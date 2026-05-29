/અમદાવાદમાં ફિલ્મી સ્ટાઈલે આતંક, 20 શખ્સોના ટોળાએ નિર્દોષોના વાહનો બનાવ્યા નિશાન; કારણ જાણીને ચોંકી જશો

Ahmedabad News: અમદાવાદના શહેરકોટડા વિસ્તારમાં 20થી વધુ શખ્સોના ટોળાએ નિર્દોષ લોકોના વાહનોમાં તોડફોડ કરી આતંક મચાવ્યો હતો. દંડા સાથે આવેલા બુકાનીધારીઓએ 10થી વધુ વાહનોના કાચ ફોડ્યા હતા, જે સમગ્ર ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ છે. પોલીસે આ મામલે ગંભીરતા દાખવી 8 સામે ગુનો નોંધી અત્યાર સુધીમાં 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: ફિલ્મોમાં જોવા મળતી ભાઈગીરીથી પ્રેરિત થઈને શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આતંક મચાવનારાઓના કિસ્સા અવારનવાર સાંભળતા હોય છે. ત્યારે આવો વધુ એક શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાંથી સામે આવ્યો છે, જ્યાં જૂની અદાવતમાં 20થી વધુ શખ્સોના ટોળાએ નિર્દોષ વ્યક્તિઓના વાહનોમાં તોડફોડ કરી આતંક મચાવ્યો હતો. આ મામલે શહેરકોટડા પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરીને 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
સમગ્ર ઘટના CCTVમાં થઈ કેદ
અમદાવાદના શહેરકોટડા વિસ્તારમાં 27 તારીખની રાત્રે આતંકનો માહોલ સર્જાયો હતો. રચના સ્કૂલ પાસે આવેલી અનિલ વકીલની ચાલી નજીક 20થી વધુ શખ્સોનું ટોળું આવી ચડ્યું હતું અને વાહનોમાં ભારે તોડફોડ મચાવી હતી. આ સમગ્ર ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ હતી. આ તમામ આરોપીઓ મોઢા પર બુકાની બાંધી અને હાથમાં દંડા લઈને આવ્યા હતા. ટોળાએ વિસ્તારમાં પાર્ક કરેલા 10થી વધુ વાહનોમાં તોડફોડ કરી ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. ઘટનાને લઈને સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો. મોટી સંખ્યામાં આરોપીઓ લાકડી અને દંડા વડે આવ્યા હોવાના કારણે સ્થાનિકો તેમની સામે પ્રતિકાર નહોતા કરી શક્યા જેના કારણે સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો.
ટોળાએ નિર્દોષ વ્યક્તિઓના વાહનોમાં કરી તોડફોડ
શહેર કોટડા પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, ફરિયાદી અને આરોપીઓ વચ્ચે અગાઉથી અંગત અદાવત ચાલી રહી હતી. ફરિયાદીએ ફોન પર ગાળો બોલી હોવાના મામલે આરોપીઓ ઉશ્કેરાયા હતા અને ત્યાર બાદ ટોળું બનાવી ફરિયાદીના ઘરે પહોંચ્યા હતા. જો કે, ફરિયાદી ઘરે હાજર ન હોવાના કારણે આરોપીઓએ ગુસ્સો આસપાસમાં પાર્ક કરેલા વાહનો પર ઉતાર્યો હતો. આરોપીઓએ દંડા વડે વાહનોના કાચ ફોડી તેમજ ભારે તોડફોડ કરી હતી. આ ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ હતી.
પોલીસે 6 આરોપીઓની કરી ધરપકડ
સમગ્ર ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈને શહેરકોટડા પોલીસે 8 વ્યક્તિઓ સામે નામ જોગ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. સાથે જ વીડિયોમાં દેખાતા અન્ય શખ્સોની ઓળખ કરવાની કામગીરી પણ હાથ ધરાઈ છે. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે જ્યારે અન્ય ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા અલગ-અલગ ટીમો કામે લગાડવામાં આવી છે. પોલીસે વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ વધારી કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પગલાં લીધા છે.