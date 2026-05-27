/અમદાવાદમાં ફાયરિંગની ઘટના, જમીન વિવાદમાં નિવૃત્ત DySP એ પાંચ રાઉન્ડ કર્યું ફાયરિંગ

અમદાવાદના નેહરૂનગર વિસ્તારમાં નિવૃત્ત DySP એ જમીન વિવાદમાં ફાયરિંગ કર્યું છે.
અમદાવાદઃ અમદાવાદમાં ફાયરિંગની ઘટના બની છે. શહેરના નેગરૂનગર ઝાંસીની રાણી બસ સ્ટેન્ડની પાછળ ફાયરિંગની ઘટના સામે આવી છે. એક જમીન વિવાદમાં નિવૃત્ત DySP અશ્વિન ચૌહાણ દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. ફાયરિંગની ઘટનામાં કોઈને જાનહાનિ કે ઈજા થઈ નથી. ફાયરિંગની ઘટનાની માહિતી મળતા સેટેલાઇટ પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. હાલ તો પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
ઘટનાનો વીડિયો આવ્યો સામે
નેહરૂનગરમાં થયેલા ફાયરિંગની ઘટનાનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન ત્યાંથી એક ઓડી કાર પણ મળી આવી છે, જે વિવાદ સાથે જોડાયેલી હોવાની આશંકા છે. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી પુરાવા એકત્રિત કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
અમદાવાદના નહેરૂનગરમાં ફાયરિંગ, નિવૃત DySPએ બંદૂક ચલાવી, જમીન વિવાદની આશંકા
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) May 27, 2026