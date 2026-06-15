ખેડૂત નેતાની ચીમકી, 'સરકાર જોઈ લો આ અસંતોષ, આ એ જ લોકો છે જે તમારી પાછળ ઘેલા બનીને ભાગતા હતા'

ખાનગી વીજ કંપનીઓની દાદાગીરી સામે ગુજરાતના ખેડૂતોએ બાંયો ચડાવી છે. આજે ખેડૂતોએ ગાંધીનગર સુધી ટ્રેક્ટર રેલી કાઢી છે. જો કે ખેડૂતોએ આ રેલી માટે મંજૂરી માંગેલી નથી અને તેમને ગાંધીનગર સુધીની રેલી માટે મંજૂરી મળી પણ નથી. જો કે તેમને ઓગણજ સુધી મંજૂરી મળી છે. હાલ વિરમગામથી નીકળેલી ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર રેલી શાંતિપુરા સર્કલ પહોંચી છે. ખેડૂતો ઓગણજ ખાતે સભા સ્થળે પહોંચી રહ્યા છે. ઓગણજ ખાતે વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે ખાનગી પ્લોટમાં સભા માટે મંજૂરી અપાઈ છે. ટ્રેક્ટર કૂચ અને સભાને લઈને પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત છે.
ઓગણજ ખાતે સભા
ગાંધીનગર સુધી રેલીને મંજૂરી ન મળી હોવાના કારણે ઓગનજ ખાતે ખેડૂતોની સભા યોજાઈ રહી છે. સવારે 10થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી મંજૂરી અપાયેલી છે. સભા સ્થળ થી સભા પૂર્ણ થયા બાદ ખેડૂતો છૂટા પડશે એવું કહેવાય છે. વિવિધ પ્રશ્નોને લઈને ખેડૂતોએ આ મોરચો માંડ્યો છે.
સુરત-બારડોલીના ખેડૂતોએ કાઢ્યો આક્રોશ
ખેડૂતોને કેમ રસ્તા પર ઉતરવાની જરૂર પડી તેવા સવાલના જવાબમાં પરિમલ પટેલ નામના ખેડૂતે Z 24 કલાક સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે આખા ગુજરાતમાં કચ્છથી લઈને વલસાડ વાપી સુધી પાવરગ્રીડ, જેટલો જેવી વીજ ટ્રાન્સમીશન લાઈનો ખેડૂતોના ખેતરમાં પોતાના મહાકાય અજગરના ભરડા જેવા થાંભલા ઊભા કરી રહ્યા છે અને ખેતરની જે જમીનની કિંમત છે તેમાં બજાર કિંમત આપવાની જગ્યાએ જંત્રી પ્રમાણે વળતર આપવાની વાત કરે છે.
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે છેલ્લા 3 વર્ષથી 14થી 15 જિલ્લા આંદોલિત હતા જેમાં અમે સુરતને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. છેલ્લા 3 વર્ષથી આંદોલન કરીએ છીએ. આખા ગુજરાતમાં યુનિફોર્મ ફોર્મ્યૂલા બનાવવાની જગ્યાએ સરકારે જે રીતે કલેક્ટરને સત્તા આપી જિલ્લાપ્રમાણે જે અલગ અલગ હુકમો કરવામાં આવ્યા છે તેનાથી ખેડૂતોમાં મોટો અસંતોષ છે. જિલ્લા કક્ષાએ રજૂઆતથી કોઈ ઉકેલ ન આવ્યો તો ફરજ પડી કે અમદાવાદથી ગાંધીનગર સુધી રેલી કાઢીએ.
ખેડૂત નેતાની સરકારને ચેમકી!
સરકાર વિશે બોલતા તેમણે કહ્યું કે સરકાર બિલકુલ સાંભળી રહી નથી, સરકાર જોઈ રહી છે, સરકાર ખેડૂતોનું ધૈર્ય માપી રહી છે, અમારી ધીરજની પરીક્ષા લઈ રહી છે. સરકાર જુએ છે કે આ લોકો કેટલો સંયમ રાખી શકે છે. આ ટેસ્ટર જેવું છે. પરંતુ મીડિયાના માધ્યમથી સરકારને ચેતવવા માંગુ છું કે જોઈ લો આ અસંતોષ છે. આ એજ લોકો છે જેમણે તમને સત્તા પર બેસાડ્યા છે, આ એ જ લોકો છે જે તમારી પાછળ ઘેલા બનીને ભાગતા હતા. આજે તમારી પાસે અવસર છે, હજું પણ સમજી જાઓ શાનમાં અને જે ખેડૂતો સાથે અન્યાય થાય છે, તેમનું શોષણ થાય છે તે બંધ કરો અને તેમને વ્યાજબી વળતર આપો અથવા તો અમે આ લાઈનો અમારા ખેતરમાંથી પસાર થવા નહીં દઈએ.