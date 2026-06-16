Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /ખેડૂત આંદોલન કે રાજકીય અખાડો? કોંગ્રેસ નેતા લાલજી દેસાઈ અને AAP પ્રવક્તા યોગેશ જાદવાણી વચ્ચે શાબ્દિક જંગ

ખેડૂત આંદોલન કે રાજકીય અખાડો? કોંગ્રેસ નેતા લાલજી દેસાઈ અને AAP પ્રવક્તા યોગેશ જાદવાણી વચ્ચે શાબ્દિક જંગ

Ahmedabad News: ગુજરાતમાં ખેડૂતોના પ્રશ્નોને લઈને ચાલી રહેલા આંદોલને હવે રાજકીય રંગ પકડ્યો છે. ગઈકાલે ગાંધીનગર ખાતે ખેડૂતોની જંગી ભીડ ઉમટ્યા બાદ, આંદોલનમાં થયેલી અરાજકતા અને અસફળતા માટે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીએ એકબીજા પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 16, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:42 PM IST
ખેડૂત આંદોલન કે રાજકીય અખાડો? કોંગ્રેસ નેતા લાલજી દેસાઈ અને AAP પ્રવક્તા યોગેશ જાદવાણી વચ્ચે શાબ્દિક જંગ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ખેડૂત આંદોલન કે રાજકીય અખાડો? કોંગ્રેસ નેતા લાલજી દેસાઈ અને AAP પ્રવક્તા યોગેશ જાદવા
gujarat4 min ago
2
Upcoming SUVs India16 min ago
3
Vaibhav Sooryavanshi20 min ago
4
blood donation30 min ago
5
Ambalal Patel big prediction37 min ago