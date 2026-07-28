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  • /પહેલા માતાજીના જ મંદિરમાં ચોરી, પછી પોલીસથી બચવા રાખી બાધા... અભણ ચોરોએ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી ચોરીને આપ્યો અંજામ, આ રીતે ફૂટ્યો ભાંડો

પહેલા માતાજીના જ મંદિરમાં ચોરી, પછી પોલીસથી બચવા રાખી બાધા... અભણ ચોરોએ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી ચોરીને આપ્યો અંજામ, આ રીતે ફૂટ્યો ભાંડો

Sanand Temple Theft: સાણંદ બાયપાસ રોડ પર આવેલા ઉમિયા ધામ મંદિરમાં થયેલી ચોરીનો ભેદ સાણંદ પોલીસે ઉકેલી કાઢ્યો છે. ગઈ તારીખ 17 જુલાઈ 2026ની વહેલી સવારે ઉમિયા ધામ મંદિરમાંથી અઢી કિલો ચાંદીના છતર અને મૂર્તિની ચોરી થઈ હતી. CCTVમાં મોઢા પર રૂમાલ બાંધીને આવેલા ચોરોની ચોરીની ચાલબાજી હવે પોલીસ સામે ખુલ્લી પડી ગઈ છે. સાણંદ પોલીસે 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પરંતુ આ ચોરીની મોડસ ઓપરેન્ડી અને ચોરીનો ઘટનાક્રમ જાણીને તમે પણ દંગ રહી જશો, કેમ કે આ અભણ ચોરોએ હાઈટેક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ચોરી માટે અને આ ચોરીની ઘટના હિન્દી કોમેડી ફિલ્મને પણ ટક્કર મારે તેવી સ્ટોરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 28, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:14 PM IST
પહેલા માતાજીના જ મંદિરમાં ચોરી, પછી પોલીસથી બચવા રાખી બાધા... અભણ ચોરોએ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી ચોરીને આપ્યો અંજામ, આ રીતે ફૂટ્યો ભાંડો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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