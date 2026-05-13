/બિરયાની માટે ખેલાયો લોહિયાળ જંગ! લગ્નમંડપને બદલે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી જાન

સામાન્ય રીતે લગ્નમાં જમણવારના મેનુની ચર્ચા થતી હોય છે, પણ શું તમે ક્યારેય સાંભળ્યું છે કે મેનુમાં 'બિરયાની' ન હોવાને કારણે લગ્ન મંડપ લોહીથી ખરડાય? જી હાં, અમદાવાદના કુબેરનગરમાં એક આવી જ ચોંકાવનારી અને કમકમાટીભરી ઘટના બની છે.
ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ લગ્ન પ્રસંગમાં હંમેશા આનંદ અને ઉત્સાહ જોવા મળે છે. પરંતુ અમદાવાદમાં એક લગ્ન પ્રસંગ સામાન્ય બાબતમાં લોહીયાળ બની ગયો હતો. જમણવારમાં પીરસવામાં આવેલા પુલાવને લઈને મામલો હિંસક બની ગયો હતો. ઘટનામાં ઘણા લોકોને ઈજા થતાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ મામલો પોલીસ સ્ટેશને પહોંચતા વરરાજા સહિત બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તમે પણ જાણો શું છે આ સમગ્ર ઘટના....
અમદાવાદના કુબેરનગર વિસ્તારમાં આવેલા સિંધુ હોલમાં વસ્ત્રાલ ખાતે રહેતા સાગર વાણીના લગ્ન પ્રસંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કન્યા પક્ષ દિલ્હીથી અમદાવાદ લગ્ન માટે આવ્યા હતા અને હોલમાં રોકાયા હતા. ગત 11મી મેની રાત્રે લગ્નનો વરઘોડો અને અન્ય વિધિઓ પૂર્ણ થયા બાદ હોલમાં જમણવારનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન જમણવારમાં બિરયાનીના બદલે બનાવેલા પુલાવની વાનગીને લઈને બંને પક્ષ વચ્ચે સામાન્ય બોલાચાલી થઈ હતી.
શરૂઆતમાં મામલો શાંત પડી ગયો હતો પરંતુ મોડી રાત્રે ફરી તકરાર શરૂ થતાં વર પક્ષ અને કન્યા પક્ષ વચ્ચે ઘર્ષણ શરૂ થયું હતું..આરોપી વરરાજા સાગર વાણી, તેનો ભાઈ અમૃત અને તેના મિત્રો હોલ ખાતે પહોંચ્યા અને બિરયાનીને બદલે પુલાવને લઈને થયેલા ઝઘડાની અદાવત રાખીને હથિયારોથી હુમલો કર્યો..જેમાં કન્યાના પિતા કમલેશકુમાર ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.. જ્યારે સગા સંબંધીઓને પણ ઈજાઓ પહોંચી હતી.બીજી તરફ કન્યાનો ભાઈ રિતિક અને અન્ય લોકોએ લોખંડના ઝારા, તાવેઠા અને તીક્ષ્ણ હથિયારોથી વર પક્ષ પર હુમલો કરતા મેઘાણીનગર પોલીસે બંન્ને પક્ષની ક્રોસ ફરિયાદ નોંધીને વરરાજા સાગર અને તેના ભાઈ અમૃતની ધરપકડ કરી છે.. જ્યારે સુખી લગ્નજીવન અને જીવનસાથીના સપના લઈને આવેલી યુવતી કશીશ હવે ન્યાયની માંગ કરી રહી છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે દિલ્હીના જહાંગીરપુરી વિસ્તારમાં રહેતી 23 વર્ષીય કશિશ અને વસ્ત્રાલના સાગર વાણીના લગ્ન નક્કી થયા હતા. 10 મેના રોજ ધામધૂમથી સગાઈ થઈ અને 11 મેના રોજ વરઘોડો નીકળ્યો હતો..જ્યારે 12 મેના રોજ લગ્ન પ્રસંગ યોજવવાના હતા. સિંધુ હોલ ખાતે લગ્ન પ્રસંગની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ હતી અને 11 મે ના રોજ વરઘોડા બાદ જમણવાર રાખ્યો હતો. પરંતુ ત્યાં બિરયાની અને પુલાવને લઈને વરરાજાના ભાઈ અમૃત અને કન્યાના ભાઈ રિતિક વચ્ચે તકરાર શરૂ થઈ હતી..આ તકરારે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતા બંન્ને પક્ષ સામસામે આવી ગયા હતા.. આ મારામારી અને ધક્કામુક્કી દરમિયાન મહિલાઓના દાગીના ગુમ થયાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. લગ્નનો ખુશીભર્યો પ્રસંગ જમણવારના વિવાદને કારણે હિંસક અથડામણમાં ફેરવાતા બંને પરિવારોને જેલમાં જવાનો વખત આવ્યો છે. હાલ પોલીસ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે..
લગ્ન જેવી ખુશીની ઘડીએ શરૂ થયેલો વિવાદ આખરે પોલીસ ફરિયાદ અને હોસ્પિટલ સુધી પહોંચતા બંને પરિવારોમાં માતમ છવાયો છે.. હાલ મેઘાણીનગર પોલીસ બંને પક્ષની ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ હવે સાક્ષીઓના નિવેદન અને હોલના CCTV ફૂટેજના આધારે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.