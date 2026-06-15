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ખેડૂત નેતાની ચીમકી, 'સરકાર જોઈ લો આ અસંતોષ, આ એ જ લોકો છે જે તમારી પાછળ ઘેલા બનીને ભાગતા હતા'

Farmers Rally: હાલ ગુજરાતના ખેડૂતો આક્રોશમાં છે. વીજ કંપનીઓની દાદાગીરી અને અન્ય કેટલીક પડતર માંગણીઓને લઈને લડી લેવાના મૂડમાં છે. ગાંધીનગર સુધી રેલી યોજી હતી પરંતુ તેને પરમિશન ન મળતા હાલ હવે ઓગણજ ખાતે સભાનું આયોજન કરાયું છે. જયાં તેમને સવારે 10થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી મંજૂરી મળેલી છે. ખેડૂતો સરકારને અલ્ટીમેટમ અને ચીમકીના સૂરમાં વાત કરી રહ્યા છે. જાણો શું કહે છે અન્નદાતાઓ. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 15, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:20 PM IST
ખેડૂત નેતાની ચીમકી, 'સરકાર જોઈ લો આ અસંતોષ, આ એ જ લોકો છે જે તમારી પાછળ ઘેલા બનીને ભાગતા હતા'

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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ખેડૂત નેતાની ચીમકી, 'સરકાર જોઈ લો આ અસંતોષ, આ એ જ લોકો છે જે તમારી પાછળ ઘેલા બનીને
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