/નકલી પ્લાઝમા રેકેટ મામલે મોટા અપડેટ, લેબ પરીક્ષણથી થયો અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો

ઉદય રંજન, અમદાવાદ: અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસે ચાંગોદરમાંથી નકલી પ્લઝામા અને લોહીની ચોરીના કેસનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. જેમાં અત્યાર સુધીની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની સંયુક્ત તપાસમાં નકલી પ્લાઝમા કૌભાંડના મૂળ મહારાષ્ટ્ર સુધી પહોંચ્યા છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી કબજે કરેલા 1140 બ્લડ પ્લાઝમાના સેમ્પલ બી.જે. મેડિકલ કોલેજની પેથોલોજી લેબમાં મોકલ્યા હતા. જેનો રિપોર્ટ પરીક્ષણ બાદ નેગેટિવ આવ્યો છે એટલે કે રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ થયું છે કે કબજે કરાયેલાં તમામ બલ્ડ પ્લાઝમા ભેળસેળયુક્ત હતા અને જો તે કોઈ પણ દર્દીને ચડાવવામાં આવ્યા હોત, તો તેનું મોત પણ થઈ શકતું હતું.
રિપોર્ટમાં એ પણ આવ્યું છે કે આરોપીઓ બ્લડ પ્લાઝમામાં સલાઇન વોટરની ભેળસેળ કરતા હતા જેનાથી કુલ માત્રા વધારી શકાય છે અને વધુ આર્થિક ફાયદો મેળવી શકાય છે. ત્યારે પોલીસેની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મુખ્ય આરોપી દિનેશ ચૌધરી મહારાષ્ટ્રની 8 મોટી બ્લડ બેંકો સાથે સંપર્કમાં હતો અને બ્લડ પ્લાઝમા ત્યાંથી આપલે કરતો હતો જો મહારાષ્ટ્રની આ કઈ કઈ 8 બ્લડ બેંકો છે, તો વાશીમની વાશીમ બ્લડબેન્ક, શ્રી ગજાનંદ બ્લડબેન્ક, અહેમદનગરની અહેમદનગર બ્લડબેન્ક, ધુલેની જીવનજ્યોત બ્લડબેન્ક, નાસિકની સંજીવની બ્લડબેન્ક, ભુસાવળની ધનવંતરી બ્લડબેન્ક, છત્રપતિની સંભાજીનગર અને લાયન્સ બ્લડબેન્ક અને જાલનાની જાલના બ્લડબેન્ક સાથે સાઠગાંઠ હોવાનું સામે આવ્યું છે
ગુજરાતની કોઈ હોસ્પિટલ-બ્લડ બેંકમાં નથી થયો સપ્લાય
આ બ્લડ પ્લાઝમા કૌભાંડમાં સૌથી મોટી રાહતની વાત પોલીસ તપાસમાં એ સામે આવી છે કે આ જીવલેણ અને બનાવટી પ્લાઝમાનો જથ્થો ગુજરાતની એક પણ હોસ્પિટલ કે બ્લડ બેંકમાં સપ્લાય થયો નથી. જોકે આ રેકેટ પકડાતા મેડિકલ સિસ્ટમની મોટી ખામીઓ છતી થઈ રહી છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસની તપાસમાં સામે આવેલી તમામ ખામીઓ અંગે એક વિસ્તૃત રિપોર્ટ અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ ના એસીપી ઓમ પ્રકાશ જાટ દ્વારા બનાવા માં આવ્યો છે, જે રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ, ગુજરાત સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારને સોંપવામાં આવશે. જેમાં પોલીસે ભવિષ્યમાં આવા કૌભાંડો રોકવા માટે પ્લાઝમાના નિયમોમાં યોગ્ય અને કડક સુધારા કરવા માટેનું સૂચન પણ કર્યું છે
તપાસમાં મોટો ખુલાસો
આ નકલી પ્લાઝમા કેસમાં આરોપીઓ થોડાક રૂપિયાની લાલચમાં લોકોના જીવ સાથે રમત રમનારી આખી સિસ્ટમનો પોલીસે ખુલાસો કરી દીધો છે. ત્યારે મહારાષ્ટ્રના વાશીમ જીલ્લાની વાશીમ બ્લડ બેંકના બે ભાગીદારોની અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસની SOG દ્વારા પૂછ પરછ ચાલી રહી છે. જેમાં અત્યાર સુધીમાં મુખ્ય આરોપીઓ દિનેશ ચૌધરી અને મોહન ગાયકવાડ કેટલી વાર પ્લઝામાનો ઓર્ડર આપી ચૂક્યા છે જે પ્લઝામા ક્યાં ક્યાં સુધી સપ્લાય થયા છે, સાથે જ પોલીસને આરોપી ના બેન્ક ના 5 લાખ ના ટ્રાન્જેશન મળ્યા છે, અને રોકડામાં કેટલાના વ્યવહાર છે તે તપાસ ચાલુ કરી છે. ત્યારે આ તપાસમાં હાલ મહારાષ્ટ્રની પોલીસ પણ અમદાવાદ જીલ્લા પોલીસ સાથે જોડાઈ છે.
પોલીસને શંકા, બે રાજ્યો પૂરતી તપાસ સીમિત નહીં રહે
પોલીસને શંકા છે કે આ બે રાજ્યો પૂરતી તપાસ સીમિત નહીં રહે અને ભારતના અન્ય રાજ્યોની બલ્ડ બેંકની પણ સંડોવણી સામે આવી શકે છે. ત્યારે આરોપીઓ અત્યાર સુધીમાં 2 થી 3 હજાર પ્લાઝમા આપી ચૂક્યા છે. આ પ્લાઝમા કોને અને ક્યાં ક્યાં આપ્યા છે જેની તપાસ અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ કરી રહી છે .આ અગાઉ આરોપીઓએ જે જે કંપનીમાં પ્લાઝમા આપ્યા છે એ તપાસ કરી રહ્યાં છે. પોલીસ સાથે જ જે જે કંપનીમાં આરોપીઓના સેમ્પલ કેન્સલ થયા છે તેની પણ વિગતો ભેગી કરી રહી છે ત્યારે જોવું એ રહ્યું કે આ કૌભાંડના મૂળ કેટલા ઊંડા છે.