો છે. જેથી પોલીસે આ રેકેટમાં સંકળાયેલા ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
ફાર્મા કંપનીની નોકરી છોડી 'નકલી પ્લાઝ્મા'ની ફેક્ટરી શરૂ કરી
SOGની તપાસમાં સામે આવ્યું કે, દિનેશ અગાઉ ફાર્મા કંપનીમાં કામ કરતો હતો. ત્યાંથી તેને પ્લાઝમાની હેરાફેરી અંગે માહિતી મળતા તેને નોકરી છોડી દીધી હતી. બાદ પ્લાઝમા બેગની જગ્યાએ સલાઈન વોટર ભરી ગેરકાયદેસર રીતે તેનો સપ્લાય કરતો હતો. આ ઉપરાંત નકલી પ્લાઝ્માનું વેચાણ મૂળ કિંમતના અડધા ભાવે કરવામાં આવતું હતું. કેન્સરની દવા બનાવવા માટે વપરાતા પ્લાઝમા સાથે છેડછાડ કરી લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કર્યા હોવાનુ સામે આવ્યુ છે. આ નકલી પ્લાઝ્મા અત્યાર સુધી ક્યાં-ક્યાં પહોંચ્યું અને કેટલા દર્દીઓ સુધી તેનો ઉપયોગ થયો તે દિશામાં પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.
લોકોના જીવ સાથે સીધો ખેલ કરતું આ રેકેટ ઝડપાતા આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં પણ ચિંતા વ્યાપી છે. હવે તપાસ એ દિશામાં આગળ વધી રહી છે કે, આ નકલી પ્લાઝ્માનો જથ્થો ક્યાં સુધી પહોંચ્યો અને તેમાં અન્ય કોણ-કોણ સંડોવાયેલું છે. સાથે જ નકલી પ્લાઝમાના કૌભાંડના કારણ કોઈનો જીવ ગયો છે કે કેમ, તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરવામા આવી છે.