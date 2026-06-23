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  • /નકલી લોહી, નકલી પ્લાઝ્મા અને મોતના સોદાગરો... લોકોના જીવ સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડાં, અમદાવાદમાં નકલી પ્લાઝ્મા કૌભાંડનો પર્દાફાશ

નકલી લોહી, નકલી પ્લાઝ્મા અને મોતના સોદાગરો... લોકોના જીવ સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડાં, અમદાવાદમાં નકલી પ્લાઝ્મા કૌભાંડનો પર્દાફાશ

Fake Blood Plasma Racket: અમદાવાદ ગ્રામ્ય SOGએ લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે સીધો ખેલ કરતું એક ચોંકાવનારું રેકેટ ઝડપી પાડ્યું છે. અસલી બ્લડ પ્લાઝમાના જથ્તા સાથે નકલી પ્લાઝ્મા સપ્લાય કરવામા આવતું હોવાનો ખુલાસો થયો છે. આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી સહિત 4 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સાથે જ 11 લાખ રૂપિયાથી વધુ કિંમતનો પ્લાઝમા જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. કેવી રીતે ચાલતું હતું આ કૌભાંડ વાંચો આ ખાસ રિપોર્ટમાં.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 23, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:31 PM IST
નકલી લોહી, નકલી પ્લાઝ્મા અને મોતના સોદાગરો... લોકોના જીવ સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડાં, અમદાવાદમાં નકલી પ્લાઝ્મા કૌભાંડનો પર્દાફાશ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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