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રક્ષક જ બન્યા શિકાર: અમદાવાદનાં મહિલા PI ખુદ સાસરિયાના ત્રાસનો ભોગ બન્યાં, પતિ અપ્રાકૃતિક સંબંધ બાંધવા કરતો દબાણ

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં રહેતા અને પોલીસ વિભાગમાં ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવતી મહિલાને જ સાસરિયાઓના ત્રાસનો ભોગ બનવાનો વારો આવતા મહિલા પશ્ચિમ સ્ટેશન ખાતે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. જેમાં તેમની જાણ બહાર બેંક એકાઉન્ટ તપાસવાની સાથે પગાર પણ લઇને પિયરમાંથી દહેજ લાવવા માટે દબાણ કરવામાં આવતું હતું. બાદમાં તેમને મારીને કાઢી મૂક્યા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 25, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 10:56 AM IST
રક્ષક જ બન્યા શિકાર: અમદાવાદનાં મહિલા PI ખુદ સાસરિયાના ત્રાસનો ભોગ બન્યાં, પતિ અપ્રાકૃતિક સંબંધ બાંધવા કરતો દબાણ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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