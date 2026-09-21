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પરિવારમાં બધા સરકારી અધિકારી છતાં પુત્ર બન્યો નકલી ઓફિસર, મણિનગરમાંથી પોલીસે ઝડપ્યો

ગુજરાતમાં નકલી અધિકારીઓનો રાફડો ફાટ્યો છે. હવે અમદાવાદના મણિનગરમાંથી એક નકલી નાયબ મામલતદાર ઝડપાયો છે. તેની પાસેથી નકલી આઈકાર્ડ પણ મળી આવ્યું છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપીની ધરપકડ કરી તપાસ હાથ ધરી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 21, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:16 PM IST
પરિવારમાં બધા સરકારી અધિકારી છતાં પુત્ર બન્યો નકલી ઓફિસર, મણિનગરમાંથી પોલીસે ઝડપ્યો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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