/રક્ષક જ બન્યા શિકાર: અમદાવાદનાં મહિલા PI ખુદ સાસરિયાના ત્રાસનો ભોગ બન્યાં, પતિ અપ્રાકૃતિક સંબંધ બાંધવા કરતો દબાણ

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં ચોંકાવનારો અને સમાજ માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સામાન્ય રીતે જે પોલીસ અધિકારીઓ અન્ય પીડિત મહિલાઓને ન્યાય અપાવવાનું કામ કરે છે, તેવા જ એક 31 વર્ષીય મહિલા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) ખુદ ઘરેલુ હિંસા અને દહેજ પ્રથાનો ભોગ બન્યા છે. શહેરના સાબરમતી વિસ્તારમાં રહેતા આ મહિલા પીઆઈએ પોતાના પતિ અને સાસરિયાઓ વિરુદ્ધ અમદાવાદના પશ્ચિમ મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગંભીર આક્ષેપો સાથે ફરિયાદ નોંધાવી છે.
'સમાજમાં શોભે તેવું દહેજ' નથી લાવ્યા, તેવા મ્હેણાં-ટોણાં માર્યા
આ ઘટનાની ફરિયાદમાં જણાવ્યા અનુસાર, લગ્ન બાદ તરત જ સાસરિયાઓએ તેમનો અસલી રંગ બતાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. મહિલા પીઆઈ 'સમાજમાં શોભે તેવું દહેજ' નથી લાવ્યા, તેવા મ્હેણાં-ટોણાં મારીને તેમના પિતા પાસેથી વધુ નાણાં અને દહેજ લાવવા માટે સતત દબાણ કરવામાં આવતું હતું. એટલું જ નહીં, મહિલા પીઆઈ નોકરી કરીને જે પગાર લાવતા હતા તે પણ ઘરખર્ચના બહાને તેમની પાસેથી લઈ લેવામાં આવતો હતો.
મહિલા પીઆઈના બેંક એકાઉન્ટની તપાસ કરાઈ
આ કિસ્સામાં આર્થિક શોષણની હદ તો ત્યારે વટાવી દેવામાં આવી જ્યારે સાસરિયાઓએ પોતાના હોદ્દાનો દુરુપયોગ કર્યો. મહિલા પીઆઇના સાસરિયાઓ બેંકમાં નોકરી કરતા હોવાથી, તેઓ તેમની જાણ બહાર અને નિયમોની વિરુદ્ધ જઈને મહિલા પીઆઈના બેંક એકાઉન્ટની તપાસ કરતા હતા અને તેમના આર્થિક વ્યવહારો પર નજર રાખતા હતા.
પતિ દ્વારા અવારનવાર અપ્રાકૃતિક સંબંધ બાંધવા માટે દબાણ
મહિલા પીઆઈએ પોતાની ફરિયાદમાં પતિ વિરુદ્ધ પણ અત્યંત ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. દહેજ અને આર્થિક બાબતો ઉપરાંત, તેમનો પતિ તેમની સાથે અમાનવીય વર્તન કરતો હતો. ફરિયાદ મુજબ, પતિ દ્વારા અવારનવાર અપ્રાકૃતિક સંબંધ બાંધવા માટે દબાણ કરવામાં આવતું હતું, જેના કારણે પીડિતા ભારે માનસિક અને શારીરિક ત્રાસમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા.
મહિલા પીઆઇને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો
આ પારિવારિક અત્યાચારે ત્યારે માઝા મૂકી જ્યારે થોડા સમય પહેલાં મહિલાનો પતિ તેના કોઈ મિત્રના લગ્નમાં જવાનું કહીને ગયો, પરંતુ ત્યારબાદ તે ઘરે પરત જ ફર્યો નહોતો. પતિના આ રીતે અચાનક જતા રહેવાને કારણે મહિલા પીઆઇને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો અને આખરે તેમને પોતાનું મકાન ખાલી કરવાનો વારો આવ્યો હતો. સાસરિયાઓએ તેમને માર મારીને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા હતા અને ભવિષ્યમાં ગંભીર પરિણામો ભોગવવાની ધમકી પણ આપી હતી.
હાલમાં આ સમગ્ર મામલે પશ્ચિમ મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. કાયદાનું રક્ષણ કરનાર અધિકારી સાથે જ બનેલી આ ઘટના બાદ પોલીસે પતિ અને સાસરિયાઓ વિરુદ્ધ કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.