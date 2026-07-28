/પહેલા માતાજીના જ મંદિરમાં ચોરી, પછી પોલીસથી બચવા રાખી બાધા... અભણ ચોરોએ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી ચોરીને આપ્યો અંજામ, આ રીતે ફૂટ્યો ભાંડો

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ સાણંદ બાયપાસ રોડ પર આવેલ ઉમિયા ધામ મંદિરમાં ગઈ તારીખ 17 જુલાઈની વહેલી સવારે ઉમિયા ધામ મંદિરમાંથી ચાંદીની મૂર્તિ અને ચાંદીના છતરની ચોરીની ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી. જેની પોલીસ ફરિયાદ સાણંદ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવવામાં આવી હતી. જે ચોરી મામલે સાણંદ પોલીસે આસપાસના વિસ્તારોની જૂની ચોરીઓમાં પકડાયેલા ચોરોના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી.
મોબાઈલ ફોનની તપાસ કરતા થયો ચોરીનો પર્દાફાશ
તપાસ દરમિયાન લક્ષ્મણ હીરાજી અને કિશન હીરાજી નામના બે શખ્સો પોલીસની રડારમાં આવ્યા હતા. ત્યારે આ બન્ને સગા ભાઈઓની અટકાયત કરીને સાણંદ પોલીસે જ્યારે બન્ને ભાઈઓના મોબાઈલ ફોનની તપાસ કરી, ત્યારે અંદરથી ચોરાયેલા ચાંદીના મુદ્દામાલના ફોટોગ્રાફ્સ મળી આવ્યા હતા. જેના આધારે આખી ટોળકીનો પર્દાફાશ થયો અને સાણંદ પોલીસે આ ચોરીના કેસમાં સંડોવાયેલા 5 ચોરોની ઝડપી પાડી વધુ પુછપરછ હાથ ધરી હતી. જ્યારે સાણંદ પોલીસે આરોપીઓની પૂછપરછ કરી તો હિન્દી કોમેડી ફિલ્મને પણ ટક્કર મારે તેવો ચોરીનો ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો હતો.
આ રીતે બનાવ્યો હતો ચોરીનો આખો પ્લાન
આ ચોરી કરનાર ગેંગ કોઈ સામાન્ય ગેંગ નહોતી. મુખ્ય સૂત્રધાર લક્ષ્મણ ગુર્જરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પરથી ગૂગલ મેપનો ઉપયોગ કરવાનું શીખ્યું હતું. ચોરી કરતા પહેલા તેણે ગૂગલ મેપ પર ચોરી કરવાનો આખો રૂટ નક્કી કર્યો, તેનું સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ કર્યું અને અન્ય આરોપીઓને મોકલી આપ્યું હતું. કયો ચોર ક્યાં ઉભો રહેશે, કોણ ચોર રેકી કરશે અને ચોરી કર્યા બાદ કયા રસ્તા પરથી ભાગવું, ત્યાં સુધીનો આખો પ્લાન નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. આ આખી ચોરીનું એકદમ ચોક્કસ આયોજન કરાયું હતું.
મિનિટોમાં જ આપ્યો ચોરીને અંજામ
એટલું જ નહીં, પોલીસના હાથે પકડાઈ ન જાય એ માટે ચોરી ઘટનાને અંજામ આપતા પહેલા તમામ આરોપીઓ બોપલના વકીલ સાહેબ બ્રીજ નીચે ભેગા થયા હતા. અહીં પહોંચ્યા બાદ તમામ ચોરો પોલીસના ટ્રેસિંગથી બચવા પોતાના મોબાઈલ ફોન સ્વીચ ઓફ કરી દીધા હતા અને બાદમાં ચોરી કરવા માટે ગયા હતા. જ્યારબાદ મિનિટોમાં જ ચોરીના ગુનાને અંજામ આપ્યો હતો. જેમાં ઉમિયા ધામ મંદિરમાંથી 250 ગ્રામની ચાંદીની મૂર્તિ સહિત છત્તરની ચોરી કરીને ફરાર થઇ ગયા હતા.
ચોરીના અહેવાલો પ્રસારિત થતા કરી ઉજવણી
આ ટોળકી ચોરી કર્યા બાદ આ શખ્સોની બેશરમીની હદ તો જુઓ પાંચેય આરોપીઓએ પોતાનું એક અલગ વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવ્યું હતું. જ્યારે મીડિયામાં આ ચોરીના અહેવાલો પ્રસારિત થયા, ત્યારે આ જ ચોરોએ મીડિયાની ક્લિપ ડાઉનલોડ કરી, તેના બેકગ્રાઉન્ડમાં હિન્દી ફિલ્મનું ગીત ચોર મચાયે શોર સેટ કર્યું અને પોતાના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર કરી ઉજવણી કરી હતી.
ટોળકી પોલીસના હાથે ન ઝડપાઈ એટલા માટે રાખી બાધા
આટલું ઓછું હોય તેમ મુખ્ય આરોપી લક્ષ્મણ ગુર્જરે જો આખી ટોળકી પોલીસના હાથે 10 દિવસ સુધી પોલીસ પકડમાં ન આવે તો માતાજીને 10 હજાર રૂપિયાનો ચડાવો ચડાવવાની બાધા પણ રાખી હતી અને તે 10 દિવસ સુધી ન પકડાતા રાજસ્થાનના ભીલવાડા ખાતે માતાજીને 10 હજારનો ચડાવો પણ ચઢવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ આ માનતા જાજા દિવસ ન ચાલી અને 12માં જ દિવસે પોલીસના હાથે તમામ મુદ્દામાલ સાથે પકડાય ગયા હતા.
પોલીસ પુછપરછમાં થયા વધુ ખુલાસા
ત્યારે સાણંદ પોલીસે બાતમી અને ટેક્નિકલ સર્વેલન્સના આધારે મુખ્ય આરોપી લક્ષ્મણ હીરાજી, કિશન હીરાજી, મુકેશ નાથ, સુરેશ નાથ અને અજય નાથની ધરપકડ કરી લીધી હતી. આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ કરતા સામે આવ્યું હતું કે, ચાંદીનો ચોરાયેલો મુદ્દામાલ 92 હજાર રૂપિયામાં રાજસ્થાનમાં સોની ને વેચ્યો હતો. જેમાંથી ડીઝલ ખર્ચ 10 હજાર રૂપિયા થયો હતો, 10 હજાર માતાજીના ચડાવો માનતા પેટે ચઢાવો હતો અને બાકીના 72 હજાર પાંચેય ચોરોએ આપસમાં વહેંચી લીધા હતા.
આ ગેંગ હવે ઈસનપુરમાં મોટી ટાયર ચોરીનો પ્લાન બનાવી રહ્યા હતા. પરંતુ તે પહેલા જ સાણંદ પોલીસના હાથે ઝડપાઇ ગયા. ત્યારે પકડાયેલા આરોપી કિશન હીરાજી સામે અગાઉ પણ જનરેટર ચોરી અને 3 પીકઅપ વાહન ચોરીના ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે. પોલીસ હવે આ ટોળકીએ અન્ય કોઈ ગુના આચર્યા છે કે કેમ તે દિશામાં વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ ચોરીની ઘટનામાં ટેક્નોલોજી અને સોશિયલ મીડિયાનો દુરુપયોગનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે.