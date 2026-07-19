/ફટાકડા, ફાયર અને ફરિયાદ, 9ના દર્દનાક મોત: 6ને ઈજા અને 3ની ધરપકડ... જાણો ફટાકડા ફેક્ટરી કેસમાં A To Z

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: સૌથી પહેલા આ માસૂમ દેખાતા રમીલા ડોડીયા, મેહુલ ડોડીયા અને સાદિક સૈયદ આ લોકો એ છે, જેઓના કારણે આ મુદ્દો ગુજરાત આખામાં ગુંજ્યો છે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જેની નોંધ લીધી છે. આ ઘટના છે રામોલમાં બનેલી આગની દુર્ઘટના જેમાં 2 બાળકો સહિત 9 લોકોના જીવ ગયા છે અને 6 ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. આ ઘટના કોઈ અકસ્માત નહીં, પરંતુ નફાખોરી માટે આચરાયેલૂ સીધું ષડયંત્ર હતું.
પોલીસે 3 આરોપીઓની કરી ધરપકડ
રામોલ પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપીઓએ ઘટનાસ્થળે 2 થી 3 નાના કાચા સ્ટ્રક્ચર ઊભા કરી દીધા હતા. મજૂરો જ્યારે ફટાકડા બનાવી રહ્યા હતા અને તેમાં ગન પાવડર ભરી રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી. ઘટના સમયે આરોપી મેહુલ ડોડીયા ત્યાં જ હાજર હતો. આ દુર્ઘટનામાં 9 કામદારો રાખ થઈ ગયા છે. રામોલ પોલીસે આ મામલે કાર્યવાહી કરીને ફરિયાદ નોંધી ત્રણ જવાબદાર આરોપીઓ રમીલા ડોડીયા, તેનો પુત્ર મેહુલ ડોડીયા અને ભાગીદાર સાદિક સૈયદની ધરપકડ કરી છે અને વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે.
રામોલ પોલીસ પ્રાથમિક તપાસમાં આ ફેક્ટરીનો ઈતિહાસ જ કાળો રહ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યારે વાત કરી એ વર્ષ 2013થી આ જગ્યા પર ફટાકડાનું કામ ચાલતું હતું. અગાઉ પણ અહીં એક દુર્ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું મોત થતાં ફેક્ટરી બંધ કરાઈ હતી, જ્યારબાદ દીકરાના નામે ફરી લાયસન્સ લેવાયું હતું. જો કે, ગત માર્ચ 2026માં લાયસન્સ પૂરું થઈ જતાં ફેક્ટરી બંધ કરાવી દેવાઈ હતી અને તેનું રેગ્યુલર ચેકીંગ કરીને ફોટોગ્રાફ્સ પણ CP ઓફિસમાં જમા કરવામાં આવી રહ્યા હતા.
પૈસા કમાવાની લાલચમાં શરૂ કરી ગેરકાયદેસર ફેક્ટરી
વધુ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, ફેક્ટરી પાસે 29 જુલાઈ 2026 સુધીનું ફાયર NOC હતું, પરંતુ સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબિલિટી, નોન-એગ્રીકલ્ચર જમીન, મજૂરોનો વીમો અને ઇલેક્ટ્રીક સર્ટિફિકેટ ન હોવાના કારણે રામોલ પોલીસે લાયસન્સ રદ કરાયું હતું. તેમ છતાં અમદાવાદ શહેર પોલીસ રથયાત્રાના બંદોબસ્તમાં પોલીસ વ્યસ્ત હોવાનો ફાયદો ઉઠાવીને આરોપીઓ આ ગેરકાયદે ફેક્ટરી ફરી ધમધમતી કરી દીધી હતી અને ફેક્ટરી ફરી શરૂ કરવાનું કારણ એ હતું કે, ગણેશ ઉત્સવ આવી રહ્યો છે. જેના કારણે આરોપીને ફટાકડા બનાવવાના ઓર્ડર મળ્યા હતા. જેમાં પૈસા કમાવાની લાલચમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરી ચાલુ કરી દીધી હતી અને આ બનાવ બનવા પામ્યો હતો.
પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગહેલોતે કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો
અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગહેલોતે એક અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે, આ રામોલ વાળા કેસમાં પકડાયેલો ભાગીદાર સાદિક સૈયદ અગાઉ ખેડાના કપડવંજમાં 15 દિવસ પહેલા ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં લાગેલી આગની ઘટનામાં પણ ભાગીદાર હતો. કપડવંજમાં જે જમીન પર ફેક્ટરી હતી તે પણ સાદિકની જ હતી. રામોલ કેસમાં કાગળ પર તેની ભાગીદારી નથી, પરંતુ નાણાકીય લેવડદેવડમાં તે પૂરેપૂરો સામેલ છે.
ગેરકાયદેસર ચાલતી ફટાકડાની ફેક્ટરી પર પોલીસની બાજ નજર
આ ઘટના બાદ પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી છે. અમદાવાદ શહેર અને ગ્રામ્ય પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરીને આવી ગેરકાયદેસર ચાલતી ફટાકડાની ફેક્ટરી પર બાજ નજર રાખી છે. ત્યારે તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે, રામોલ વિસ્તારની જ 12 જેટલી ફટાકડાની ફેક્ટરીઓ બંધ કરાવી દીધી છે. પોલીસ હવે ગેરકાયદે ફેક્ટરીઓ માત્ર બંધ જ નહીં કરાવે, પરંતુ તેનું ડિમોલિશન કરી નામોનિશાન મિટાવી દેશે. આ ઉપરાંત જમીન ભાડે આપનાર માલિક, ફાઇનાન્સર, ગન પાવડર સપ્લાય કરનાર અને આ ગરીબ મજૂરોને મોતના કૂવામાં લાવનાર કોન્ટ્રાક્ટર સામે પણ આકરી તપાસ શરૂ કરાઈ છે. ત્યારે તપાસના અન્ય કોણ-કોણ જવાબદાર બને છે તે જોવું રહ્યું.