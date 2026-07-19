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ફટાકડા, ફાયર અને ફરિયાદ, 9ના દર્દનાક મોત: 6ને ઈજા અને 3ની ધરપકડ... જાણો ફટાકડા ફેક્ટરી કેસમાં A To Z

Ahmedabad Firecrackers Factory Blast: અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે ધમધમતી ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં લાગેલી ભીષણ આગે બાળકો સહિત 9 મજૂરોનો જીવ લીધો છે, જ્યારે અન્ય 6 લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત છે. લાયસન્સ રદ હોવા છતાં, પોલીસની આંખમાં ધૂળ નાખીને ચાલતા આ મોતના કારખાનાનો આખરે આગ બાદ પર્દાફાશ થયો છે. રામોલ પોલીસે ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી ફેક્ટરીના સંચાલકો સહિત ત્રણ મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 19, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:55 PM IST
ફટાકડા, ફાયર અને ફરિયાદ, 9ના દર્દનાક મોત: 6ને ઈજા અને 3ની ધરપકડ... જાણો ફટાકડા ફેક્ટરી કેસમાં A To Z
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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