Ahmedabad

અમદાવાદની બકેરી સિટીમાં લાગેલી આગમાં પિતા અને 9 વર્ષના બાળકનું મોત

અમદાવાદના વેજલપુર વિસ્તારમાં આવેલી બકેરી સિટીમાં મોડી રાતે મોટી આગનો બનાવ બન્યો હતો. આ આગના બનાવમાં 9 વર્ષનુ બાળક અને પિતાનું કમકમાટીભર્યુ મોત નિપજ્યું છે. ઘરમાં મોડી રાતે લાગેલી આગમાં ફાયર બ્રિગેડની 6 ગાડી અને ટીમે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. જોકે, આ આગ કયા કારણોસર લાગી હતી, તે હજી સામે આવ્યું નથી. 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 24, 2026, 01:16 PM IST

સોમવારે મોડી રાતે વેજલપુર વિસ્તારમાં આવેલ બકેરી સિટીમાં કૃષ્ણ નગરીના એક મકાનમાં આગ લાગી હતી. આગના બનાવમાં એક બાળક, એક મહિલા અને એક પુરુષને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ફાયર બ્રિગેડની 6 ગાડી અને ટીમે અગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. પરંતું આગની ઘટનામાં ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા 9 વર્ષના બાળક અને પિતાનું હોસ્પિટલમાં મોત નિપજ્યું છે. 

મૃતકોના નામ

  • પિતા ધ્રુવભાઇ સ/ઓફ ઘનશ્યામભાઇ ગોહિલ (ઉ.વ.૪૦) 
  • પુત્ર શાશ્વત સઓફ ધ્રુવભાઇ ગોહિલ (ઉ.વ.૧૦) 

સારવાર દરમિયાન પિતા-પુત્રનું મોત 
આગની ઘટના વિશે મીતલબેન ગોહિલે જણાવ્યું કે, 23 ફેબ્રુઆરીએ રાત્રિના આશરે સાડા નવેક વાગ્યાના સુમારે હું તથા મારા પતિ તથા મારા બન્ને બાળકો તથા મારા સાસુ અમે બધા જમી પરવારીને ઉપરના માળે સૂઇ ગયા હતા. હું તથા મારા પતિ મારો દીકરો શાશ્વત ત્રણેય એક રૂમમાં સુતા હતા અને મારા સાસુ તથા મારી દીકરી ધૂમી અમારી બાજુના રૂમમા સુતા હતા. રાતે સાડા ત્રણ વાગ્યાની આસપાસ મને અચાનક ગુંગળામણ થવા લાગી અને શ્વાસ લેવામાં તકલિફ થવા લાગી હતી. જેથી હું જાગી ગઈ હતી. મેં મારા પતિને જગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ તેઓ જાગ્યા ન હતા. રાત્રિના અંધારાના કારણે મને કોઇ દેખાતુ ન હતું અને વધારે પડતા ધુમાડાના લીધે ગુંગાળમણ પણ થતી હતી. 

મહિલાએ કહ્યું કે, હું મારા પતિને અમારા રૂમમાંથી ઢસરીને લઈ ગઈ હતી. પરંતું વધુ ધુમાડાના કારણે મારો દીકરો શાશ્વત મને દેખાયો ન હતો. વધુ ગુંગળામણ થવાથી હું બહાર ગેલેરીમાં જતી રહી હતી, જયાં મારા સાસુ તથા મારી દીકરી હતા. ત્યાર બાદ અમે ત્રણેય જણા અમારી બાલ્કનીમાંથી અમારા પડોશીના મકાનમાથી બહાર સોસાયટીમા નીચે ઉતરી ગયા હતા. બાદમાં અમને ઘરમાં આગ લાગી હોવાની ખબર પડી હતી. 

