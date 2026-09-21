/પરિવારમાં બધા સરકારી અધિકારી છતાં પુત્ર બન્યો નકલી ઓફિસર, મણિનગરમાંથી પોલીસે ઝડપ્યો

રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી નકલી સરકારી અધિકારીઓના સુરસુરીયો ફૂટી રહ્યા છે. ત્યારે અમદાવાદમાં વધુ એક નકલી અધિકારી પોલીસના હાથે આવી ચઢ્યો છે. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મણિનગરમાં એક શંકાસ્પદ શખ્સને અટકાવ્યો હતો. તેની પાસેથી ગવર્નમેન્ટ ઓફ ગુજરાત રેવેન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટનું મોડાસાના ડેપ્યુટી મામલતદાર તરીકેનું બોગસ આઈ-કાર્ડ મળી આવ્યું. પૂછપરછમાં આ આઈ-કાર્ડ નકલી હોવાનું ખૂલતા જ પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. કોણ છે આ નકલી મામલતદાર કિરીટ અમીન અને શા માટે તેને અધિકારી બનવાનો ચસકો લાગ્યો હતો? જુઓ આ અહેવાલમાં ...
બાતમી મળતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચની કાર્યવાહી
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમેને બાતમી મળી હતી કે મણિનગરમાં નકલી અધિકારી ફરી રહ્યો છે. ત્યારે પોલીસે મણિનગરના જયહિંદ ચાર રસ્તા પાસે વોચ ગોઠવીને 40 વર્ષીય કિરીટકુમાર અમીન ઉર્ફે કે.બી. અમીનની અટકાયત કરી હતી. તપાસ કરતા આરોપી પાસેથી મોડાસાના ડેપ્યુટી મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટનું એક બોગસ આઈડી કાર્ડ મળી આવ્યું હતું. આ આઈડી કાર્ડ પર GOVERNMENT OF GUJARAT REVENUE DEPARTMENT No.12/12, DY MAMLATDAR & Exe MAGISTRATE લખેલું હતું. ગુજરાત સરકારમાં કોઈ પણ હોદ્દો ન હોવા છતાં આ શખ્સ રોફ જમાવવા અને લોકોને છેતરવા માટે સરકારી અધિકારી તરીકેની ખોટી ઓળખ આપતો હતો હોવાનું પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું હતું. ત્યારે પોલીસે આ નકલી અધિકારીની ધરપકડ કરીને વધુ પૂછ પરછ હાથ ધરી હતી.
શિક્ષિત છે આરોપી
આરોપી કિરીટ અમીનની વધુ તપાસ કરતા પોલીસ પણ આશ્ચર્યમાં મુકાઈ ગઈ હતી કે આરોપી કિરીટ અમીન શિક્ષિત છે અને આરોપી એ PTC અને M.A., B.Ed. સુધીનો અભ્યાસ કરેલો છે. એટલું જ નહીં, તેના પિતા, ભાઈ અને ભાભી પરિવારજનો સરકારી વિભાગોમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે. ઘરમાં બધા અધિકારીઓ હોવાથી કિરીટ અમીનને પણ સરકારી અધિકારી બનવાનો ભારે ચસકો લાગ્યો હતો. આરોપી કિરીટ અમીનની વધુ પૂછપરછ કરતા સામે આવ્યું હતું કે વર્ષ ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૯ દરમિયાન તે અરવલ્લીની મામલતદાર કચેરીમાં કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર નોકરી કરતો હતો. જોકે, કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થતાં તેને છૂટો કરી દેવાયો હતો, પરંતુ મામલતદાર બનવાની ઘેલછામાં તેણે મોડાસા ખાતેથી જ આ નકલી આઈડી કાર્ડ બનાવી લીધું હતું અને પોતાની પાસે રાખવા લાગ્યો હતો.
જ્યારે મણિનગર પોલીસે આ આરોપીનો ગુનાહિત ભૂતકાળ તપાસવાની શરૂવાત કરી તો આ નકલી આધિકારી સામે એક નહીં બે નહીં પણ અત્યાર સુધીમાં ગુજરાત ના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશન માં વર્ષ ૨૦૦૧ થી ૨૦૨૬ સુધીના સમયગાળામાં તેની સામે નકલી અધિકારી બનવાના કુલ ૬ ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે. જેમાં ઠાસરા, હિંમતનગર, અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, મણિનગર, ધરમપુર, કેરાળા GIDC અને રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નકલી પોલીસ બનવાના ગુના દાખલ થયેલા છે. જ્યારે છેલ્લે એક નકલી અધિકારીના કેસમાં તે ૬ મહિના જેલમાં રહ્યો હતો. જેલવાસ દરમિયાન ભાડું ન ભરાતા મકાન ખાલી કરવું પડ્યું હતું અને તેની પત્ની પણ તેને છોડીને પિયર જતી રહી હતી. ત્યારે ઘર ન હોવા ના કારણે અને પરિવાર પાસે ન જઈ શકવા ના કારણે આરોપી છેલ્લા બે મહિનાથી મણિનગરની એક હોટેલમાં રહેણાંક ધરાવતો હતો. તેવી વિગતો પોલીસ તપાસમાં સામે આવી છે.
પોલીસ પૂછપરછમાંએ સામે આવ્યું છે કે આરોપી કિરીટ અમીને દાવો કર્યો હતો કે તે માત્ર ટોલ ટેક્સ બચાવવા માટે આ બોગસ આઈકાર્ડ સાથે રાખતો હતો. પરંતુ પોલીસને તેનું આ કારણ ગળે ઉતરી રહ્યું નથી. મણિનગર પોલીસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ હવે એ દિશામાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે કે, આ નકલી ડેપ્યુટી મામલતદારે સરકારી અધિકારીની ઓળખ આપીને અન્ય કેટલા નિર્દોષ લોકોને છેતરપિંડીનો ભોગ બનાવ્યા છે કે કેમ જો ભોગવનાર સામે આવશે તો વધુ ફરિયાદ આરોપી સામે નોંધાઈ શકે છે.