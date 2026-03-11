"પાર્ટી માટે લોહી પરસેવો પાડ્યો અને બદલામાં ગદ્દારનું લેબલ મળ્યું", રાજુ કરપડાનું સ્ફોટક નિવેદન
Farmer Leader Raju Karpada Statement: ગુજરાતના રાજકારણમાં ફરી એકવાર ગરમાવો આવ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યા બાદ ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડાએ પક્ષ વિરુદ્ધ મોરચો ખોલ્યો છે. કરપડાએ અત્યંત આકરા શબ્દોમાં 'આપ' ને આડેહાથ લેતા જણાવ્યું કે, જે પક્ષ માટે તેમણે દિવસ-રાત જોયા વગર કામ કર્યું, તે પક્ષના નેતાઓએ રાજીનામું આપતાની સાથે જ તેમને 'ગદ્દાર' ચીતરી દીધા છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે પક્ષના ગણ્યા-ગાંઠ્યા નેતાઓએ તેમને બદનામ કરવાનું વ્યવસ્થિત કાવતરું ઘડ્યું છે.
- ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડાના આપને લીધું આડેહાથ.
- આપમાંથી રાજીનામુ આપનારા રાજુ કરપડાના પ્રહાર.
- મારા રાજીનામા પછી તુરંત જ મને ગદ્દાર કહ્યો.
- એક-બે નેતા દ્વારા આપે મને બદનામ કર્યો.
Farmer Leader Raju Karpada Statement: ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ બાદ શાંત દેખાતા રાજકારણમાં ફરી એકવાર ગરમાવો આવતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટી (AAP) માંથી રાજીનામું આપ્યા બાદ ગુજરાતના જાણીતા ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને પક્ષના નેતૃત્વ, ખાસ કરીને ગોપાલ ઇટાલિયા સામે ગંભીર આક્ષેપો કરીને હડકંપ મચાવી દીધો છે. કરપડાએ પાર્ટી પર ખેડૂતોનો રાજકીય ઉપયોગ કરવાનો અને આંતરિક જૂથબંધીનો આરોપ લગાવ્યો છે.
જેલવાસ અને ષડયંત્રનો આક્ષેપ
સૌથી ચોંકાવનારો આક્ષેપ કરતા કરપડાએ કહ્યું કે, "ખેડૂતો અને મને લાંબો સમય જેલમાં રાખવા માટે પક્ષ દ્વારા જ ષડયંત્ર રચાયું હતું. 27 ઓક્ટોબરે ખેડૂતો છૂટી શકે તેમ હતા, પરંતુ AAPના વકીલ જાણી જોઈને હાજર રહ્યા નહોતા. 31 ઓક્ટોબરના કેજરીવાલના કાર્યક્રમમાં સહાનુભૂતિ મેળવવા માટે અમને જેલમાં રખાયા અને બાદમાં વેકેશન પડી જતાં અમારે લાંબો સમય જેલ ભોગવવી પડી."
ગોપાલ ઇટાલિયા પર રાજુ કરપડાનું સીધું નિશાન
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, "ઇશુદાન ગઢવી પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા પછી ગોપાલ ઇટાલિયા 11 મહિના સુધી પક્ષના કાર્યક્રમોથી કેમ દૂર રહ્યા? ગોપાલ ઇટાલિયા પ્રયત્ન કરે છે કે ગુજરાતના અન્ય કોઈ નેતા કેજરીવાલની નજીક ન પહોંચે. મારી સામે 4 કેસ થયા, જ્યારે ઇટાલિયા કે મનોજ સોરઠિયા સામે કેમ કોઈ કેસ નથી?"
રાજીનામું આપતા જ મને ગદ્દાર ચીતરવામાં આવ્યો"
રાજુ કરપડાએ ભારે હૈયે જણાવ્યું કે, "મેં જ્યારે ખેડૂતોના હિત માટે પક્ષ છોડ્યો, ત્યારે તેની માત્ર 20 જ મિનિટમાં મને 'ગદ્દાર' જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો હતો. મેં વિસાવદરમાં ગોપાલ ઇટાલિયાને જીતાડવા માટે રાત-દિવસ મહેનત કરી હતી, પરંતુ બદલામાં પક્ષના એક-બે નેતાઓએ મને બદનામ કરવાનું જ કામ કર્યું છે."
AAPની નીતિ પર સવાલ
કરપડાએ પક્ષની વિચારધારા પર સવાલ ઉઠાવતા પૂછ્યું કે જો AAP ગુજરાતમાં ખેડૂતોની દેવા માફીની માંગ કરે છે, તો પંજાબમાં તેમની સરકાર હોવા છતાં દેવા માફી કેમ નથી કરતી? પંજાબમાં ટેકાના ભાવ (MSP) માંગતા ખેડૂતો પર લાઠીચાર્જ અને અત્યાચાર કેમ કરવામાં આવે છે?
'કિસાન સંકલ્પ યાત્રા' દ્વારા શક્તિ પ્રદર્શન
પક્ષના રાજકારણથી ઉપર ઉઠીને હવે રાજુ કરપડાએ ખેડૂતો માટે મેદાને પડવાની જાહેરાત કરી છે. 19 માર્ચથી 24 માર્ચ સુધી તમામ જિલ્લાઓમાં 5-5 આગેવાનોની ટીમ બનાવી ખેડૂતોને જાગૃત કરવામાં આવશે. આ કોઈ રાજકીય યાત્રા નથી, પરંતુ ખેડૂતોનું મજબૂત સંગઠન બનાવવાનું આયોજન છે. આ યાત્રાનો ખર્ચ કયા ખેડૂતોએ આપ્યો છે તેનું લિસ્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવશે. અંતે રાજુ કરપડાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ કયા પક્ષમાં જોડાશે અથવા રાજકારણમાં રહેશે કે નહીં, તેનો નિર્ણય આ યાત્રા પૂર્ણ થયા બાદ જ લેવામાં આવશે. તેમણે અંતમાં વિશ્વાસ સાથે કહ્યું કે, "મારું ભવિષ્ય ખેડૂતોએ લખ્યું છે અને ખેડૂતોના દિલમાંથી મને કોઈ હટાવી શકશે નહીં."
