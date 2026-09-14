Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /અમદાવાદમાં નકલી તેલના કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ: તિરુપતિ બ્રાન્ડના નામે રસોડા સુધી પહોંચાડતા હતા ધીમું ઝેર, આરોપી રંગેહાથ ઝડપાયો

અમદાવાદમાં નકલી તેલના કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ: તિરુપતિ બ્રાન્ડના નામે રસોડા સુધી પહોંચાડતા હતા 'ધીમું ઝેર', આરોપી રંગેહાથ ઝડપાયો

બ્રાન્ડેડ કંપનીના અસલી ડબ્બા...પણ અંદર ભરેલું હતું મોતનું ધીમું ઝેર! અમદાવાદના રસોડામાં ચાલતા આ ખતરનાક નકલી તેલના ખેલનોપોલીસે કેવી રીતે પર્દાફાશ કર્યો? અને ક્યાં સુધી પહોંચતા હતા આ કાળા કારોબારના તાર? 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 14, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:39 PM IST
અમદાવાદમાં નકલી તેલના કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ: તિરુપતિ બ્રાન્ડના નામે રસોડા સુધી પહોંચાડતા હતા 'ધીમું ઝેર', આરોપી રંગેહાથ ઝડપાયો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લામાં સારો વરસાદ, ધરતીપુત્રો ખુશખુશાલ: પાકને મળ્યું નવજીવન
2
3
4
5