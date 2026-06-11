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અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના 1 વર્ષ બાદ FIPનો મોટો ધડાકો: એન્જિન ફેલ થવાના જે ટાઈમિંગ આપ્યા હતા, મેચ થતા નથી

Ahmedabad Plane Crash : અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થાય તે પહેલા જ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન પાયલોટ (FIP) દ્વારા પ્રેસ કોફરન્સ યોજીને આક્ષેપો કરાયા છે. સાથે જ તેઓએ પ્લેનક્રેશમાં પાયલોટની ભૂમિકાને નકારી કાઢ્યા છે. જાણો તેઓએ કેવા આક્ષેપ કર્યા 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 11, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:15 PM IST
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના 1 વર્ષ બાદ FIPનો મોટો ધડાકો: એન્જિન ફેલ થવાના જે ટાઈમિંગ આપ્યા હતા, મેચ થતા નથી

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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