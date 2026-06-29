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નકલી પ્લાઝમા રેકેટ મામલે મોટા અપડેટ, લેબ પરીક્ષણથી થયો અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો

અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસે થોડા દિવસ પહેલાં જે નકલી પ્લાઝમા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો હતો, જેમાં વધુ એક ચોંકાવનારો અને માનવ જિંદગી જોખમાય તેવો મોટો ખુલાસો થયો છે. બી.જે. મેડિકલ કોલેજના લેબ રિપોર્ટમાં સાબિત થયું છે કે કબજે કરાયેલા 1140 બ્લડ પ્લાઝમા ભેળસેળયુક્ત અને માનવ જીવનને જોખમમાં મૂકે તેવા છે. મુખ્ય આરોપી દિનેશ ચૌધરી મહારાષ્ટ્રની 8 અલગ અલગ બ્લડ બેંકો સાથે સીધો સંપર્ક ધરાવતો હતો. જો કે આ સમગ્ર કૌભાંડમાં ગુજરાત માટે એક મોટા રાહતના સમાચાર એ પણ છે કે એક પણ પ્લાઝમા ગુજરાતમાં સપ્લાય નથી કર્યા. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 29, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:16 PM IST
નકલી પ્લાઝમા રેકેટ મામલે મોટા અપડેટ, લેબ પરીક્ષણથી થયો અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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